https://crimea.ria.ru/20230211/delegatsiya-iz-evropy-planiruet-posetit-krym--vlasti-respubliki-1126907904.html

Делегация из Европы планирует посетить Крым – власти республики

Делегация из Европы планирует посетить Крым – власти республики - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Делегация из Европы планирует посетить Крым – власти республики

Делегация из европейских стран планирует посетить Крым в мае этого года. Об этом сообщил председатель комитета парламента республики по народной дипломатии и... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T08:02

2023-02-11T08:02

2023-02-11T08:02

крым

юрий гемпель

крым дипломатический

государственный совет рк (госсовет)

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/30/1115973047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be11a67e12eaca276bc6bfe03c80c493.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Делегация из европейских стран планирует посетить Крым в мае этого года. Об этом сообщил председатель комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."У нас есть определенная договоренность, мы в ближайшее время проведем большую видеоконференцию с участием наших друзей и, конечно же, готовим в том числе приезд делегации. Думаю, уже в мае у нас будет первая делегация из европейских стран", - сказал депутат Госсовета РК.По словам Гемпеля, состав делегации и точная дата визита на данный момент не озвучиваются, чтобы правительства стран Европы не могли оказать давление на народных дипломатов.Он также заверил, что, несмотря на сложную международную обстановку, крымская народная дипломатия успешно работает. Так, за прошлый год Крым посетили более 30 делегаций из разных стран мира. По словам Гемпеля, политики и общественники в Европе, с которыми республика наладила тесные взаимоотношения, активно участвуют в политической жизни своих стран."Когда мы видим на экранах телевизоров пикеты, митинги, где граждане Европы выражают свое мнение по отношению к спецоперации и поставкам тяжелого вооружения на Украину, высказывают свое отрицательное мнение – в этом участвуют в том числе наши народные дипломаты", - отметил депутат Госсовета РК.Читайте также на РИА Новости Крым:"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в КрымуФранцузы сравнили Крым при Украине и РоссииДелегация из Сирии во главе с министром экономики прилетела в Крым

https://crimea.ria.ru/20221217/frantsuzy-v-krymu-otkrovenno-rasskazali-pochemu-khotyat-grazhdanstvo-rossii-1125944477.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий гемпель, крым дипломатический, государственный совет рк (госсовет), общество, новости крыма