https://crimea.ria.ru/20230204/kak-volontery-pomogayut-onkobolnym-v-krymu-1126752699.html

Как волонтеры помогают онкобольным в Крыму

Как волонтеры помогают онкобольным в Крыму - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Как волонтеры помогают онкобольным в Крыму

Лечение и помощь людям с онкологическими заболеваниями зависит от стадии выявленной болезни. Как правило, в этот процесс вовлекается все ближайшее окружение -... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T10:17

2023-02-04T10:17

2023-02-04T10:17

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Руководитель благотворительного фонда "Сердце Крыма" Эльзара Абибуллаева рассказала о важности раннего выявления онкологии у детей и взрослых Руководитель благотворительного фонда "Сердце Крыма" Эльзара Абибуллаева рассказала о важности раннего выявления онкологии у детей и взрослых audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Лечение и помощь людям с онкологическими заболеваниями зависит от стадии выявленной болезни. Как правило, в этот процесс вовлекается все ближайшее окружение - семья, родственники, коллеги и друзья. В такие моменты принято вспоминать не пройденные вовремя скрининги и проигнорированные недомогания. Руководитель благотворительного фонда "Сердце Крыма" Эльзара Абибуллаева рассказала о важности раннего выявления онкологии и поддержке взрослых и детей, столкнувшихся с ней в Крыму.Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями. Фонд "Сердце Крыма" ведет активную благотворительную деятельность на территории республики вот уже пятый год. Подопечные фонда – дети и взрослые с онкологическими заболеваниями, паллиативным статусом и нуждающиеся в срочной специализированной медицинской помощи. Консультацию по вопросам оказания паллиативной помощи в фонде оказывают всем без исключения.По ее словам, на помощь подопечным фонда отзываются много людей, однако из-за специфики не каждый оказывается готов к такой работе."Есть вопросы этики, определенные нюансы, к этому нужно подготовиться. Мы обязательно делаем тестирование, насколько человек вообще готов в этом работать, рассказываем ситуации, которые бывают. Без спецподготовки стать добровольцем и работать с нашей целевой аудиторией сложно", - говорит она.Есть потребности, которые нельзя закрыть – фонд всегда нуждается в волонтерах с личным транспортом и финансовых пожертвованиях. Абибуллаева пояснила, что в условиях обязательного медицинского страхования и бесплатной помощи онкобольные и желающие помочь им врачи неизбежно сталкиваются с бюрократической системой. Но болезнь не станет ждать."Мы всегда очень просим людей, участвующих в благотворительности, подписываться на регулярные пожертвования. Пусть это будет небольшая сумма, у кого какая финансовая возможность. При регулярных пожертвованиях мы понимаем, на что можем рассчитывать при закупке медикаментов, расходных материалов, билетов. – Отметила она. - Бывают ситуации, когда в отделении резко что-то закончилось. Пока пройдет процедура закупок по 44 Федеральному закону, надо будет ждать недели и месяцы".В Крыму взрослому населению с онкологией помощь оказывают в республиканском клиническом онкодиспансере имени Ефетова, детям – в отделении онкогематологии республиканской детской клинической больницы. Оба учреждения находятся в Симферополе. По словам Абибуллаевой, у взрослого онкодиспансера хороший потенциал. Но для некоторых манипуляций пациентов по-прежнему отправляют в федеральные центры.Волонтер призывала крымчан уделять внимание своему здоровью и недугам близких, обращаться за медицинской помощью при недомоганиях и регулярных жалобах на свое состояние. Ранее выявление имеет решающее значение в борьбе с тяжелыми заболеваниями, поэтому не стоит пренебрегать и всевозможными скринингами, в том числе диспансеризацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Благотворительная акция "Белый цветок": истории тех, кого спасли крымчанеПаллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделенияЧудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и верить

https://crimea.ria.ru/20230203/onkologiya-v-krymu-vrach-nazvala-samye-rasprostranennye-vidy-raka-1126744222.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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