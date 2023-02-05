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Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией
Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией
В Евпатории работает социальный магазин "Островок доброты", в котором за символическую плату можно приобрести одежду и разные бытовые предметы, переданные... РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T20:12
2023-02-05T21:00
крым
радио "спутник в крыму"
благотворительный фонд "сердце крыма"
общество
евпатория
беженцы
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории работает социальный магазин "Островок доброты", в котором за символическую плату можно приобрести одежду и разные бытовые предметы, переданные горожанами. Круговорот вещей запустил благотворительный фонд "Сердце Крыма", чтобы помогать своим подопечным. Как поддержать детей и взрослых с онкологией и паллиативным статусом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель организации Эльзара Абибуллаева.По словам Абибуллаевой, популярность набирает экологичное отношение не только к природе, но и к людям. Развивать это, по мнению общественника, можно с помощью вовлеченности горожан в благотворительность простыми способами, например, создав пункты приема, переработки и продажи вещей.Сегодня в Евпатории работает два таких пункта – с 2021 года на Ленина, 51/50 — вещи принимают, сортируют и перерабатывают, а с января 2023 года — и на Интернациональной, 105 — тут их продают. Фонд принимает одежду, обувь, сумки и бытовую утварь, оказавшуюся ненужной.Так, вещи в очень хорошем состоянии оценивают и вывешивают в "Островке доброты" для перепродажи. Купить их можно по цене от 50 до 400 рублей. Выручка магазина идет на благотворительные программы фонда "Сердце Крыма", например, покупку медикаментов и оборудования для подопечных."Много встречается абсолютно новых вещей. Когда предприниматели закрывают свои магазины или у них остаются вещи с прошлых сезонов и они хотели бы "расхламиться", то передают их нам на благотворительность. А мы с радостью принимаем", – поделилась глава фонда.Ко второй категории относят вещи в хорошем состоянии, но не пригодные для продажи – их бесплатно раздают людям, чье жилье пострадало при пожаре. Вещи третьей категории – негодные к продаже и носке – перешиваются в прихватки, шопперы и сумки, часть в качестве ветоши передается приютам для животных."Островок доброты" открыли в январе. В первый же день выручка магазина составила десять тысяч рублей, их перечислили подопечным фонда – детям с тяжелыми заболеваниями.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и веритьВремя милосердия: где в Крыму получить паллиативную помощьЛечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь
https://crimea.ria.ru/20230204/kak-volontery-pomogayut-onkobolnym-v-krymu-1126752699.html
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крым, благотворительный фонд "сердце крыма", общество, евпатория, беженцы, новости крыма, новости
Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией

Помощь детям с онкологией и паллиативным статусом в Крыму: памятка от фонда "Сердце Крыма"

20:12 05.02.2023 (обновлено: 21:00 05.02.2023)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Depositphotos.com AlexLipa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории работает социальный магазин "Островок доброты", в котором за символическую плату можно приобрести одежду и разные бытовые предметы, переданные горожанами. Круговорот вещей запустил благотворительный фонд "Сердце Крыма", чтобы помогать своим подопечным. Как поддержать детей и взрослых с онкологией и паллиативным статусом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель организации Эльзара Абибуллаева.
По словам Абибуллаевой, популярность набирает экологичное отношение не только к природе, но и к людям. Развивать это, по мнению общественника, можно с помощью вовлеченности горожан в благотворительность простыми способами, например, создав пункты приема, переработки и продажи вещей.
Сегодня в Евпатории работает два таких пункта – с 2021 года на Ленина, 51/50 — вещи принимают, сортируют и перерабатывают, а с января 2023 года — и на Интернациональной, 105 — тут их продают. Фонд принимает одежду, обувь, сумки и бытовую утварь, оказавшуюся ненужной.

"Если мы можем, так скажем, монетизировать никому не нужные вещи и превратить их в доброе дело, то почему бы этого не сделать", - говорит Абибуллаева.

Так, вещи в очень хорошем состоянии оценивают и вывешивают в "Островке доброты" для перепродажи. Купить их можно по цене от 50 до 400 рублей. Выручка магазина идет на благотворительные программы фонда "Сердце Крыма", например, покупку медикаментов и оборудования для подопечных.
"Много встречается абсолютно новых вещей. Когда предприниматели закрывают свои магазины или у них остаются вещи с прошлых сезонов и они хотели бы "расхламиться", то передают их нам на благотворительность. А мы с радостью принимаем", – поделилась глава фонда.
Ко второй категории относят вещи в хорошем состоянии, но не пригодные для продажи – их бесплатно раздают людям, чье жилье пострадало при пожаре. Вещи третьей категории – негодные к продаже и носке – перешиваются в прихватки, шопперы и сумки, часть в качестве ветоши передается приютам для животных.
Детский хоспис - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 10:17Радио "Спутник в Крыму"
Как волонтеры помогают онкобольным в Крыму
"Островок доброты" открыли в январе. В первый же день выручка магазина составила десять тысяч рублей, их перечислили подопечным фонда – детям с тяжелыми заболеваниями.
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