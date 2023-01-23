https://crimea.ria.ru/20230123/muzey-khersones-tavricheskiy-priznan-odnim-iz-luchshikh-v-rossii-1126540038.html
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вошел в топ-20 музеев России в медиарейтинге за прошедший год. Это следует из данных, опубликованных... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T21:44
2023-01-23T21:44
2023-01-23T21:44
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вошел в топ-20 музеев России в медиарейтинге за прошедший год. Это следует из данных, опубликованных компанией "Медиалогия" по итогам мониторинга СМИ и соцмедиа."Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2022 году стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея", – отмечают в компании.В "Херсонесе" говорят – 2022 год выдался для музея-заповедника богатым на события и юбилейные мероприятия. И это, конечно, сыграло свою роль, такт как они регулярно освещались."Мы очень признательны представителям средств массовой информации, каждому посетителю и подписчику в социальных сетях. Именно благодаря искренней любви к Херсонесу Таврическому и совместным усилиям музей-заповедник увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, становясь узнаваемым для все большего количества людей", – сказали в музее.Ранее музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 30-ку достопримечательностей России по данным исследования специалистов сервиса "Яндекс". Читайте также на РИА Новости Крым:Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"Крымский санаторий вошел в топ интересных сооружений советской эпохи Медиамилота: талисман Крымского моста попал в ТОП популярных в СМИ котиков
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Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
Музей "Херсонес Таврический" единственный из Крыма вошел в топ-20 страны
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вошел в топ-20 музеев России в медиарейтинге за прошедший год. Это следует из данных, опубликованных компанией "Медиалогия" по итогам мониторинга СМИ и соцмедиа.
"Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2022 году стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея", – отмечают в компании.
А музей-заповедник "Херсонес Таврический" стал последним в двадцатке. При этом единственным из Крыма и одним из двух учреждений Южного федерального округа, попавших в медиарейтинг. Помимо него, в список попал музей-заповедник "Сталинградская битва", он на восьмом месте.
В "Херсонесе" говорят – 2022 год выдался для музея-заповедника богатым на события и юбилейные мероприятия. И это, конечно, сыграло свою роль, такт как они регулярно освещались.
"Мы очень признательны представителям средств массовой информации, каждому посетителю и подписчику в социальных сетях. Именно благодаря искренней любви к Херсонесу Таврическому и совместным усилиям музей-заповедник увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, становясь узнаваемым для все большего количества людей", – сказали в музее.
Ранее музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 30-ку достопримечательностей России
по данным исследования специалистов сервиса "Яндекс".
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