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Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране
Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране
Симферопольский детский сад "Березка" вошел в число пятисот лучших дошкольных учреждений страны по итогам всероссийской выставки-смотра. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T08:24
2023-02-14T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Симферопольский детский сад "Березка" вошел в число пятисот лучших дошкольных учреждений страны по итогам всероссийской выставки-смотра. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на замглавы администрации - начальника управления образования Татьяну Сухину. Один из лучших садов России"По итогам конкурса стали известны лучшие детские сады страны. Дошкольное учреждение образования № 30 "Березка" стало одним из победителей и вошло в число 500 лучших садов нашей страны", - сказала Сухина.По ее словам, в рамках конкурса оценивалось эффективность работы дошкольных учреждений по интеллектуальному и творческому развитию детей, их приобщению к общечеловеческим ценностям, развитию социально-личностных качеств и художественно-эстетического восприятия. Также оценивалось укрепление здоровья дошколят и взаимодействие детсада с семьями.Шахматы, шашки, мольберты и кубикиКак уточнила замглавы столичной мэрии, симферопольский сад отличился благодаря внедрению проектов по обучению дошкольников играм в шахматы и шашки. Кроме того, сотрудники садика придумали инновационную практику с игральными кубиками и использования арт-мольбертов в коррекционно-развивающей работе с детьми.Ранее столичный детсад "Березка" был капитально отремонтирован. Он открылся после реконструкции осенью 2018 года и получил новую мебель, игрушки и обновленный пищеблок. Учреждение рассчитано на 250 детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроектаГде на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские садыПропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми
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новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, симферополь, общество, татьяна сухина
Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране

Симферопольский детсад вошел в число лучших по стране

08:24 14.02.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяДетский сад "Березка" в Симферополе
Детский сад Березка в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Симферопольский детский сад "Березка" вошел в число пятисот лучших дошкольных учреждений страны по итогам всероссийской выставки-смотра. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на замглавы администрации - начальника управления образования Татьяну Сухину.

Один из лучших садов России

"По итогам конкурса стали известны лучшие детские сады страны. Дошкольное учреждение образования № 30 "Березка" стало одним из победителей и вошло в число 500 лучших садов нашей страны", - сказала Сухина.
По ее словам, в рамках конкурса оценивалось эффективность работы дошкольных учреждений по интеллектуальному и творческому развитию детей, их приобщению к общечеловеческим ценностям, развитию социально-личностных качеств и художественно-эстетического восприятия. Также оценивалось укрепление здоровья дошколят и взаимодействие детсада с семьями.

Шахматы, шашки, мольберты и кубики

Как уточнила замглавы столичной мэрии, симферопольский сад отличился благодаря внедрению проектов по обучению дошкольников играм в шахматы и шашки. Кроме того, сотрудники садика придумали инновационную практику с игральными кубиками и использования арт-мольбертов в коррекционно-развивающей работе с детьми.
Ранее столичный детсад "Березка" был капитально отремонтирован. Он открылся после реконструкции осенью 2018 года и получил новую мебель, игрушки и обновленный пищеблок. Учреждение рассчитано на 250 детей.
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Новости КрымаКрымОбразование в Крыму и СевастополеСимферопольОбществоТатьяна Сухина
 
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