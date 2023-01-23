Рейтинг@Mail.ru
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230123/muzey-khersones-tavricheskiy-priznan-odnim-iz-luchshikh-v-rossii-1126540038.html
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вошел в топ-20 музеев России в медиарейтинге за прошедший год. Это следует из данных, опубликованных... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T21:44
2023-01-23T21:44
новости крыма
крым
севастополь
херсонес
культура
россия
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0c/1119677400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e954e504f0d7b705ea8ed0de90ae5818.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вошел в топ-20 музеев России в медиарейтинге за прошедший год. Это следует из данных, опубликованных компанией "Медиалогия" по итогам мониторинга СМИ и соцмедиа."Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2022 году стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея", – отмечают в компании.В "Херсонесе" говорят – 2022 год выдался для музея-заповедника богатым на события и юбилейные мероприятия. И это, конечно, сыграло свою роль, такт как они регулярно освещались."Мы очень признательны представителям средств массовой информации, каждому посетителю и подписчику в социальных сетях. Именно благодаря искренней любви к Херсонесу Таврическому и совместным усилиям музей-заповедник увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, становясь узнаваемым для все большего количества людей", – сказали в музее.Ранее музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 30-ку достопримечательностей России по данным исследования специалистов сервиса "Яндекс". Читайте также на РИА Новости Крым:Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"Крымский санаторий вошел в топ интересных сооружений советской эпохи Медиамилота: талисман Крымского моста попал в ТОП популярных в СМИ котиков
https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html
крым
севастополь
херсонес
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0c/1119677400_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f094391887f9f9815eee50cfad7a38d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, севастополь, херсонес, культура, россия, туризм в крыму
Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России

Музей "Херсонес Таврический" единственный из Крыма вошел в топ-20 страны

21:44 23.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваМузей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вошел в топ-20 музеев России в медиарейтинге за прошедший год. Это следует из данных, опубликованных компанией "Медиалогия" по итогам мониторинга СМИ и соцмедиа.
"Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2022 году стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея", – отмечают в компании.
А музей-заповедник "Херсонес Таврический" стал последним в двадцатке. При этом единственным из Крыма и одним из двух учреждений Южного федерального округа, попавших в медиарейтинг. Помимо него, в список попал музей-заповедник "Сталинградская битва", он на восьмом месте.
В "Херсонесе" говорят – 2022 год выдался для музея-заповедника богатым на события и юбилейные мероприятия. И это, конечно, сыграло свою роль, такт как они регулярно освещались.
"Мы очень признательны представителям средств массовой информации, каждому посетителю и подписчику в социальных сетях. Именно благодаря искренней любви к Херсонесу Таврическому и совместным усилиям музей-заповедник увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, становясь узнаваемым для все большего количества людей", – сказали в музее.
Ранее музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 30-ку достопримечательностей России по данным исследования специалистов сервиса "Яндекс".
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября 2022, 03:27
Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"
Читайте также на РИА Новости Крым:
Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"
Крымский санаторий вошел в топ интересных сооружений советской эпохи
Медиамилота: талисман Крымского моста попал в ТОП популярных в СМИ котиков
 
Новости КрымаКрымСевастопольХерсонесКультураРоссияТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Главные события и заявления дня: 23 января
21:48Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
21:44Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
21:14Главные новости Крыма: 23 января
20:57В Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву
20:29Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области
20:03Почему умирают от COVID-19
19:37ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта
19:22Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года
18:57В Симферополе сократят еще шесть автобусных маршрутов
18:33Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона
18:15Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
17:52В ДТП с двумя иномарками в Саках пострадали женщина и ребенок
17:24Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин
16:48Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
16:25Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США
16:04Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь
15:48Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны
15:28Автомобиль "скорой" попал в ДТП в Симферополе – есть пострадавшие
15:24Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму
Лента новостейМолния