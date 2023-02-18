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Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса

Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса

Памятник книжной культуры Венеции XVI века и памятник истории и культуры Крыма раннего Нового времени – старопечатная богослужебная книга из библиотеки... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-18T08:59

2023-02-18T08:59

2023-02-17T22:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Памятник книжной культуры Венеции XVI века и памятник истории и культуры Крыма раннего Нового времени – старопечатная богослужебная книга из библиотеки музея-заповедника "Херсонес Таврический" отдана на реставрацию в Центр Грабаря в Москве. Здесь рассказали и показали, как восстанавливают страницы уникального издания, бумага которого сделана из стопроцентного льна.Не только "бибилия"Βιβλίον τοῦ Ἰουνίου μηνός, περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν ἀκολουθίαν – так называется это уникальное издание, что в переводе с греческого означает "Книга на июнь месяц, содержащая все подобающие ему службы".Богослужебная книга с информацией о праздниках, службах и прочим была опубликована в Венеции в 1568 году и является частью сборника из трех так называемых миней на июнь, июль и август.Подобный этому образец венецианского издания, представляющий собой минею на три месяца (июнь, июль и август) существует лишь один. Он находится на Афоне в монастыре Руссикон. Еще два экземпляра минеи – только на июнь – хранятся в библиотеке Духовной семинарии на острове Халки и в монастыре Ипсило на острове Лесбос.Как такое сокровище оказалось в библиотеке музея-заповедника "Херсонес Таврический", здесь сегодня сказать затрудняются.Впечатленные сотрудники музея отправили книгу экспертам Института всеобщей истории РАН, откуда получили ответ: издание очень редкое и ценное. Это минея, то есть церковный сборник. Ее издателем был венецианский типограф Ипполит Валерис, происходивший из греческой семьи, родом с острова Корфу, представители которой жили в Венеции.Бумага – 100% ленВ музее загорелись желанием отреставрировать уникальную книгу. Для этого нужны были специалисты со знанием греческого языка и византийской гимнографии (искусство сочинения хвалебных песен культового, преимущественно церковного характера – ред.). Погрузиться в эту работу согласились специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) им академика И. Э. Грабаря.По словам завотделом научных исследований и реставрации пергаментных рукописей Элины Добрыниной, "книга поступила в очень разрушенном состоянии". Первый этап заключался в доклейке недостающих фрагментов бумаги. Их пришлось создавать вручную. Состав полностью соответствует оригиналу, а это стопроцентный лен, говорит эксперт."Были проведены анализы на определение состава бумаги, и выяснилось, что это 100%-й лен. Мы изготовили тоже бумагу из стопроцентного льна, которая была использована для восстановления листов", – рассказала Добрынина.Сейчас специалисты центра перешли ко второй части реставрации и работают с большим количеством фрагментов, отсоединенных от своих листов. Таких много, говорит Добрынина, и "необходимо найти им их прежнее место, чтобы восстановить оригинальное состояние книги".Восстановлением книжного памятника возрастом почти полтысячи лет сейчас занимается реставратор архивных и библиотечных материалов Полина Войханская.Когда выставят книгу 16 века в ХерсонесеВ музее-заповеднике "Херсонес Тарвический" не исключают, что после реставрации уникального издания выставят его на всеобщее обозрение."Это будет, но только через год. Сделаем, конечно", – сказали в пресс-службе учреждения.На днях в Херсонесе впервые открыли читальный зал, доступный для каждого. Он организован к 130-летию с дня основания Херсонесской библиотеки – она появилась через год после создания так называемого "Склада местных древностей". Его автор – основатель музея Херсонеса и первый его директор, археолог и исследователь Карл Косцюшко-Валюжинич.Сейчас библиотечный фонд научной библиотеки Херсонеса включает около 40 тысяч книг.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России

https://crimea.ria.ru/20230209/v-diorame-sevastopolya-otkryli-unikalnye-ekskursii-na-restavratsiyu-1126891117.html

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