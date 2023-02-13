https://crimea.ria.ru/20230213/v-krymu-rabotnika-detskogo-lagerya-arestovali-za-razvraschenie-detey-1126952239.html

В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей

В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей - РИА Новости Крым, 13.02.2023

В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей

Житель городского округа Ялты арестован на два месяца за преступление половой неприкосновенности в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T16:21

2023-02-13T16:21

2023-02-13T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Житель городского округа Ялты арестован на два месяца за преступление половой неприкосновенности в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда.Согласно обвинению, осенью 2022 года мужчина приехал в Партенит, где вблизи детской площадки на глазах у троих малолетних совершил действия сексуального характера. Увидев это, дети испугались и покинули площадку, со временем рассказав о произошедшем родителям.Отмечается, что злоумышленник хорошо ориентировался в районе проживания потерпевших и неспроста выбрал место совершения деяния. Кроме того, установлено, что мужчина трудоустроен в одном из детских лагерей на территории Ялты.Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Уточняется, что мужчина дал признательные показания и не оспаривал обвинение, однако просил о более мягкой мере пресечения – домашнем аресте. Однако суд признал это нецелесообразным и постановил арестовать крымчанина сроком на 2 месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицейЖителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочкеСуд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей

https://crimea.ria.ru/20230117/11-let-strogacha-v-krymu-osudili-esche-odnogo-pedofila-1126434331.html

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