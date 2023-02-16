https://crimea.ria.ru/20230216/vtoroy-raz-ne-aferist-sevastopolets-razvel-rossiyan-na-43-mln-rubley-1127031952.html

Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей

Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей

Севастополец под предлогом продажи жилых помещений в многоквартирных домах на этапе строительства обманул более 25 жителей из разных регионов России. На афере... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T20:42

2023-02-16T20:42

2023-02-16T20:34

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Севастополец под предлогом продажи жилых помещений в многоквартирных домах на этапе строительства обманул более 25 жителей из разных регионов России. На афере мужчина заработал около 43 миллионов рублей. Об этом сообщает полиция Севастополя.Установлено, что 45-летний злоумышленник создал мошенническую схему, с помощью которой похищал деньги у доверчивых россиян и пускал их "в оборот" подставной фирмы. Для реализации преступного замысла он фиктивно приобрел предназначенные для индивидуального жилого строительства смежные участки по улице Генерала Мельника в Нахимовском районе, заключив с их владельцем фиктивные договоры купли-продажи с рассрочкой оплаты.После чего разместил рекламу о предварительной продаже жилья в строящихся многоквартирных домах, арендовал офис и нанял работников, которые не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.Зная, что возводимые здания не подлежат законной регистрации, обвиняемый похищал деньги "дольщиков" и тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды. При этом он убеждал потерпевших, что сможет изменить назначение земельного участка и легализовать строящийся дом.Правоохранители отмечают, что севастополец уже является фигурантом аналогичного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, похитившей более 82 миллионов рублей под аналогичным предлогом. В настоящее время уголовное дело рассматривает суд.В этот раз мужчине предъявили обвинение в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров

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севастополь, происшествия, мошенничество, полиция севастополя, новости крыма, общество, россия