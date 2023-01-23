https://crimea.ria.ru/20230123/muzey-khersones-tavricheskiy-priznan-odnim-iz-luchshikh-v-rossii-1126540038.html

Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России

Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вошел в топ-20 музеев России в медиарейтинге за прошедший год. Это следует из данных, опубликованных... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T21:44

2023-01-23T21:44

2023-01-23T21:44

новости крыма

крым

севастополь

херсонес

культура

россия

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0c/1119677400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e954e504f0d7b705ea8ed0de90ae5818.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вошел в топ-20 музеев России в медиарейтинге за прошедший год. Это следует из данных, опубликованных компанией "Медиалогия" по итогам мониторинга СМИ и соцмедиа."Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2022 году стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея", – отмечают в компании.В "Херсонесе" говорят – 2022 год выдался для музея-заповедника богатым на события и юбилейные мероприятия. И это, конечно, сыграло свою роль, такт как они регулярно освещались."Мы очень признательны представителям средств массовой информации, каждому посетителю и подписчику в социальных сетях. Именно благодаря искренней любви к Херсонесу Таврическому и совместным усилиям музей-заповедник увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, становясь узнаваемым для все большего количества людей", – сказали в музее.Ранее музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 30-ку достопримечательностей России по данным исследования специалистов сервиса "Яндекс". Читайте также на РИА Новости Крым:Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"Крымский санаторий вошел в топ интересных сооружений советской эпохи Медиамилота: талисман Крымского моста попал в ТОП популярных в СМИ котиков

https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html

крым

севастополь

херсонес

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, херсонес, культура, россия, туризм в крыму