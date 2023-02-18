Рейтинг@Mail.ru
Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230218/bumaga-iz-lna-v-moskve-restavriruyut-unikalnuyu-knigu-16-v-iz-khersonesa-1127058195.html
Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса
Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса
Памятник книжной культуры Венеции XVI века и памятник истории и культуры Крыма раннего Нового времени – старопечатная богослужебная книга из библиотеки... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-18T08:59
2023-02-17T22:47
москва
севастопольский гарнизонный военный суд
херсонес
культура
история
религия
крым в истории: секреты, факты, фото
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127058082_202:0:2358:1213_1920x0_80_0_0_1987164b53a9733d3531375557aa4305.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Памятник книжной культуры Венеции XVI века и памятник истории и культуры Крыма раннего Нового времени – старопечатная богослужебная книга из библиотеки музея-заповедника "Херсонес Таврический" отдана на реставрацию в Центр Грабаря в Москве. Здесь рассказали и показали, как восстанавливают страницы уникального издания, бумага которого сделана из стопроцентного льна.Не только "бибилия"Βιβλίον τοῦ Ἰουνίου μηνός, περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν ἀκολουθίαν – так называется это уникальное издание, что в переводе с греческого означает "Книга на июнь месяц, содержащая все подобающие ему службы".Богослужебная книга с информацией о праздниках, службах и прочим была опубликована в Венеции в 1568 году и является частью сборника из трех так называемых миней на июнь, июль и август.Подобный этому образец венецианского издания, представляющий собой минею на три месяца (июнь, июль и август) существует лишь один. Он находится на Афоне в монастыре Руссикон. Еще два экземпляра минеи – только на июнь – хранятся в библиотеке Духовной семинарии на острове Халки и в монастыре Ипсило на острове Лесбос.Как такое сокровище оказалось в библиотеке музея-заповедника "Херсонес Таврический", здесь сегодня сказать затрудняются.Впечатленные сотрудники музея отправили книгу экспертам Института всеобщей истории РАН, откуда получили ответ: издание очень редкое и ценное. Это минея, то есть церковный сборник. Ее издателем был венецианский типограф Ипполит Валерис, происходивший из греческой семьи, родом с острова Корфу, представители которой жили в Венеции.Бумага – 100% ленВ музее загорелись желанием отреставрировать уникальную книгу. Для этого нужны были специалисты со знанием греческого языка и византийской гимнографии (искусство сочинения хвалебных песен культового, преимущественно церковного характера – ред.). Погрузиться в эту работу согласились специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) им академика И. Э. Грабаря.По словам завотделом научных исследований и реставрации пергаментных рукописей Элины Добрыниной, "книга поступила в очень разрушенном состоянии". Первый этап заключался в доклейке недостающих фрагментов бумаги. Их пришлось создавать вручную. Состав полностью соответствует оригиналу, а это стопроцентный лен, говорит эксперт."Были проведены анализы на определение состава бумаги, и выяснилось, что это 100%-й лен. Мы изготовили тоже бумагу из стопроцентного льна, которая была использована для восстановления листов", – рассказала Добрынина.Сейчас специалисты центра перешли ко второй части реставрации и работают с большим количеством фрагментов, отсоединенных от своих листов. Таких много, говорит Добрынина, и "необходимо найти им их прежнее место, чтобы восстановить оригинальное состояние книги".Восстановлением книжного памятника возрастом почти полтысячи лет сейчас занимается реставратор архивных и библиотечных материалов Полина Войханская.Когда выставят книгу 16 века в ХерсонесеВ музее-заповеднике "Херсонес Тарвический" не исключают, что после реставрации уникального издания выставят его на всеобщее обозрение."Это будет, но только через год. Сделаем, конечно", – сказали в пресс-службе учреждения.На днях в Херсонесе впервые открыли читальный зал, доступный для каждого. Он организован к 130-летию с дня основания Херсонесской библиотеки – она появилась через год после создания так называемого "Склада местных древностей". Его автор – основатель музея Херсонеса и первый его директор, археолог и исследователь Карл Косцюшко-Валюжинич.Сейчас библиотечный фонд научной библиотеки Херсонеса включает около 40 тысяч книг.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
https://crimea.ria.ru/20230209/v-diorame-sevastopolya-otkryli-unikalnye-ekskursii-na-restavratsiyu-1126891117.html
москва
херсонес
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127058082_472:0:2089:1213_1920x0_80_0_0_d8fa47d0b8e10c487ce79830e9f2a62c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, севастопольский гарнизонный военный суд, херсонес, культура, история, религия, крым в истории: секреты, факты, фото, крым, новости крыма
Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса

В Центре Грабаря в Москве показали реставрацию уникальной книги 16 века из музея Херсонеса

08:59 18.02.2023
 
© Реставрационный центр ГрабаряВ Москве реставрируют уникальную книгу 16 века из Херсонеса
В Москве реставрируют уникальную книгу 16 века из Херсонеса
© Реставрационный центр Грабаря
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Памятник книжной культуры Венеции XVI века и памятник истории и культуры Крыма раннего Нового времени – старопечатная богослужебная книга из библиотеки музея-заповедника "Херсонес Таврический" отдана на реставрацию в Центр Грабаря в Москве. Здесь рассказали и показали, как восстанавливают страницы уникального издания, бумага которого сделана из стопроцентного льна.

Не только "бибилия"

Βιβλίον τοῦ Ἰουνίου μηνός, περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν ἀκολουθίαν – так называется это уникальное издание, что в переводе с греческого означает "Книга на июнь месяц, содержащая все подобающие ему службы".
Богослужебная книга с информацией о праздниках, службах и прочим была опубликована в Венеции в 1568 году и является частью сборника из трех так называемых миней на июнь, июль и август.
Подобный этому образец венецианского издания, представляющий собой минею на три месяца (июнь, июль и август) существует лишь один. Он находится на Афоне в монастыре Руссикон. Еще два экземпляра минеи – только на июнь – хранятся в библиотеке Духовной семинарии на острове Халки и в монастыре Ипсило на острове Лесбос.
Как такое сокровище оказалось в библиотеке музея-заповедника "Херсонес Таврический", здесь сегодня сказать затрудняются.
"Мы не знаем. Инвентарные книги в нашей библиотеке стали вестись с 1950 года. Там и появилась запись о том, что в библиотеке есть "библия". Два года назад наши библиотекари рассмотрели в ней не только "библию", – рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе учреждения.
Впечатленные сотрудники музея отправили книгу экспертам Института всеобщей истории РАН, откуда получили ответ: издание очень редкое и ценное. Это минея, то есть церковный сборник. Ее издателем был венецианский типограф Ипполит Валерис, происходивший из греческой семьи, родом с острова Корфу, представители которой жили в Венеции.

Бумага – 100% лен

В музее загорелись желанием отреставрировать уникальную книгу. Для этого нужны были специалисты со знанием греческого языка и византийской гимнографии (искусство сочинения хвалебных песен культового, преимущественно церковного характера – ред.). Погрузиться в эту работу согласились специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) им академика И. Э. Грабаря.
По словам завотделом научных исследований и реставрации пергаментных рукописей Элины Добрыниной, "книга поступила в очень разрушенном состоянии". Первый этап заключался в доклейке недостающих фрагментов бумаги. Их пришлось создавать вручную. Состав полностью соответствует оригиналу, а это стопроцентный лен, говорит эксперт.
"Были проведены анализы на определение состава бумаги, и выяснилось, что это 100%-й лен. Мы изготовили тоже бумагу из стопроцентного льна, которая была использована для восстановления листов", – рассказала Добрынина.
Сейчас специалисты центра перешли ко второй части реставрации и работают с большим количеством фрагментов, отсоединенных от своих листов. Таких много, говорит Добрынина, и "необходимо найти им их прежнее место, чтобы восстановить оригинальное состояние книги".
Восстановлением книжного памятника возрастом почти полтысячи лет сейчас занимается реставратор архивных и библиотечных материалов Полина Войханская.

Когда выставят книгу 16 века в Херсонесе

В музее-заповеднике "Херсонес Тарвический" не исключают, что после реставрации уникального издания выставят его на всеобщее обозрение.
"Это будет, но только через год. Сделаем, конечно", – сказали в пресс-службе учреждения.
На днях в Херсонесе впервые открыли читальный зал, доступный для каждого. Он организован к 130-летию с дня основания Херсонесской библиотеки – она появилась через год после создания так называемого "Склада местных древностей". Его автор – основатель музея Херсонеса и первый его директор, археолог и исследователь Карл Косцюшко-Валюжинич.
Сейчас библиотечный фонд научной библиотеки Херсонеса включает около 40 тысяч книг.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
Севастопольская диорама - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 19:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию
 
МоскваСевастопольский гарнизонный военный судХерсонесКультураИсторияРелигияКрым в истории: секреты, факты, фотоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины
10:54Выбежал на дорогу: в Джанкое ВАЗ сбил ребенка
10:33Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
10:07До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"
09:52В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами
08:59Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса
08:01В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова
00:01Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 февраля
22:58Главные новости и заявления дня: 17 февраля
22:16Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров
21:45На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов
21:27Главные новости Крыма: 17 февраля
21:06В Крыму оценили уровень безработицы
20:44Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма
20:23О чем говорил Зеленский в Мюнхене
20:02Расхождений в словах Блинкена и Нуланд об ударах по Крыму нет – политолог
19:41Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
19:21"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом 1:56
19:13Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие
Лента новостейМолния