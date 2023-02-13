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Пьяный и без прав: водителя фуры сняла с рейса полиция Севастополя - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Пьяный и без прав: водителя фуры сняла с рейса полиция Севастополя
Пьяный и без прав: водителя фуры сняла с рейса полиция Севастополя - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Пьяный и без прав: водителя фуры сняла с рейса полиция Севастополя
Пьяный водитель большегруза попался патрулю ГИБДД на трассе Керчь – Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T10:35
2023-02-13T10:35
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
закон и право
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пьяный водитель большегруза попался патрулю ГИБДД на трассе Керчь – Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Наряд спецроты ДПС дежурил на 270 километре дороги Керчь – Севастополь. Грузовой автомобиль с полуприцепом остановили для проверки документов.От управления грузовиком водителя отстранили, автомобиль поместили на спецстоянку.Выяснилось, что в 2018 году этот дальнобойщик уже попадался в поле зрения правоохранителей – тоже на дороге и нетрезвый. В тот раз от освидетельствования на состояние опьянения он отказался, "за что был лишен права управления транспортным средством, водительское удостоверение не сдал, административный штраф не оплатил".В отношении нарушителя составили админпротокол, ему грозит арест или штраф. За повторное управление в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность, предупреждают в полиции.Ранее в пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что местному автомеханику грозит три года за пьяную езду на машине клиента – материалы уже в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗа
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, закон и право, новости крыма, крым
Пьяный и без прав: водителя фуры сняла с рейса полиция Севастополя

Пьяный водитель большегруза задержан полицией в Крыму на трассе Керчь – Севастополь

10:35 13.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пьяный водитель большегруза попался патрулю ГИБДД на трассе Керчь – Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Наряд спецроты ДПС дежурил на 270 километре дороги Керчь – Севастополь. Грузовой автомобиль с полуприцепом остановили для проверки документов.
"Было установлено, что у 34-летнего водителя отсутствует водительское удостоверение и имеются явные признаки алкогольного опьянения... ему было предложено в присутствии понятых пройти освидетельствование на месте. В результате был установлен факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,610 мг/л", – рассказали в полиции.
От управления грузовиком водителя отстранили, автомобиль поместили на спецстоянку.
Выяснилось, что в 2018 году этот дальнобойщик уже попадался в поле зрения правоохранителей – тоже на дороге и нетрезвый. В тот раз от освидетельствования на состояние опьянения он отказался, "за что был лишен права управления транспортным средством, водительское удостоверение не сдал, административный штраф не оплатил".
В отношении нарушителя составили админпротокол, ему грозит арест или штраф. За повторное управление в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность, предупреждают в полиции.
Ранее в пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что местному автомеханику грозит три года за пьяную езду на машине клиента – материалы уже в прокуратуре.
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