https://crimea.ria.ru/20220807/khersones-voshel-v-tridtsatku-samykh-izvestnykh-dostoprimechatelnostey-rossii-1124089165.html

Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России

Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Херсонес вошел в тридцатку самых известных достопримечательностей России

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T10:02

2022-08-07T10:02

2022-08-07T10:02

севастополь

культура

общество

туризм в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге. Следующее по списку – Ласточкино гнедо. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели специалисты сервиса "Яндекс".Рейтинг составлен согласно числу запросов в поиске браузера. При этом отбирались только те объекты, о которых пользователи из других городов задавали не менее 500 запросов в год. Еще одним обязательным условием для попадания в рейтинг было наличие странички в Википедии.В результате в рейтинг попали всего 2 295 достопримечательностей."Судя по числу запросов, главная российская достопримечательность — Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец", – рассказали в сервисе.В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут >>Что касается достопримечательностей из Крыма, то их в рейтинге оказалось несколько десятков, но только семь вошли в топ-100.В первой тридцатке – музей-заповедник "Херсонес Таврический", у него 27-е место. За ним, на 31-м месте, Ласточкино гнездо в Ялте. Следующие по списку: Никитский ботанический сад (49 место), Массандровский дворец (60 место), Генуэзская крепость в Судаке (80 место), пещерный город Мангуп-Кале (92 место), пещерный город Чуфут-Кале (99 место).По результатам исследования больше всего достопримечательностей относится к категориям музеев, монастырей и культовых сооружений."Лидеры по числу запросов те же, только вместо монастырей — парки и сады", – заметили в сервисе.Ранее РИА Новости Крым назвал топ-10 самых причудливых гор и скал Крыма.

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, культура, общество, туризм в крыму