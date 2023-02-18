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Владимир Сальдо о личном: хобби, книги и стремление помогать людям - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Владимир Сальдо о личном: хобби, книги и стремление помогать людям
Владимир Сальдо о личном: хобби, книги и стремление помогать людям - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Владимир Сальдо о личном: хобби, книги и стремление помогать людям
В интервью РИА Новости Крым врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что помогает ему поддерживать позитивный настрой в частной жизни. РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T19:09
2023-02-18T19:10
эксклюзивы риа новости крым
владимир сальдо
херсонская область
общество
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
мнения
спорт
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев – РИА Новости Крым. В интервью РИА Новости Крым врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что помогает ему поддерживать позитивный настрой в частной жизни. Работа по восстановлению региона забирает почти все время, признается он, поэтому на личное его остается немного. "Но если не находить время на общение с близкими друзьями, с родными, то зачем жить?" – задает он риторический вопрос. И добавляет, что сохранять силы и правильный настрой ему помогают позитивные мысли. Они, к слову, благотворно влияют и на организм, добавил руководитель региона."Если мыслеформы положительные – значит и тело отвечает точно так же. Если отрицательные – тело начинает болеть. Все начинается с того, о чем мы думаем. Я стараюсь думать о хорошем", – заверил он. Поддерживать физическую форму Сальдо помогают занятия гимнастикой. Еще одно хобби, которому не удается пока уделить время, – это зимние виды спорта, в частности катание на лыжах."Еще одно увлечение, в котором стараюсь себе не отказывать, это книги. Они помогают понять, что происходящее сейчас уже бывало неоднократно, и что нужно воспринимать реалии такими, каковы они есть", – продолжил Сальдо.Но главное для врио главы Херсонской области сейчас – помогать людям. Эта работа дает и усталость, и удовлетворение, делится он. "Если эти две составляющие совпадают, то можно сказать, что человек счастлив. Я сейчас счастлив, и готов делиться этим с теми, кто рядом. И не рядом тоже", – резюмировал собеседник.18 октября 2022 года власти Херсонщины призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей переселили вглубь Херсонской области и в другие регионы России.9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жителиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Владимир Сальдо о личном: о хобби, книгах и стремлении помогать людям
Владимир Сальдо о личном: о хобби, книгах и стремлении помогать людям
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владимир сальдо, херсонская область, общество, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, мнения, спорт
Владимир Сальдо о личном: хобби, книги и стремление помогать людям

Жизнь Владимира Сальдо вне политики: о ценности общения с близкими, книгах и спорте

19:09 18.02.2023 (обновлено: 19:10 18.02.2023)
 
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев – РИА Новости Крым. В интервью РИА Новости Крым врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что помогает ему поддерживать позитивный настрой в частной жизни.
Работа по восстановлению региона забирает почти все время, признается он, поэтому на личное его остается немного.
"Но если не находить время на общение с близкими друзьями, с родными, то зачем жить?" – задает он риторический вопрос.
И добавляет, что сохранять силы и правильный настрой ему помогают позитивные мысли. Они, к слову, благотворно влияют и на организм, добавил руководитель региона.
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"Если мыслеформы положительные – значит и тело отвечает точно так же. Если отрицательные – тело начинает болеть. Все начинается с того, о чем мы думаем. Я стараюсь думать о хорошем", – заверил он.
Поддерживать физическую форму Сальдо помогают занятия гимнастикой. Еще одно хобби, которому не удается пока уделить время, – это зимние виды спорта, в частности катание на лыжах.
"Еще одно увлечение, в котором стараюсь себе не отказывать, это книги. Они помогают понять, что происходящее сейчас уже бывало неоднократно, и что нужно воспринимать реалии такими, каковы они есть", – продолжил Сальдо.
Но главное для врио главы Херсонской области сейчас – помогать людям. Эта работа дает и усталость, и удовлетворение, делится он. "Если эти две составляющие совпадают, то можно сказать, что человек счастлив. Я сейчас счастлив, и готов делиться этим с теми, кто рядом. И не рядом тоже", – резюмировал собеседник.
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18 октября 2022 года власти Херсонщины призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей переселили вглубь Херсонской области и в другие регионы России.
9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир СальдоХерсонская областьОбществоЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымМненияСпорт
 
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