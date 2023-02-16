https://crimea.ria.ru/20230216/v-sevastopole-retsidivist-gotovil-edu-na-vechnom-ogne-1127026760.html
В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне - РИА Новости Крым, 16.02.2023
В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
В Севастополе мужчина без определенного места жительства задержан полицией после того, как приготовил еду на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T18:56
2023-02-16T18:56
2023-02-16T18:56
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
крым
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110332/76/1103327604_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_0b4a6f65e4f4a373e07ee63f631d7bf6.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина без определенного места жительства задержан полицией после того, как приготовил еду на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Инцидент произошел у памятника Солдату и Матросу. О случившемся правоохранителям рассказала местная жительница, ставшая очевидцем процесса приготовления пищи на Вечном огне.Когда на место прибыли сотрудники ППС, мужчина уже ушел. Но недалеко.Полиция проводит проверку, для изучения изъяты видеозаписи с камер наблюдения. В полиции уточняют, что в действиях задержанного "усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ "Вандализм". Согласно ее санкциям, наказанием за правонарушение может быть штраф, обязательные или исправительные работы либо арест до 3 месяцев.Ранее местная жительница сожгла венки в пламени Вечного огня у Мемориала героической обороны 1941-42 гг. в центре Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили дело после сожжения венков у Вечного огня В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110332/76/1103327604_128:0:2168:1530_1920x0_80_0_0_f7259542b8a5891eddd673ae1b8a2d91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, крым, общество, новости, новости крыма
В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
В Севастополе полиция задержала жарившего на Вечном огне еду бездомного мужчину