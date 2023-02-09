https://crimea.ria.ru/20230209/vzryv-na-territorii-byvshego-zavoda-v-kieve-odin-pogib-i-troe-postradali--1126889339.html

Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали

Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва на территории бывшего завода в Киеве. Об этом сообщил с своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T18:24

2023-02-09T18:24

2023-02-09T18:24

киев

происшествия

владимир кличко

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва на территории бывшего завода в Киеве. Об этом сообщил с своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко.Инцидент произошел на предприятии в Дарницком районе около 17 часов. Причины взрыва устанавливают специалисты.Позже стало известно еще о троих пострадавших. Под завалами могут находиться люди. На месте работают оперативные службы.Накануне о взрывах в Харькове сообщал мэр Игорь Терехов. Они прогремели на территории промышленного объекта в Киевском районе города.Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В ноябре прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А в декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицитаНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныМассированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, происшествия, владимир кличко, новости, украина