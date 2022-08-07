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Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России
Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T10:02
2022-08-07T10:02
севастополь
культура
общество
туризм в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге. Следующее по списку – Ласточкино гнедо. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели специалисты сервиса "Яндекс".Рейтинг составлен согласно числу запросов в поиске браузера. При этом отбирались только те объекты, о которых пользователи из других городов задавали не менее 500 запросов в год. Еще одним обязательным условием для попадания в рейтинг было наличие странички в Википедии.В результате в рейтинг попали всего 2 295 достопримечательностей."Судя по числу запросов, главная российская достопримечательность — Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец", – рассказали в сервисе.В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут &gt;&gt;Что касается достопримечательностей из Крыма, то их в рейтинге оказалось несколько десятков, но только семь вошли в топ-100.В первой тридцатке – музей-заповедник "Херсонес Таврический", у него 27-е место. За ним, на 31-м месте, Ласточкино гнездо в Ялте. Следующие по списку: Никитский ботанический сад (49 место), Массандровский дворец (60 место), Генуэзская крепость в Судаке (80 место), пещерный город Мангуп-Кале (92 место), пещерный город Чуфут-Кале (99 место).По результатам исследования больше всего достопримечательностей относится к категориям музеев, монастырей и культовых сооружений."Лидеры по числу запросов те же, только вместо монастырей — парки и сады", – заметили в сервисе.Ранее РИА Новости Крым назвал топ-10 самых причудливых гор и скал Крыма.
https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, культура, общество, туризм в крыму
Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России

Херсонес Таврический вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей РФ

10:02 07.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге. Следующее по списку – Ласточкино гнедо. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели специалисты сервиса "Яндекс".
Рейтинг составлен согласно числу запросов в поиске браузера. При этом отбирались только те объекты, о которых пользователи из других городов задавали не менее 500 запросов в год. Еще одним обязательным условием для попадания в рейтинг было наличие странички в Википедии.
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В результате в рейтинг попали всего 2 295 достопримечательностей.
"Судя по числу запросов, главная российская достопримечательность — Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец", – рассказали в сервисе.
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Что касается достопримечательностей из Крыма, то их в рейтинге оказалось несколько десятков, но только семь вошли в топ-100.
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В первой тридцатке – музей-заповедник "Херсонес Таврический", у него 27-е место. За ним, на 31-м месте, Ласточкино гнездо в Ялте. Следующие по списку: Никитский ботанический сад (49 место), Массандровский дворец (60 место), Генуэзская крепость в Судаке (80 место), пещерный город Мангуп-Кале (92 место), пещерный город Чуфут-Кале (99 место).
По результатам исследования больше всего достопримечательностей относится к категориям музеев, монастырей и культовых сооружений.
"Лидеры по числу запросов те же, только вместо монастырей — парки и сады", – заметили в сервисе.
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