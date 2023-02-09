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Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии
Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии
Россия не допустит опасности для территориальной целостности Белоруссии. Такое заявление сделал сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T21:31
2023-02-09T21:31
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Россия не допустит опасности для территориальной целостности Белоруссии. Такое заявление сделал сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста Sputnik Москва – Минск.Россия и Белоруссия: взаимодействие в военной сфереСенатор подчеркнул, что доказательством тому является тесное взаимодействие России и Беларуси, в том числе в военной сфере, что особенно важно сегодня, когда "обе страны столкнулись с агрессией всего блока НАТО"."Мы взаимодействуем: проводим учения, сборы. И это очень здорово. Мы знаем, что наш "западный тыл" под надежной охраной Вооруженных сил Белоруссии", – отметил сенатор.Белоруссия в сотрудничестве с Крымом и новыми регионамиПо словам Джабарова, он не сомневается, что "белорусы активно взялись за вопрос взаимодействия с новыми регионами". С Крымом и Севастополем связи были налажены и продолжают укрепляться.Признаны ею и новые регионы России. "Сейчас это даже не обсуждается", – заметил Джабаров.По словам сенатора, заход в Россию новых компаний из Беларуси, в частности таких, что заменяют сегодня на рынке прежде работавшие западные, еще одно доказательство того, что связи между нашими странами укрепляются по всем направлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Стартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко
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крым, россия, белоруссия, экономика, владимир джабаров, новости, в мире, мнения
Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии

Джабаров: Россия не допустит опасности для территориальной целостности Беларуси

21:31 09.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Россия не допустит опасности для территориальной целостности Белоруссии. Такое заявление сделал сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста Sputnik Москва – Минск.

Россия и Белоруссия: взаимодействие в военной сфере

"Мы не допустим, чтобы какая-то опасность нависла над территориальной целостностью Белоруссии. Потому что Беларусь – суверенное государство, наш союзник", – сказал Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что доказательством тому является тесное взаимодействие России и Беларуси, в том числе в военной сфере, что особенно важно сегодня, когда "обе страны столкнулись с агрессией всего блока НАТО".
"Мы взаимодействуем: проводим учения, сборы. И это очень здорово. Мы знаем, что наш "западный тыл" под надежной охраной Вооруженных сил Белоруссии", – отметил сенатор.

Белоруссия в сотрудничестве с Крымом и новыми регионами

По словам Джабарова, он не сомневается, что "белорусы активно взялись за вопрос взаимодействия с новыми регионами". С Крымом и Севастополем связи были налажены и продолжают укрепляться.
"Вбрасывались провокационные вопросы: "Вот Белоруссия не признала Крым?". Почему не признала – прекрасно признала", – заключил Джабаров.
Признаны ею и новые регионы России. "Сейчас это даже не обсуждается", – заметил Джабаров.
По словам сенатора, заход в Россию новых компаний из Беларуси, в частности таких, что заменяют сегодня на рынке прежде работавшие западные, еще одно доказательство того, что связи между нашими странами укрепляются по всем направлениям.
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