https://crimea.ria.ru/20230217/v-sevastopole-zvuki-strelby-chto-proiskhodit--1127053231.html

В Севастополе звуки стрельбы: что происходит

В Севастополе звуки стрельбы: что происходит - РИА Новости Крым, 17.02.2023

В Севастополе звуки стрельбы: что происходит

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил звуки стрельбы в городе плановыми упражнениями военных. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T16:33

2023-02-17T16:33

2023-02-17T17:04

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил звуки стрельбы в городе плановыми упражнениями военных.И добавил, что "в городе все спокойно".Рано утром 17 февраля Развожаев сообщал об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС.16 февраля Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками Севастополь и Крым. Над акваторией города уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ Над Севастополем сбиты два беспилотника Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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