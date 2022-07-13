https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-sozdadut-pervyy-natsionalnyy-turisticheskiy-marshrut-1123834321.html

В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут

В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут

В следующем году на Крымском полуострове заработает первый национальный туристический маршрут, который будет включать в себя самые яркие и известные... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T17:35

2022-07-13T17:35

2022-07-13T17:36

туризм

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В следующем году на Крымском полуострове заработает первый национальный туристический маршрут, который будет включать в себя самые яркие и известные достопримечательности Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в регион."Мы договорились с двумя регионами, что к следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову, с куском в Крыму и куском в Севастополе", – сказала Догузова журналистам.По ее словам, национальный туристический маршрут отличается тем, что соответствует всем критериям и стандартам, которые утверждены правительством и Ростуризмом.Предполагается, что национальный туристический маршрут по Крыму будет рассчитан на семь – восемь дней. В него также планируется включить посещение памятных исторических мест, виноделен и других объектов.По словам Догузовой, в среднем на организацию такого маршрута нужно полгода."Эксперты пройдут ногами весь этот маршрут, мы пропишем, где что нужно доделать. Когда регионы при нашей поддержке устранят все эти недочеты и неудобства для туристов, маршрут будет признан национальным", – подытожила она.

/20220621/novyy-turmarshrut-velikiy-shelkovyy-put-chto-pokazhut-v-krymu-1123596132.html

/20220524/bolshaya-krymskaya-tropa-na-poluostrove-obedinyat-sto-turmarshrutov-v-odin-1123321270.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, ростуризм, общество, туризм в крыму