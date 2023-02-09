https://crimea.ria.ru/20230209/1126871336.html

Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции

Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции

Спасательные команды в пострадавших от землетрясения городах Турции и Сирии работали всю ночь, извлекая новые тела из-под обломков тысяч зданий, разрушенных... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T10:21

2023-02-09T10:21

2023-02-09T10:21

землетрясение в турции и сирии

в мире

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

фотоленты

землетрясение

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Спасательные команды в пострадавших от землетрясения городах Турции и Сирии работали всю ночь, извлекая новые тела из-под обломков тысяч зданий, разрушенных катастрофическим землетрясением. Число погибших возросло до более чем 12 000 человек, что сделало землетрясение 6 февраля 2023 года самым смертоносным за десятилетие.Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции>>Российские военные и спасатели наряду с другими спасательными бригадами из нескольких стран отправились на помощь и уже приступили к поисково-спасательным операциям.В течение двух дней и ночей после землетрясения тысячи поисковиков работали при низких температурах, чтобы найти тех, кто еще жив под сложившимися как домино зданиями.Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо>>

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, землетрясение в турции и сирии, в мире, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), землетрясение