https://crimea.ria.ru/20221203/kuda-rossiyskie-turisty-predpochitayut-ezdit-za-drevnostyami-1125649595.html
Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"
Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями" - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"
Музей-заповедник на месте древнего городища Херсонес Таврический в Севастополе является самым популярным у российских туристов местом из числа археологических... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T18:54
2022-12-03T18:54
2022-12-03T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Музей-заповедник на месте древнего городища Херсонес Таврический в Севастополе является самым популярным у российских туристов местом из числа археологических памятников в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом бронирования Tvil.ru.Второе место занял парк "Дивногорье" (Воронежская область), за него отдали голоса 13% опрошенных.Третьего места, по мнению респондентов, оказался достоин парк "Танаис" в Ростовской области, у него 9% голосов.Для участников опроса предусматривалась возможность выбора нескольких направлений. Всего на голосование были представлены десять учреждений культуры из числа популярных археологических памятников в России.Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге сервиса "Яндекс".
https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html
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туризм в крыму, севастополь, опрос, общество
Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"
Город-музей Херсонес Таврический – первый в списке археологических мест у россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Музей-заповедник на месте древнего городища Херсонес Таврический в Севастополе является самым популярным у российских туристов местом из числа археологических памятников в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом бронирования Tvil.ru.
"Большинство проголосовало за Херсонес – 79% участников опроса. Безусловно, удивительный крымский памятник у всех на слуху. Да и добраться туда не так сложно, чтобы бродить по горам, среди древних камней", – говорится в отчете.
Второе место занял парк "Дивногорье" (Воронежская область), за него отдали голоса 13% опрошенных.
Третьего места, по мнению респондентов, оказался достоин парк "Танаис" в Ростовской области, у него 9% голосов.
Для участников опроса предусматривалась возможность выбора нескольких направлений. Всего на голосование были представлены десять учреждений культуры из числа популярных археологических памятников в России.
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России
из более чем двух тысяч объектов в рейтинге сервиса "Яндекс".