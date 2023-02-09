https://crimea.ria.ru/20230209/v-shkolakh-sevastopolya-podrostkov-nachali-privivat-ot-virusa-papillomy-1126866945.html

В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы

В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы - РИА Новости Крым, 09.02.2023

В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы

В школах Севастополя началась прививочная кампания от вируса папилломы человека. Вакцинировать планируют около пяти тысяч подростков. Об этом рассказал главный... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T07:34

2023-02-09T07:34

2023-02-09T07:34

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В школах Севастополя началась прививочная кампания от вируса папилломы человека. Вакцинировать планируют около пяти тысяч подростков. Об этом рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.По его словам, вакцинация в регионе проводится с 2020 года. На данный момент привито более двух тысяч детей. Для вакцинации используется двухвалентная вакцина "Церварикс"."Имеется еще более 2 500 доз вакцины "Церварикс". В этом году запас будет пополнен для того, чтобы охватить порядка 5 тысяч детей", – рассказал Грыга журналистам.По словам врача отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники №2 Екатерины Соломахи, минимальный возраст для вакцинации – 9 лет, а оптимальный – 11-12 лет.Соломаха отметила, что в возрасте от 9 до 14 лет вакцинируют в два этапа с минимальным интервалом в пять месяцев. Если прививка ставится подросткам с 15 лет – применяется трехэтапная схема с интервалом в два и шесть месяцев. В дальнейшем ревакцинация не требуется."Вакцина не содержит генетического материала вируса, является абсолютно безопасной, она прошла клинические испытания и на этом этапе, и на практике уже доказала свою эффективность", – рассказала врач.Ежегодно в мире более 300 тысяч женщин умирает от рака шейки матки. В 100% случаев причиной становится передаваемый половым путем вирус папилломы человека, чаще всего 16 и 18 типов. Диагностировать вирус можно только при профильном осмотре у врача-гинеколога. Ввиду бессимптомного течения, зараженный вирусом человек может не знать о диагнозе.На сегодняшний день вакцинация – единственный способ профилактики. При заражении вирус навсегда остается в организме человека и приводит к развитию онкологических заболеваний. Вакцинацию от ВПЧ также проводят во многих странах Европы, США, Канаде и Австралии. В некоторых регионах России ее включили в календарь прививок.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды ракаВ Севастополе появился новый стационар для онкобольныхКак обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач

https://crimea.ria.ru/20220928/virusy-s-glazami-bakteriofagi-okazalis-sposobny-videt-lyudey-1124643767.html

https://crimea.ria.ru/20230205/ostrovok-dobroty-kak-v-evpatorii-pomogayut-detyam-s-onkologiey-i-bezhentsam-1126752216.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, здоровье, дети