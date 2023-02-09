https://crimea.ria.ru/20230209/senator-dzhabarov-vyskazalsya-o-territorialnoy-tselostnosti-belorussii-1126862499.html

Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии

Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии

Россия не допустит опасности для территориальной целостности Белоруссии. Такое заявление сделал сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T21:31

2023-02-09T21:31

2023-02-09T21:31

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Россия не допустит опасности для территориальной целостности Белоруссии. Такое заявление сделал сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста Sputnik Москва – Минск.Россия и Белоруссия: взаимодействие в военной сфереСенатор подчеркнул, что доказательством тому является тесное взаимодействие России и Беларуси, в том числе в военной сфере, что особенно важно сегодня, когда "обе страны столкнулись с агрессией всего блока НАТО"."Мы взаимодействуем: проводим учения, сборы. И это очень здорово. Мы знаем, что наш "западный тыл" под надежной охраной Вооруженных сил Белоруссии", – отметил сенатор.Белоруссия в сотрудничестве с Крымом и новыми регионамиПо словам Джабарова, он не сомневается, что "белорусы активно взялись за вопрос взаимодействия с новыми регионами". С Крымом и Севастополем связи были налажены и продолжают укрепляться.Признаны ею и новые регионы России. "Сейчас это даже не обсуждается", – заметил Джабаров.По словам сенатора, заход в Россию новых компаний из Беларуси, в частности таких, что заменяют сегодня на рынке прежде работавшие западные, еще одно доказательство того, что связи между нашими странами укрепляются по всем направлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Стартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко

https://crimea.ria.ru/20230209/v-belorussii-na-granitse-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1126883983.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, белоруссия, экономика, владимир джабаров, новости, в мире, мнения