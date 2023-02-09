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В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы
В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы - РИА Новости Крым, 09.02.2023
В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы
В школах Севастополя началась прививочная кампания от вируса папилломы человека. Вакцинировать планируют около пяти тысяч подростков. Об этом рассказал главный... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T07:34
2023-02-09T07:34
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В школах Севастополя началась прививочная кампания от вируса папилломы человека. Вакцинировать планируют около пяти тысяч подростков. Об этом рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.По его словам, вакцинация в регионе проводится с 2020 года. На данный момент привито более двух тысяч детей. Для вакцинации используется двухвалентная вакцина "Церварикс"."Имеется еще более 2 500 доз вакцины "Церварикс". В этом году запас будет пополнен для того, чтобы охватить порядка 5 тысяч детей", – рассказал Грыга журналистам.По словам врача отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники №2 Екатерины Соломахи, минимальный возраст для вакцинации – 9 лет, а оптимальный – 11-12 лет.Соломаха отметила, что в возрасте от 9 до 14 лет вакцинируют в два этапа с минимальным интервалом в пять месяцев. Если прививка ставится подросткам с 15 лет – применяется трехэтапная схема с интервалом в два и шесть месяцев. В дальнейшем ревакцинация не требуется."Вакцина не содержит генетического материала вируса, является абсолютно безопасной, она прошла клинические испытания и на этом этапе, и на практике уже доказала свою эффективность", – рассказала врач.Ежегодно в мире более 300 тысяч женщин умирает от рака шейки матки. В 100% случаев причиной становится передаваемый половым путем вирус папилломы человека, чаще всего 16 и 18 типов. Диагностировать вирус можно только при профильном осмотре у врача-гинеколога. Ввиду бессимптомного течения, зараженный вирусом человек может не знать о диагнозе.На сегодняшний день вакцинация – единственный способ профилактики. При заражении вирус навсегда остается в организме человека и приводит к развитию онкологических заболеваний. Вакцинацию от ВПЧ также проводят во многих странах Европы, США, Канаде и Австралии. В некоторых регионах России ее включили в календарь прививок.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды ракаВ Севастополе появился новый стационар для онкобольныхКак обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
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севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, здоровье, дети
В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы

В Севастополе школьников прививают от вируса папилломы: чем опасен вирус и к чему приводит

07:34 09.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольских школьников организованно прививают от вируса папилломы
Севастопольских школьников организованно прививают от вируса папилломы - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В школах Севастополя началась прививочная кампания от вируса папилломы человека. Вакцинировать планируют около пяти тысяч подростков. Об этом рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.
По его словам, вакцинация в регионе проводится с 2020 года. На данный момент привито более двух тысяч детей. Для вакцинации используется двухвалентная вакцина "Церварикс".
"Имеется еще более 2 500 доз вакцины "Церварикс". В этом году запас будет пополнен для того, чтобы охватить порядка 5 тысяч детей", – рассказал Грыга журналистам.
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По словам врача отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники №2 Екатерины Соломахи, минимальный возраст для вакцинации – 9 лет, а оптимальный – 11-12 лет.
"Очень важно, чтобы вакцину подросток получил до начала половой жизни, поскольку после может произойти инфицирование вирусом папилломы человека, лекарства от которого не существует", – напомнила специалист.
Соломаха отметила, что в возрасте от 9 до 14 лет вакцинируют в два этапа с минимальным интервалом в пять месяцев. Если прививка ставится подросткам с 15 лет – применяется трехэтапная схема с интервалом в два и шесть месяцев. В дальнейшем ревакцинация не требуется.
"Вакцина не содержит генетического материала вируса, является абсолютно безопасной, она прошла клинические испытания и на этом этапе, и на практике уже доказала свою эффективность", – рассказала врач.
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Ежегодно в мире более 300 тысяч женщин умирает от рака шейки матки. В 100% случаев причиной становится передаваемый половым путем вирус папилломы человека, чаще всего 16 и 18 типов. Диагностировать вирус можно только при профильном осмотре у врача-гинеколога. Ввиду бессимптомного течения, зараженный вирусом человек может не знать о диагнозе.
На сегодняшний день вакцинация – единственный способ профилактики. При заражении вирус навсегда остается в организме человека и приводит к развитию онкологических заболеваний.
Вакцинацию от ВПЧ также проводят во многих странах Европы, США, Канаде и Австралии. В некоторых регионах России ее включили в календарь прививок.
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