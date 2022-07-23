https://crimea.ria.ru/20220723/lechenie-bezhentsev-v-krymu-kak-poluchit-meditsinskuyu-pomosch-1123937079.html
Лечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь
Лечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Лечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь
Беженцы из Украины и Донбасса в случае необходимости могут получить в Крыму экстренную медицинскую помощь, для планового лечения необходимо оформить российские... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T18:03
2022-07-23T18:03
2022-07-23T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Беженцы из Украины и Донбасса в случае необходимости могут получить в Крыму экстренную медицинскую помощь, для планового лечения необходимо оформить российские документы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов."Независимо от того, гражданином какой страны он является, беженец вправе получить экстренную неотложную помощь. Если ему стало плохо и скорая помощь привезла его в больницу, например, с инфарктом, язвой или аппендицитом, то врачи сделают все, чтобы его вылечить", - рассказал Климов.А вот для плановой или же высокотехнологичной медпомощи необходим уже полис обязательного медицинского страхования. Он выдается при получении как минимум разрешения на временное проживание (РВП).Полис ОМС – это документ, дающий право на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях России. По нему предоставляются следующие услуги: первичная медико-санитарная и скорая помощь; специализированная медпомощь, включая высокотехнологичную; паллиативная помощь; профилактические мероприятия.
https://crimea.ria.ru/20220708/kuda-bezhentsam-obraschatsya-za-meditsinskoy-pomoschyu-v-krymu-1123779341.html
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РИА Новости Крым
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крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Лечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь
Росздравнадзор: беженцы из Украины могут получить в Крыму бесплатную экстренную медпомощь
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко.
Беженцы из Украины и Донбасса в случае необходимости могут получить в Крыму экстренную медицинскую помощь, для планового лечения необходимо оформить российские документы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.
"Независимо от того, гражданином какой страны он является, беженец вправе получить экстренную неотложную помощь. Если ему стало плохо и скорая помощь привезла его в больницу, например, с инфарктом, язвой или аппендицитом, то врачи сделают все, чтобы его вылечить", - рассказал Климов.
А вот для плановой или же высокотехнологичной медпомощи необходим уже полис обязательного медицинского страхования. Он выдается при получении как минимум разрешения на временное проживание (РВП).
"То есть начинать нужно хотя бы от статуса РВП, получения статуса беженца или вида на жительства. С получением полиса ОМС у гражданина открывается возможность на получение, в том числе, плановой помощи. Без этого плановая помощь оказана быть не может", - добавил Климов.
Полис ОМС – это документ, дающий право на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях России. По нему предоставляются следующие услуги: первичная медико-санитарная и скорая помощь; специализированная медпомощь, включая высокотехнологичную; паллиативная помощь; профилактические мероприятия.