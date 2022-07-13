Рейтинг@Mail.ru
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-sozdadut-pervyy-natsionalnyy-turisticheskiy-marshrut-1123834321.html
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
В следующем году на Крымском полуострове заработает первый национальный туристический маршрут, который будет включать в себя самые яркие и известные... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:35
2022-07-13T17:36
туризм
крым
севастополь
ростуризм
общество
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/34/1118513453_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_9119314a4c782550a41a2c7dc0d6d77f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В следующем году на Крымском полуострове заработает первый национальный туристический маршрут, который будет включать в себя самые яркие и известные достопримечательности Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в регион."Мы договорились с двумя регионами, что к следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову, с куском в Крыму и куском в Севастополе", – сказала Догузова журналистам.По ее словам, национальный туристический маршрут отличается тем, что соответствует всем критериям и стандартам, которые утверждены правительством и Ростуризмом.Предполагается, что национальный туристический маршрут по Крыму будет рассчитан на семь – восемь дней. В него также планируется включить посещение памятных исторических мест, виноделен и других объектов.По словам Догузовой, в среднем на организацию такого маршрута нужно полгода."Эксперты пройдут ногами весь этот маршрут, мы пропишем, где что нужно доделать. Когда регионы при нашей поддержке устранят все эти недочеты и неудобства для туристов, маршрут будет признан национальным", – подытожила она.
/20220621/novyy-turmarshrut-velikiy-shelkovyy-put-chto-pokazhut-v-krymu-1123596132.html
/20220524/bolshaya-krymskaya-tropa-na-poluostrove-obedinyat-sto-turmarshrutov-v-odin-1123321270.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/34/1118513453_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4381d9cc43aa25db6ffb6aba75f43f9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, ростуризм, общество, туризм в крыму
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут

Догузова: в Крыму будет создан первый национальный туристический маршрут

17:35 13.07.2022 (обновлено: 17:36 13.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевС Мангупа открывается замечательный вид на окружающие долины. Здесь тоже когда-то теплилась жизнь средневековых поселенцев - были разбиты поля, виноградники и огороды.
С Мангупа открывается замечательный вид на окружающие долины. Здесь тоже когда-то теплилась жизнь средневековых поселенцев - были разбиты поля, виноградники и огороды. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В следующем году на Крымском полуострове заработает первый национальный туристический маршрут, который будет включать в себя самые яркие и известные достопримечательности Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в регион.
"Мы договорились с двумя регионами, что к следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову, с куском в Крыму и куском в Севастополе", – сказала Догузова журналистам.
Руины крепости Кафа в Феодосии - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 07:02Радио "Спутник в Крыму"
Новый турмаршрут "Великий шелковый путь": что покажут в Крыму
По ее словам, национальный туристический маршрут отличается тем, что соответствует всем критериям и стандартам, которые утверждены правительством и Ростуризмом.
"Это четко прописанные критерии: продолжительность маршрута, оптимальная логистика, только классифицированные средства размещения, определенного качества рестораны и кафе и так далее. Все будет максимально продумано и сделано для удобства туристов. В этот маршрут, рассчитанный на самый широкий круг туристов, войдут все самые яркие достопримечательности Крыма и Севастополя", – отметила руководитель ведомства, уточнив, что в этот маршрут будет интегрирована Большая Севастопольская тропа.
Предполагается, что национальный туристический маршрут по Крыму будет рассчитан на семь – восемь дней. В него также планируется включить посещение памятных исторических мест, виноделен и других объектов.
Бакла — урочище в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 10:39Туризм
Большая Крымская тропа: на полуострове объединят сто турмаршрутов в один
По словам Догузовой, в среднем на организацию такого маршрута нужно полгода.
"Эксперты пройдут ногами весь этот маршрут, мы пропишем, где что нужно доделать. Когда регионы при нашей поддержке устранят все эти недочеты и неудобства для туристов, маршрут будет признан национальным", – подытожила она.
 
ТуризмКрымСевастопольРостуризмОбществоТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
Лента новостейМолния