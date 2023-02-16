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В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне - РИА Новости Крым, 16.02.2023
В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
В Севастополе мужчина без определенного места жительства задержан полицией после того, как приготовил еду на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T18:56
2023-02-16T18:56
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина без определенного места жительства задержан полицией после того, как приготовил еду на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Инцидент произошел у памятника Солдату и Матросу. О случившемся правоохранителям рассказала местная жительница, ставшая очевидцем процесса приготовления пищи на Вечном огне.Когда на место прибыли сотрудники ППС, мужчина уже ушел. Но недалеко.Полиция проводит проверку, для изучения изъяты видеозаписи с камер наблюдения. В полиции уточняют, что в действиях задержанного "усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ "Вандализм". Согласно ее санкциям, наказанием за правонарушение может быть штраф, обязательные или исправительные работы либо арест до 3 месяцев.Ранее местная жительница сожгла венки в пламени Вечного огня у Мемориала героической обороны 1941-42 гг. в центре Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили дело после сожжения венков у Вечного огня В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, крым, общество, новости, новости крыма
В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне

В Севастополе полиция задержала жарившего на Вечном огне еду бездомного мужчину

18:56 16.02.2023
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоСевастополь, памятник "Солдат и матрос"
Севастополь, памятник Солдат и матрос - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина без определенного места жительства задержан полицией после того, как приготовил еду на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Инцидент произошел у памятника Солдату и Матросу. О случившемся правоохранителям рассказала местная жительница, ставшая очевидцем процесса приготовления пищи на Вечном огне.
Когда на место прибыли сотрудники ППС, мужчина уже ушел. Но недалеко.
"В результате проведенных мероприятий полицейские по горячим следам задержали мужчину в районе улицы Пожарова. Предварительно установлено, что 31-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи, в сковородке готовил еду на Вечном огне", – рассказали в УМВД.
Полиция проводит проверку, для изучения изъяты видеозаписи с камер наблюдения. В полиции уточняют, что в действиях задержанного "усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ "Вандализм". Согласно ее санкциям, наказанием за правонарушение может быть штраф, обязательные или исправительные работы либо арест до 3 месяцев.
Ранее местная жительница сожгла венки в пламени Вечного огня у Мемориала героической обороны 1941-42 гг. в центре Севастополя.
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