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Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране

Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране

Симферопольский детский сад "Березка" вошел в число пятисот лучших дошкольных учреждений страны по итогам всероссийской выставки-смотра. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T08:24

2023-02-14T08:24

2023-02-14T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Симферопольский детский сад "Березка" вошел в число пятисот лучших дошкольных учреждений страны по итогам всероссийской выставки-смотра. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на замглавы администрации - начальника управления образования Татьяну Сухину. Один из лучших садов России"По итогам конкурса стали известны лучшие детские сады страны. Дошкольное учреждение образования № 30 "Березка" стало одним из победителей и вошло в число 500 лучших садов нашей страны", - сказала Сухина.По ее словам, в рамках конкурса оценивалось эффективность работы дошкольных учреждений по интеллектуальному и творческому развитию детей, их приобщению к общечеловеческим ценностям, развитию социально-личностных качеств и художественно-эстетического восприятия. Также оценивалось укрепление здоровья дошколят и взаимодействие детсада с семьями.Шахматы, шашки, мольберты и кубикиКак уточнила замглавы столичной мэрии, симферопольский сад отличился благодаря внедрению проектов по обучению дошкольников играм в шахматы и шашки. Кроме того, сотрудники садика придумали инновационную практику с игральными кубиками и использования арт-мольбертов в коррекционно-развивающей работе с детьми.Ранее столичный детсад "Березка" был капитально отремонтирован. Он открылся после реконструкции осенью 2018 года и получил новую мебель, игрушки и обновленный пищеблок. Учреждение рассчитано на 250 детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроектаГде на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские садыПропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, симферополь, общество, татьяна сухина