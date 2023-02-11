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Делегация из Европы планирует посетить Крым – власти республики - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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Делегация из Европы планирует посетить Крым – власти республики
Делегация из Европы планирует посетить Крым – власти республики - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Делегация из Европы планирует посетить Крым – власти республики
Делегация из европейских стран планирует посетить Крым в мае этого года. Об этом сообщил председатель комитета парламента республики по народной дипломатии и... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T08:02
2023-02-11T08:02
крым
юрий гемпель
крым дипломатический
государственный совет рк (госсовет)
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Делегация из европейских стран планирует посетить Крым в мае этого года. Об этом сообщил председатель комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."У нас есть определенная договоренность, мы в ближайшее время проведем большую видеоконференцию с участием наших друзей и, конечно же, готовим в том числе приезд делегации. Думаю, уже в мае у нас будет первая делегация из европейских стран", - сказал депутат Госсовета РК.По словам Гемпеля, состав делегации и точная дата визита на данный момент не озвучиваются, чтобы правительства стран Европы не могли оказать давление на народных дипломатов.Он также заверил, что, несмотря на сложную международную обстановку, крымская народная дипломатия успешно работает. Так, за прошлый год Крым посетили более 30 делегаций из разных стран мира. По словам Гемпеля, политики и общественники в Европе, с которыми республика наладила тесные взаимоотношения, активно участвуют в политической жизни своих стран."Когда мы видим на экранах телевизоров пикеты, митинги, где граждане Европы выражают свое мнение по отношению к спецоперации и поставкам тяжелого вооружения на Украину, высказывают свое отрицательное мнение – в этом участвуют в том числе наши народные дипломаты", - отметил депутат Госсовета РК.Читайте также на РИА Новости Крым:"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в КрымуФранцузы сравнили Крым при Украине и РоссииДелегация из Сирии во главе с министром экономики прилетела в Крым
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крым, юрий гемпель, крым дипломатический, государственный совет рк (госсовет), общество, новости крыма
Делегация из Европы планирует посетить Крым – власти республики

Депутат парламента Крыма Гемпель: делегация из Европы планирует посетить регион в мае

08:02 11.02.2023
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря возле Гурзуфа в Крыму
Побережье Черного моря возле Гурзуфа в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Делегация из европейских стран планирует посетить Крым в мае этого года. Об этом сообщил председатель комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"У нас есть определенная договоренность, мы в ближайшее время проведем большую видеоконференцию с участием наших друзей и, конечно же, готовим в том числе приезд делегации. Думаю, уже в мае у нас будет первая делегация из европейских стран", - сказал депутат Госсовета РК.
По словам Гемпеля, состав делегации и точная дата визита на данный момент не озвучиваются, чтобы правительства стран Европы не могли оказать давление на народных дипломатов.
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"У нас опыт горький есть, когда мы преждевременно озвучивали (информацию) об этих делегациях. Это появлялось в СМИ, и потом на этих людей оказывалось давление, и власти чинили препоны для их выезда к нам в Россию и, в частности, в Крым", – пояснил политик.
Он также заверил, что, несмотря на сложную международную обстановку, крымская народная дипломатия успешно работает. Так, за прошлый год Крым посетили более 30 делегаций из разных стран мира. По словам Гемпеля, политики и общественники в Европе, с которыми республика наладила тесные взаимоотношения, активно участвуют в политической жизни своих стран.
"Когда мы видим на экранах телевизоров пикеты, митинги, где граждане Европы выражают свое мнение по отношению к спецоперации и поставкам тяжелого вооружения на Украину, высказывают свое отрицательное мнение – в этом участвуют в том числе наши народные дипломаты", - отметил депутат Госсовета РК.
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КрымЮрий ГемпельКрым дипломатическийГосударственный совет РК (Госсовет)ОбществоНовости Крыма
 
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