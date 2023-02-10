https://crimea.ria.ru/20230210/v-krymu-otkryli-laboratoriyu-molekulyarnoy-genetiki-1126915886.html
В Крыму открыли лабораторию молекулярной генетики
В Крыму открыли лабораторию молекулярной генетики - РИА Новости Крым, 10.02.2023
В Крыму открыли лабораторию молекулярной генетики
На базе НИИ сельского хозяйства Крыма открылась новая лаборатория молекулярной генетики. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель института, кандидат... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T21:58
2023-02-10T21:58
2023-02-10T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На базе НИИ сельского хозяйства Крыма открылась новая лаборатория молекулярной генетики. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель института, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.Задача специалистов - ускоренный поиск ценных генотипов животных и растений. Это поможет основным направлениям - семеноводству и селекции в животноводстве, а также разработке удобрений и биопрепаратов.По словам Владимира Паштецкого, в учреждении будут не только помогать выводить новые сорта, но и готовить редких специалистов."Уникальность (лаборатории – ред.) в том, что для ее создания мы объединились с Севастопольским государственным университетом. Оборудование самое современное. Задачи глобальные – воспитывать будущие профессиональные кадры, в частности это селекционеры и другие специалисты, в которых мы ощущаем недостаток", - рассказал Паштецкий.ДНК на службе наукиКак сообщалось ранее, ученые-генетики Крымского федерального университета им. Вернадского выиграли грант Российского научного фонда. Им предстоит разработать технологии создания "умных" препаратов на основе ДНК для борьбы с насекомыми-вредителями.В 60-х годах прошлого века открытие структуры ДНК и генетического кода полностью переориентировало биологические исследования. К 1967-му ученые полностью расшифровали генетический код. Он оказался универсальным для всех клеток всех организмов, что имело далеко идущие последствия для науки.Читайте также в РИА Новости Крым:Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма В Крыму возобновят производство минеральных удобрений
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новости крыма, крым, наука и технологии, владимир паштецкий, сельское хозяйство, андрей савчук
В Крыму открыли лабораторию молекулярной генетики
В Симферополе открыли лабораторию молекулярной генетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым.
На базе НИИ сельского хозяйства Крыма открылась новая лаборатория молекулярной генетики. Об этом РИА Новости Крым
сообщил руководитель института, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.
Задача специалистов - ускоренный поиск ценных генотипов животных и растений. Это поможет основным направлениям - семеноводству и селекции в животноводстве, а также разработке удобрений и биопрепаратов.
"Если будет работать так, как позиционируется, польза будет гигантская. Это чуть ли не единственный подобный проект (в Крыму – ред.). На то, чтобы получить новый сорт, в среднем уходит 8-10 лет, благодаря новой лаборатории этот срок сократится в 2-3 раза" – рассказал РИА Новости Крым министр сельского хозяйства Андрей Савчук.
По словам Владимира Паштецкого, в учреждении будут не только помогать выводить новые сорта, но и готовить редких специалистов.
"Уникальность (лаборатории – ред.) в том, что для ее создания мы объединились с Севастопольским государственным университетом. Оборудование самое современное. Задачи глобальные – воспитывать будущие профессиональные кадры, в частности это селекционеры и другие специалисты, в которых мы ощущаем недостаток", - рассказал Паштецкий.
ДНК на службе науки
Как сообщалось
ранее, ученые-генетики Крымского федерального университета им. Вернадского выиграли грант Российского научного фонда. Им предстоит разработать технологии создания "умных" препаратов на основе ДНК для борьбы с насекомыми-вредителями.
В 60-х годах прошлого века открытие структуры ДНК
и генетического кода полностью переориентировало биологические исследования. К 1967-му ученые полностью расшифровали генетический код. Он оказался универсальным для всех клеток всех организмов, что имело далеко идущие последствия для науки.
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