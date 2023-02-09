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Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали
Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва на территории бывшего завода в Киеве. Об этом сообщил с своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T18:24
2023-02-09T18:24
киев
происшествия
владимир кличко
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва на территории бывшего завода в Киеве. Об этом сообщил с своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко.Инцидент произошел на предприятии в Дарницком районе около 17 часов. Причины взрыва устанавливают специалисты.Позже стало известно еще о троих пострадавших. Под завалами могут находиться люди. На месте работают оперативные службы.Накануне о взрывах в Харькове сообщал мэр Игорь Терехов. Они прогремели на территории промышленного объекта в Киевском районе города.Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В ноябре прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А в декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицитаНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныМассированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230209/v-kieve-silno-ukhudshilsya-vozdukh-lyudey-prosyat-ne-vykhodit-na-ulitsu-1126884796.html
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РИА Новости Крым
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киев, происшествия, владимир кличко, новости, украина
Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали

Взрыв на территории завода в Киеве: один погиб и трое пострадали - Кличко

18:24 09.02.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва на территории бывшего завода в Киеве. Об этом сообщил с своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко.
Инцидент произошел на предприятии в Дарницком районе около 17 часов. Причины взрыва устанавливают специалисты.
"По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы погиб один человек", – написал Кличко. Разрушен склад площадью около 500 квадратных метров.
Позже стало известно еще о троих пострадавших. Под завалами могут находиться люди. На месте работают оперативные службы.
Накануне о взрывах в Харькове сообщал мэр Игорь Терехов. Они прогремели на территории промышленного объекта в Киевском районе города.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В ноябре прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А в декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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