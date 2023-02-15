https://crimea.ria.ru/20230215/shans-na-zhizn-kak-vyyavit-rannyuyu-detskuyu-onkologiyu-i-spasti-rebenka-1127000033.html

Шанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенка

Шанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенка - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Шанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенка

В Крыму продолжает работу благотворительный фонд "Сердце Крыма", где маленьким пациентам с онкологическими диагнозами помогают возвращаться к жизни. Как вовремя РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T20:52

2023-02-15T20:52

2023-02-15T20:52

радио "спутник в крыму"

онкология

крым

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здравоохранение в россии

здоровье

благотворительный фонд "сердце крыма"

эльзара абибуллаева

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Глава благотворительного фонда "Сердце Крыма" Эльзара Абибуллаева - о том, как вовремя распознать онкологию у детей и чем может помощь фонд Глава благотворительного фонда "Сердце Крыма" Эльзара Абибуллаева - о том, как вовремя распознать онкологию у детей и чем может помощь фонд audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает работу благотворительный фонд "Сердце Крыма", где маленьким пациентам с онкологическими диагнозами помогают возвращаться к жизни. Как вовремя распознать онкологию у детей, чем может помощь фонд и какую помощь должно предоставить государство. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" в Международный день детей, больных раком, рассказала глава организации Эльзара Абибуллаева.Лечение детей с онкологиейПо словам Абибуллаевой, сегодня амбулаторную помощь в Крыму маленькие пациенты с онкологией могут получить только на базе республиканской детской больницы в Симферополе, в отделении онкогематологии. В городских поликлиниках детских онкологов нет, и, встав на окно-учет в своем городе, к докторам все равно придется ездить в крымскую столицу."Это сложная история, получается, что даже амбулаторное облуживание детей осуществляется только на территории республиканской больницы. Это надо добраться, записаться, а у онкологов очень плотный график, поскольку у них в текущем ведении около 40 детей, плюс дети в дневном стационаре", - констатирует руководитель фонда.При этом работу столичных детских онкологов она оценивает очень высоко. Говорит: "Лучших врачей я не встречала" и особенно выделяет их заразительный оптимизм и упорную борьбу за каждого маленького пациента."Благодаря этому оптимизму происходят удивительные случаи. Летом у нас был подопечный Петя. Он уже был реанимирован и интубирован – в горле стояла трубочка, в свои 17 лет весил 32 кг – одни кости. И мама его уже в какой-то момент отчаялась и попрощалась с сыном. И тут мы находим определенные антибиотики, и благодаря им и невероятным усилиям медиков мальчишка пошел на поправку. Сейчас уже набрал вес, улыбается".Что делать, если поставлен онкологический диагнозЕсли болезнь диагностирована, первое, что необходимо сделать, – встать на онкологический учет. В поликлинике распишут системную маршрутизацию: назначат первичные анализы, пункции – на базе госучреждений все это будет бесплатно. По словам Абибуллаевой, на ранних стадиях государственного "набора", как правило, достаточно – дети возвращаются к нормальной жизни. Если заболевание выявлено поздно или имеются сопутствующие риски, сами медики проводят консилиум и обращаются за помощью в "Сердце Крыма".Фонд помогает своевременно купить препараты и медицинское оборудование – например, шунты и венозные порты, приобрести билеты, если ребенка необходимо перевозить в какой-либо федеральный центр, оказывает психологическую помощь семье и помочь в оформлении социальных льгот.Как выявить онкологию у ребенка"Недавний случай, когда мама обнаружила у дочери небольшую шишку в районе пупка, когда девочка делала гимнастическое упражнение "мостик". Отправили на УЗИ, на пункцию. Оказалась нейробластома – злокачественное образование", – приводит пример гостья эфира.Именно так, случайно чаще всего выявляют детскую онкологию. В этой связи Абибуллаева просит родителей крайне внимательно относиться к своим детям, не игнорировать жалобы на плохое самочувствие, головные боли, боли в суставах, коленях, бедрах. Насторожить должны случаи, когда ребенок перестает быть активным, проявляет апатию. По ее словам, детская онкология может проявиться в любом возрасте, но в последнее время особенно часто такие случаи регистрируют среди подростков 11 – 17 лет, что может быть связано с гормональной перестройкой.Почему творчество помогает онкобольнымИ все же, если настойчиво бороться с болезнью, шансы победить высоки, подчеркивает Абилуллаева. В этой сложной борьбе, по ее словам, главное не растерять оптимизм. В этом, в частности, помогает творчество. Творческие мероприятия устраивает и фонд "Сердце Крыма".Ежегодно 15 февраля многие страны планеты отмечают День детей, больных раком. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей онкобольных детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологиейКак волонтеры помогают онкобольным в КрымуПаллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог

https://crimea.ria.ru/20221228/chudo-v-detskom-khospise-chto-v-novyy-god-pomogaet-zhit-i-verit--1126161319.html

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