https://crimea.ria.ru/20230205/ostrovok-dobroty-kak-v-evpatorii-pomogayut-detyam-s-onkologiey-i-bezhentsam-1126752216.html

Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией

Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией

В Евпатории работает социальный магазин "Островок доброты", в котором за символическую плату можно приобрести одежду и разные бытовые предметы, переданные... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T20:12

2023-02-05T20:12

2023-02-05T21:00

крым

радио "спутник в крыму"

благотворительный фонд "сердце крыма"

общество

евпатория

беженцы

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e7f30e321b7d4cbbbcc272b135e7b32d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории работает социальный магазин "Островок доброты", в котором за символическую плату можно приобрести одежду и разные бытовые предметы, переданные горожанами. Круговорот вещей запустил благотворительный фонд "Сердце Крыма", чтобы помогать своим подопечным. Как поддержать детей и взрослых с онкологией и паллиативным статусом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель организации Эльзара Абибуллаева.По словам Абибуллаевой, популярность набирает экологичное отношение не только к природе, но и к людям. Развивать это, по мнению общественника, можно с помощью вовлеченности горожан в благотворительность простыми способами, например, создав пункты приема, переработки и продажи вещей.Сегодня в Евпатории работает два таких пункта – с 2021 года на Ленина, 51/50 — вещи принимают, сортируют и перерабатывают, а с января 2023 года — и на Интернациональной, 105 — тут их продают. Фонд принимает одежду, обувь, сумки и бытовую утварь, оказавшуюся ненужной.Так, вещи в очень хорошем состоянии оценивают и вывешивают в "Островке доброты" для перепродажи. Купить их можно по цене от 50 до 400 рублей. Выручка магазина идет на благотворительные программы фонда "Сердце Крыма", например, покупку медикаментов и оборудования для подопечных."Много встречается абсолютно новых вещей. Когда предприниматели закрывают свои магазины или у них остаются вещи с прошлых сезонов и они хотели бы "расхламиться", то передают их нам на благотворительность. А мы с радостью принимаем", – поделилась глава фонда.Ко второй категории относят вещи в хорошем состоянии, но не пригодные для продажи – их бесплатно раздают людям, чье жилье пострадало при пожаре. Вещи третьей категории – негодные к продаже и носке – перешиваются в прихватки, шопперы и сумки, часть в качестве ветоши передается приютам для животных."Островок доброты" открыли в январе. В первый же день выручка магазина составила десять тысяч рублей, их перечислили подопечным фонда – детям с тяжелыми заболеваниями.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и веритьВремя милосердия: где в Крыму получить паллиативную помощьЛечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь

https://crimea.ria.ru/20230204/kak-volontery-pomogayut-onkobolnym-v-krymu-1126752699.html

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, благотворительный фонд "сердце крыма", общество, евпатория, беженцы, новости крыма, новости