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Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
Типичных клинических симптомов у ВИЧ нет, но выявить его на ранней стадии помогает наблюдение за состоянием здоровья — частые болезни различного характера могут РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T18:45
2022-12-01T18:45
2022-12-01T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Типичных клинических симптомов у ВИЧ нет, но выявить его на ранней стадии помогает наблюдение за состоянием здоровья — частые болезни различного характера могут послужить поводом сделать тест на ВИЧ. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций Минздрава Крыма, заместитель главврача ГБУЗ РК "Центр профилактики и борьбы со СПИДом" Татьяна Богатырева.По ее словам, если тест на ВИЧ оказался положительным, первым делом необходимо обратиться в специализированный центр."Нужно обратиться центр профилактики и борьбы со СПИДом либо в его структурные подразделения, которые есть в регионах Крыма. И своевременно начать антиретровирусную терапию (регулярный прием препаратов — ред.). Это самое главное", — советует Богатырева.Но, по мнению врача, более сложным фактором принятия является психологический настрой инфицированного пациента.Она также отметила, что современное общество стало лояльнее относится к ВИЧ-инфицированным, но в планах — свести их дискриминацию к нулю."Действительно, десять-двадцать лет назад это заболевание было отнесено к смертельным, лечить его было сложнее, терапия была менее доступна, чем сейчас. Поэтому и общество реагировало острее. Но на данный момент мы регулярно ведем лекции начиная со школ. Мы рассказываем об этом заболевании, говорим что оно не смертельно", — заключила она.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который уже внедрен и эффективно действует в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20211130/vich-menyaet-litso---vrach-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-v-krymu-1121585735.html
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, здоровье
Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
Врач рассказал, как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Типичных клинических симптомов у ВИЧ нет, но выявить его на ранней стадии помогает наблюдение за состоянием здоровья — частые болезни различного характера могут послужить поводом сделать тест на ВИЧ. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций Минздрава Крыма, заместитель главврача ГБУЗ РК "Центр профилактики и борьбы со СПИДом" Татьяна Богатырева.
"Типичные клинические симптомы ВИЧ-инфекции назвать сложно, но существуют некоторые признаки. Человек начинает чаще болеть. Это могут быть вирусные, бактериальные и грибковые инфекции, и более грозные заболевания. Но узнать свой ВИЧ-статус можно только пройдя тест. Это единственный способ, который точно скажет инфицированы вы или нет", — объяснила врач.
По ее словам, если тест на ВИЧ оказался положительным, первым делом необходимо обратиться в специализированный центр.
"Нужно обратиться центр профилактики и борьбы со СПИДом либо в его структурные подразделения, которые есть в регионах Крыма. И своевременно начать антиретровирусную терапию (регулярный прием препаратов — ред.). Это самое главное", — советует Богатырева.
Но, по мнению врача, более сложным фактором принятия является психологический настрой инфицированного пациента.
"Психологический фактор в данном случае самый тяжелый. Психологически должен пациента настроить врач, который его тестировал. Он должен объяснить, что это не смертельно, не стыдно и является таким же хроническим заболеванием, как и остальные. А дальше конечно уже подключаются инфекционисты, у нас каждый доктор работает как психолог", — обозначила доктор.
Она также отметила, что современное общество стало лояльнее относится к ВИЧ-инфицированным, но в планах — свести их дискриминацию к нулю.
"Действительно, десять-двадцать лет назад это заболевание было отнесено к смертельным, лечить его было сложнее, терапия была менее доступна, чем сейчас. Поэтому и общество реагировало острее. Но на данный момент мы регулярно ведем лекции начиная со школ. Мы рассказываем об этом заболевании, говорим что оно не смертельно", — заключила она.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который уже внедрен и эффективно действует в Крыму.