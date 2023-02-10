https://crimea.ria.ru/20230210/v-krymu-otkryli-laboratoriyu-molekulyarnoy-genetiki-1126915886.html

В Крыму открыли лабораторию молекулярной генетики

В Крыму открыли лабораторию молекулярной генетики - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Крыму открыли лабораторию молекулярной генетики

На базе НИИ сельского хозяйства Крыма открылась новая лаборатория молекулярной генетики. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель института, кандидат... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T21:58

2023-02-10T21:58

2023-02-10T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На базе НИИ сельского хозяйства Крыма открылась новая лаборатория молекулярной генетики. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель института, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.Задача специалистов - ускоренный поиск ценных генотипов животных и растений. Это поможет основным направлениям - семеноводству и селекции в животноводстве, а также разработке удобрений и биопрепаратов.По словам Владимира Паштецкого, в учреждении будут не только помогать выводить новые сорта, но и готовить редких специалистов."Уникальность (лаборатории – ред.) в том, что для ее создания мы объединились с Севастопольским государственным университетом. Оборудование самое современное. Задачи глобальные – воспитывать будущие профессиональные кадры, в частности это селекционеры и другие специалисты, в которых мы ощущаем недостаток", - рассказал Паштецкий.ДНК на службе наукиКак сообщалось ранее, ученые-генетики Крымского федерального университета им. Вернадского выиграли грант Российского научного фонда. Им предстоит разработать технологии создания "умных" препаратов на основе ДНК для борьбы с насекомыми-вредителями.В 60-х годах прошлого века открытие структуры ДНК и генетического кода полностью переориентировало биологические исследования. К 1967-му ученые полностью расшифровали генетический код. Он оказался универсальным для всех клеток всех организмов, что имело далеко идущие последствия для науки.Читайте также в РИА Новости Крым:Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма В Крыму возобновят производство минеральных удобрений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, наука и технологии, владимир паштецкий, сельское хозяйство, андрей савчук