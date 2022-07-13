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В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
В следующем году на Крымском полуострове заработает первый национальный туристический маршрут, который будет включать в себя самые яркие и известные... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:35
2022-07-13T17:35
2022-07-13T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В следующем году на Крымском полуострове заработает первый национальный туристический маршрут, который будет включать в себя самые яркие и известные достопримечательности Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в регион."Мы договорились с двумя регионами, что к следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову, с куском в Крыму и куском в Севастополе", – сказала Догузова журналистам.По ее словам, национальный туристический маршрут отличается тем, что соответствует всем критериям и стандартам, которые утверждены правительством и Ростуризмом.Предполагается, что национальный туристический маршрут по Крыму будет рассчитан на семь – восемь дней. В него также планируется включить посещение памятных исторических мест, виноделен и других объектов.По словам Догузовой, в среднем на организацию такого маршрута нужно полгода."Эксперты пройдут ногами весь этот маршрут, мы пропишем, где что нужно доделать. Когда регионы при нашей поддержке устранят все эти недочеты и неудобства для туристов, маршрут будет признан национальным", – подытожила она.
/20220621/novyy-turmarshrut-velikiy-shelkovyy-put-chto-pokazhut-v-krymu-1123596132.html
/20220524/bolshaya-krymskaya-tropa-na-poluostrove-obedinyat-sto-turmarshrutov-v-odin-1123321270.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, ростуризм, общество, туризм в крыму
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
Догузова: в Крыму будет создан первый национальный туристический маршрут
17:35 13.07.2022 (обновлено: 17:36 13.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В следующем году на Крымском полуострове заработает первый национальный туристический маршрут, который будет включать в себя самые яркие и известные достопримечательности Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в регион.
"Мы договорились с двумя регионами, что к следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову, с куском в Крыму и куском в Севастополе", – сказала Догузова журналистам.
По ее словам, национальный туристический маршрут отличается тем, что соответствует всем критериям и стандартам, которые утверждены правительством и Ростуризмом.
"Это четко прописанные критерии: продолжительность маршрута, оптимальная логистика, только классифицированные средства размещения, определенного качества рестораны и кафе и так далее. Все будет максимально продумано и сделано для удобства туристов. В этот маршрут, рассчитанный на самый широкий круг туристов, войдут все самые яркие достопримечательности Крыма и Севастополя", – отметила руководитель ведомства, уточнив, что в этот маршрут будет интегрирована Большая Севастопольская тропа.
Предполагается, что национальный туристический маршрут по Крыму будет рассчитан на семь – восемь дней. В него также планируется включить посещение памятных исторических мест, виноделен и других объектов.
По словам Догузовой, в среднем на организацию такого маршрута нужно полгода.
"Эксперты пройдут ногами весь этот маршрут, мы пропишем, где что нужно доделать. Когда регионы при нашей поддержке устранят все эти недочеты и неудобства для туристов, маршрут будет признан национальным", – подытожила она.