https://crimea.ria.ru/20221201/vich-infektsiya-v-krymu-statistika-i-perspektivy-spaseniya--ekspert-1125628914.html

ВИЧ-инфекция в Крыму: статистика и перспективы спасения – эксперт

ВИЧ-инфекция в Крыму: статистика и перспективы спасения – эксперт - РИА Новости Крым, 01.12.2022

ВИЧ-инфекция в Крыму: статистика и перспективы спасения – эксперт

Число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T10:32

2022-12-01T10:32

2022-12-01T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который уже внедрен и эффективно действует в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ инфекций Минздрава Крыма, заместитель главврача ГБУЗ РК "Центр профилактики и борьбы со СПИДом" Татьяна Богатырева.По словам Богатыревой, подходы и приоритеты в России в вопросах борьбы с ВИЧ-инфекцией существенно отличаются от методик, используемых на Украине, что заметно отражается в статистике. Все дело в тестировании: "Это очень важный показатель, и он сегодня значительно выше (31%), чем был при Украине (8 – 10%)", – сказала медик.Это связано в том числе с изменением подходов к лечению, которое начинают сразу же после выявления инфекции, поясняет специалист."Сейчас у нас 77,9% от диспансерной группы, это 9 305 человек, получают антиретровирусную терапию как один из методов препятствования распространению ВИЧ-инфекции. Ведь когда человек получает лечение, он уже не может передать свое заболевание другому человеку. Соответственно, чем больше мы тестируем, тем меньше выявляем", – объяснила Богатырева.Тестирование ВИЧ-инфекции – добровольное. В частности, его предлагается сделать тем, кто обращается в поликлиники для прохождения диспансеризации. То есть тестируется не только молодежь, но и старшая категория граждан, "при этом каждая больница имеет свой показатель и стремится его увеличить", отметила Богатырева.Есть и те, кто должен тестироваться в обязательном порядке. В частности, это некоторые медики, пациенты стационаров, а также беременные женщины.По словам Богатыревой, за первые девять месяцев текущего года у ВИЧ-инфицированных родителей в Крыму родились 113 детей, из них "положительных" двое.В то же время вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции, то есть от матери к ребенку, не самый частый: на его долю приходится лишь 1,3% от общего числа случаев инфицирования, отмечает врач. Чаще заражение происходит через кровь – 20,5%. Превалирующим же путем распространения остается половой – 72,8%.Исходя из статистики, в группу риска прежде всего входят люди, предоставляющие секс-услуги и употребляющие психоактивные вещества. Тем не менее абсолютно каждый сегодня имеет риск заразиться ВИЧ-инфекцией, "поскольку она вышла в широкие слои социально-адаптированных людей", подчеркнула медик.Поэтому защититься, а в случае подтверждения инфицирования – незамедлительно получить терапию помогает именно тестирование.По словам Богатыревой, в Центре профилактики и борьбы со СПИДом в Крыму принимают всех, в том числе прибывающих из новых регионов России пациентов. Чаще всего обращаются те, кто уже состоял на учете в другом регионе, но не имел доступа к лечению и обследованию. Есть и "нововыявленные", инфекция у которых подтвердились во время стационарного лечения или после сдачи крови в поликлинике.В Центре их ставят на учет, проводят диагностику, наблюдают и предоставляют лечение на бесплатной основе, сказала врач."Подход во всей России одинаковый, в том числе с точки зрения целевых показателей и государственной стратегии, она будет применима и в этих областях, также, как и в Крыму", – заключила Богатырева.На 1 ноября 2022 года в Крыму официально зарегистрировано 12 663 человека с ВИЧ-инфекцией. Из них на диспансерном учете состоят 11 650 человек (92%). Среди оставшихся 8% так называемые ВИЧ-диссиденты из числа тех, у кого ВИЧ был выявлен недавно. 15% имеют последнюю стадию СПИДа, при этом диагноз некоторые люди получили еще в 1990-х и сегодня, несмотря на стадию, продолжают жить полноценной жизнью.Ранее главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Александр Немыкин оценил ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20211130/vich-menyaet-litso---vrach-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-v-krymu-1121585735.html

https://crimea.ria.ru/20211130/vich-i-covid-19-mozhno-li-vaktsinirovatsya-infitsirovannym-1121586427.html

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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, общество