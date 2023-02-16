https://crimea.ria.ru/20230216/v-sevastopole-retsidivist-gotovil-edu-na-vechnom-ogne-1127026760.html

В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне

В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне - РИА Новости Крым, 16.02.2023

В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне

В Севастополе мужчина без определенного места жительства задержан полицией после того, как приготовил еду на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T18:56

2023-02-16T18:56

2023-02-16T18:56

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

крым

общество

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110332/76/1103327604_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_0b4a6f65e4f4a373e07ee63f631d7bf6.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина без определенного места жительства задержан полицией после того, как приготовил еду на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Инцидент произошел у памятника Солдату и Матросу. О случившемся правоохранителям рассказала местная жительница, ставшая очевидцем процесса приготовления пищи на Вечном огне.Когда на место прибыли сотрудники ППС, мужчина уже ушел. Но недалеко.Полиция проводит проверку, для изучения изъяты видеозаписи с камер наблюдения. В полиции уточняют, что в действиях задержанного "усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ "Вандализм". Согласно ее санкциям, наказанием за правонарушение может быть штраф, обязательные или исправительные работы либо арест до 3 месяцев.Ранее местная жительница сожгла венки в пламени Вечного огня у Мемориала героической обороны 1941-42 гг. в центре Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили дело после сожжения венков у Вечного огня В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, крым, общество, новости, новости крыма