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В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей
В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей - РИА Новости Крым, 13.02.2023
В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей
Житель городского округа Ялты арестован на два месяца за преступление половой неприкосновенности в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T16:21
2023-02-13T16:21
2023-02-13T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Житель городского округа Ялты арестован на два месяца за преступление половой неприкосновенности в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда.Согласно обвинению, осенью 2022 года мужчина приехал в Партенит, где вблизи детской площадки на глазах у троих малолетних совершил действия сексуального характера. Увидев это, дети испугались и покинули площадку, со временем рассказав о произошедшем родителям.Отмечается, что злоумышленник хорошо ориентировался в районе проживания потерпевших и неспроста выбрал место совершения деяния. Кроме того, установлено, что мужчина трудоустроен в одном из детских лагерей на территории Ялты.Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Уточняется, что мужчина дал признательные показания и не оспаривал обвинение, однако просил о более мягкой мере пресечения – домашнем аресте. Однако суд признал это нецелесообразным и постановил арестовать крымчанина сроком на 2 месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицейЖителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочкеСуд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей
https://crimea.ria.ru/20230117/11-let-strogacha-v-krymu-osudili-esche-odnogo-pedofila-1126434331.html
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алушта, происшествия, алуштинский городской суд, ялта, крым, новости, новости крыма
В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей
Житель Крыма предстанет перед судом за половые преступления против малолетних
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Житель городского округа Ялты арестован на два месяца за преступление половой неприкосновенности в отношении троих малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда.
Согласно обвинению, осенью 2022 года мужчина приехал в Партенит, где вблизи детской площадки на глазах у троих малолетних совершил действия сексуального характера. Увидев это, дети испугались и покинули площадку, со временем рассказав о произошедшем родителям.
Отмечается, что злоумышленник хорошо ориентировался в районе проживания потерпевших и неспроста выбрал место совершения деяния. Кроме того, установлено, что мужчина трудоустроен в одном из детских лагерей на территории Ялты.
"Органами предварительного следствия действия мужчины квалифицированы как иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, предусматривающее наказание до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении суда.
Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Уточняется, что мужчина дал признательные показания и не оспаривал обвинение, однако просил о более мягкой мере пресечения – домашнем аресте. Однако суд признал это нецелесообразным и постановил арестовать крымчанина сроком на 2 месяца.
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