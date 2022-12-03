https://crimea.ria.ru/20221203/kuda-rossiyskie-turisty-predpochitayut-ezdit-za-drevnostyami-1125649595.html

Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"

Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями" - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"

Музей-заповедник на месте древнего городища Херсонес Таврический в Севастополе является самым популярным у российских туристов местом из числа археологических... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T18:54

2022-12-03T18:54

2022-12-03T18:54

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Музей-заповедник на месте древнего городища Херсонес Таврический в Севастополе является самым популярным у российских туристов местом из числа археологических памятников в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом бронирования Tvil.ru.Второе место занял парк "Дивногорье" (Воронежская область), за него отдали голоса 13% опрошенных.Третьего места, по мнению респондентов, оказался достоин парк "Танаис" в Ростовской области, у него 9% голосов.Для участников опроса предусматривалась возможность выбора нескольких направлений. Всего на голосование были представлены десять учреждений культуры из числа популярных археологических памятников в России.Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге сервиса "Яндекс".

https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, севастополь, опрос, общество