https://crimea.ria.ru/20220723/lechenie-bezhentsev-v-krymu-kak-poluchit-meditsinskuyu-pomosch-1123937079.html

Лечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь

Лечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Лечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь

Беженцы из Украины и Донбасса в случае необходимости могут получить в Крыму экстренную медицинскую помощь, для планового лечения необходимо оформить российские... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T18:03

2022-07-23T18:03

2022-07-23T17:20

крым

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Беженцы из Украины и Донбасса в случае необходимости могут получить в Крыму экстренную медицинскую помощь, для планового лечения необходимо оформить российские документы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов."Независимо от того, гражданином какой страны он является, беженец вправе получить экстренную неотложную помощь. Если ему стало плохо и скорая помощь привезла его в больницу, например, с инфарктом, язвой или аппендицитом, то врачи сделают все, чтобы его вылечить", - рассказал Климов.А вот для плановой или же высокотехнологичной медпомощи необходим уже полис обязательного медицинского страхования. Он выдается при получении как минимум разрешения на временное проживание (РВП).Полис ОМС – это документ, дающий право на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях России. По нему предоставляются следующие услуги: первичная медико-санитарная и скорая помощь; специализированная медпомощь, включая высокотехнологичную; паллиативная помощь; профилактические мероприятия.

https://crimea.ria.ru/20220708/kuda-bezhentsam-obraschatsya-za-meditsinskoy-pomoschyu-v-krymu-1123779341.html

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крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе