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Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей
Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей
Севастополец под предлогом продажи жилых помещений в многоквартирных домах на этапе строительства обманул более 25 жителей из разных регионов России. На афере... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T20:42
2023-02-16T20:42
2023-02-16T20:34
севастополь
происшествия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Севастополец под предлогом продажи жилых помещений в многоквартирных домах на этапе строительства обманул более 25 жителей из разных регионов России. На афере мужчина заработал около 43 миллионов рублей. Об этом сообщает полиция Севастополя.Установлено, что 45-летний злоумышленник создал мошенническую схему, с помощью которой похищал деньги у доверчивых россиян и пускал их "в оборот" подставной фирмы. Для реализации преступного замысла он фиктивно приобрел предназначенные для индивидуального жилого строительства смежные участки по улице Генерала Мельника в Нахимовском районе, заключив с их владельцем фиктивные договоры купли-продажи с рассрочкой оплаты.После чего разместил рекламу о предварительной продаже жилья в строящихся многоквартирных домах, арендовал офис и нанял работников, которые не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.Зная, что возводимые здания не подлежат законной регистрации, обвиняемый похищал деньги "дольщиков" и тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды. При этом он убеждал потерпевших, что сможет изменить назначение земельного участка и легализовать строящийся дом.Правоохранители отмечают, что севастополец уже является фигурантом аналогичного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, похитившей более 82 миллионов рублей под аналогичным предлогом. В настоящее время уголовное дело рассматривает суд.В этот раз мужчине предъявили обвинение в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров
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севастополь, происшествия, мошенничество, полиция севастополя, новости крыма, общество, россия
Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей
Афера на 43 млн рублей: жителя Севастополя осудят за обман дольщиков со всей России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Севастополец под предлогом продажи жилых помещений в многоквартирных домах на этапе строительства обманул более 25 жителей из разных регионов России. На афере мужчина заработал около 43 миллионов рублей. Об этом сообщает полиция Севастополя.
Установлено, что 45-летний злоумышленник создал мошенническую схему, с помощью которой похищал деньги у доверчивых россиян и пускал их "в оборот" подставной фирмы. Для реализации преступного замысла он фиктивно приобрел предназначенные для индивидуального жилого строительства смежные участки по улице Генерала Мельника в Нахимовском районе, заключив с их владельцем фиктивные договоры купли-продажи с рассрочкой оплаты.
После чего разместил рекламу о предварительной продаже жилья в строящихся многоквартирных домах, арендовал офис и нанял работников, которые не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.
"Для создания видимости законной деятельности мужчина изготовил эскизные проекты и планы, организовал застройку земельных участков с нарушением разрешенного вида их использования. По его указанию объекты незавершенного строительства демонстрировались потенциальным покупателям. Покупатели заключали договора и передавали денежные средства в счет оплаты за приобретаемое ими жилье в строящемся многоквартирном доме, при этом в договорах было указано, и они были уведомлены застройщиком, что покупают "долю" в жилом индивидуальном доме", - рассказали в ведомстве.
Зная, что возводимые здания не подлежат законной регистрации, обвиняемый похищал деньги "дольщиков" и тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды. При этом он убеждал потерпевших, что сможет изменить назначение земельного участка и легализовать строящийся дом.
Правоохранители отмечают, что севастополец уже является фигурантом аналогичного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, похитившей более 82 миллионов рублей под аналогичным предлогом. В настоящее время уголовное дело рассматривает суд.
В этот раз мужчине предъявили обвинение в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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