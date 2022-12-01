https://crimea.ria.ru/20221201/vich-infektsiya-v-krymu-statistika-i-perspektivy-spaseniya--ekspert-1125628914.html
ВИЧ-инфекция в Крыму: статистика и перспективы спасения – эксперт
ВИЧ-инфекция в Крыму: статистика и перспективы спасения – эксперт - РИА Новости Крым, 01.12.2022
ВИЧ-инфекция в Крыму: статистика и перспективы спасения – эксперт
Число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T10:32
2022-12-01T10:32
2022-12-01T10:32
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/18/1123038404_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_10913e45028f3ccf09bfbee5e6c7173d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который уже внедрен и эффективно действует в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ инфекций Минздрава Крыма, заместитель главврача ГБУЗ РК "Центр профилактики и борьбы со СПИДом" Татьяна Богатырева.По словам Богатыревой, подходы и приоритеты в России в вопросах борьбы с ВИЧ-инфекцией существенно отличаются от методик, используемых на Украине, что заметно отражается в статистике. Все дело в тестировании: "Это очень важный показатель, и он сегодня значительно выше (31%), чем был при Украине (8 – 10%)", – сказала медик.Это связано в том числе с изменением подходов к лечению, которое начинают сразу же после выявления инфекции, поясняет специалист."Сейчас у нас 77,9% от диспансерной группы, это 9 305 человек, получают антиретровирусную терапию как один из методов препятствования распространению ВИЧ-инфекции. Ведь когда человек получает лечение, он уже не может передать свое заболевание другому человеку. Соответственно, чем больше мы тестируем, тем меньше выявляем", – объяснила Богатырева.Тестирование ВИЧ-инфекции – добровольное. В частности, его предлагается сделать тем, кто обращается в поликлиники для прохождения диспансеризации. То есть тестируется не только молодежь, но и старшая категория граждан, "при этом каждая больница имеет свой показатель и стремится его увеличить", отметила Богатырева.Есть и те, кто должен тестироваться в обязательном порядке. В частности, это некоторые медики, пациенты стационаров, а также беременные женщины.По словам Богатыревой, за первые девять месяцев текущего года у ВИЧ-инфицированных родителей в Крыму родились 113 детей, из них "положительных" двое.В то же время вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции, то есть от матери к ребенку, не самый частый: на его долю приходится лишь 1,3% от общего числа случаев инфицирования, отмечает врач. Чаще заражение происходит через кровь – 20,5%. Превалирующим же путем распространения остается половой – 72,8%.Исходя из статистики, в группу риска прежде всего входят люди, предоставляющие секс-услуги и употребляющие психоактивные вещества. Тем не менее абсолютно каждый сегодня имеет риск заразиться ВИЧ-инфекцией, "поскольку она вышла в широкие слои социально-адаптированных людей", подчеркнула медик.Поэтому защититься, а в случае подтверждения инфицирования – незамедлительно получить терапию помогает именно тестирование.По словам Богатыревой, в Центре профилактики и борьбы со СПИДом в Крыму принимают всех, в том числе прибывающих из новых регионов России пациентов. Чаще всего обращаются те, кто уже состоял на учете в другом регионе, но не имел доступа к лечению и обследованию. Есть и "нововыявленные", инфекция у которых подтвердились во время стационарного лечения или после сдачи крови в поликлинике.В Центре их ставят на учет, проводят диагностику, наблюдают и предоставляют лечение на бесплатной основе, сказала врач."Подход во всей России одинаковый, в том числе с точки зрения целевых показателей и государственной стратегии, она будет применима и в этих областях, также, как и в Крыму", – заключила Богатырева.На 1 ноября 2022 года в Крыму официально зарегистрировано 12 663 человека с ВИЧ-инфекцией. Из них на диспансерном учете состоят 11 650 человек (92%). Среди оставшихся 8% так называемые ВИЧ-диссиденты из числа тех, у кого ВИЧ был выявлен недавно. 15% имеют последнюю стадию СПИДа, при этом диагноз некоторые люди получили еще в 1990-х и сегодня, несмотря на стадию, продолжают жить полноценной жизнью.Ранее главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Александр Немыкин оценил ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20211130/vich-menyaet-litso---vrach-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-v-krymu-1121585735.html
https://crimea.ria.ru/20211130/vich-i-covid-19-mozhno-li-vaktsinirovatsya-infitsirovannym-1121586427.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/18/1123038404_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_352ff9d9248692d5354107286cea2a06.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который уже внедрен и эффективно действует в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ инфекций Минздрава Крыма, заместитель главврача ГБУЗ РК "Центр профилактики и борьбы со СПИДом" Татьяна Богатырева.
По словам Богатыревой, подходы и приоритеты в России в вопросах борьбы с ВИЧ-инфекцией существенно отличаются от методик, используемых на Украине, что заметно отражается в статистике. Все дело в тестировании: "Это очень важный показатель, и он сегодня значительно выше (31%), чем был при Украине (8 – 10%)", – сказала медик.
"За десять месяцев этого года мы протестировали 429 275 граждан России, проживающих на территории Крыма, а это 22,6%. На данный момент выявлено 838 ВИЧ-положительных. И, несмотря на такой большой охват, мы фиксируем снижение заболеваемости за прошлый год на 2,9%", – уточнила Богатырева.
Это связано в том числе с изменением подходов к лечению, которое начинают сразу же после выявления инфекции, поясняет специалист.
"Сейчас у нас 77,9% от диспансерной группы, это 9 305 человек, получают антиретровирусную терапию как один из методов препятствования распространению ВИЧ-инфекции. Ведь когда человек получает лечение, он уже не может передать свое заболевание другому человеку. Соответственно, чем больше мы тестируем, тем меньше выявляем", – объяснила Богатырева.
Тестирование ВИЧ-инфекции – добровольное. В частности, его предлагается сделать тем, кто обращается в поликлиники для прохождения диспансеризации. То есть тестируется не только молодежь, но и старшая категория граждан, "при этом каждая больница имеет свой показатель и стремится его увеличить", отметила Богатырева.
Есть и те, кто должен тестироваться в обязательном порядке. В частности, это некоторые медики, пациенты стационаров, а также беременные женщины.
По словам Богатыревой, за первые девять месяцев текущего года у ВИЧ-инфицированных родителей в Крыму родились 113 детей, из них "положительных" двое.
"Они родились у мам, которые не находились на диспансерном наблюдении ни в Центре СПИДа, ни в женских консультациях, поэтому были тестированы только во время беременности и родов. В качестве вывода могу сказать только то, что каждая женщина, которая обследуется, имеет возможность своевременно выявить ВИЧ, получить терапию и родить здорового ребенка", – заключила Богатырева.
В то же время вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции, то есть от матери к ребенку, не самый частый: на его долю приходится лишь 1,3% от общего числа случаев инфицирования, отмечает врач. Чаще заражение происходит через кровь – 20,5%. Превалирующим же путем распространения остается половой – 72,8%.
Исходя из статистики, в группу риска прежде всего входят люди, предоставляющие секс-услуги и употребляющие психоактивные вещества. Тем не менее абсолютно каждый сегодня имеет риск заразиться ВИЧ-инфекцией, "поскольку она вышла в широкие слои социально-адаптированных людей", подчеркнула медик.
Поэтому защититься, а в случае подтверждения инфицирования – незамедлительно получить терапию помогает именно тестирование.
По словам Богатыревой, в Центре профилактики и борьбы со СПИДом в Крыму принимают всех, в том числе прибывающих из новых регионов России пациентов. Чаще всего обращаются те, кто уже состоял на учете в другом регионе, но не имел доступа к лечению и обследованию. Есть и "нововыявленные", инфекция у которых подтвердились во время стационарного лечения или после сдачи крови в поликлинике.
В Центре их ставят на учет, проводят диагностику, наблюдают и предоставляют лечение на бесплатной основе, сказала врач.
"Подход во всей России одинаковый, в том числе с точки зрения целевых показателей и государственной стратегии, она будет применима и в этих областях, также, как и в Крыму", – заключила Богатырева.
На 1 ноября 2022 года в Крыму официально зарегистрировано 12 663 человека с ВИЧ-инфекцией. Из них на диспансерном учете состоят 11 650 человек (92%). Среди оставшихся 8% так называемые ВИЧ-диссиденты из числа тех, у кого ВИЧ был выявлен недавно. 15% имеют последнюю стадию СПИДа, при этом диагноз некоторые люди получили еще в 1990-х и сегодня, несмотря на стадию, продолжают жить полноценной жизнью.
Ранее главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Александр Немыкин оценил ситуацию
с распространением ВИЧ-инфекции в Крыму.