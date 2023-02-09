Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции

Ночь среди разрушений после землетресения в Турции и Сирии - фотолента
Люди сидят у костра среди обломков разрушенных зданий в Кахраманмараше. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
Люди сидят у костра среди обломков разрушенных зданий в Кахраманмараше. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
Спасательные команды ищут людей в разрушенном здании в Адиямане на юго-востоке Турции. (AP Photo/Emrah Gurel)
Спасательные команды ищут людей в разрушенном здании в Адиямане на юго-востоке Турции. (AP Photo/Emrah Gurel)
Члены сирийской гражданской обороны, известные как "Белые каски", работают на развалинах рухнувшего здания. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
Члены сирийской гражданской обороны, известные как "Белые каски", работают на развалинах рухнувшего здания. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
Спасательные команды ищут людей в разрушенном здании в Адиямане. (AP Photo/Emrah Gurel)
Спасательные команды ищут людей в разрушенном здании в Адиямане. (AP Photo/Emrah Gurel)
Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции. (AP Photo/Khalil Hamra)
Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции. (AP Photo/Khalil Hamra)
Спасатели обыскивают обломки рухнувшего здания в городе Алеппо на севере Сирии. (Photo by AFP)
Спасатели обыскивают обломки рухнувшего здания в городе Алеппо на севере Сирии. (Photo by AFP)
Члены сирийской гражданской обороны работают на развалинах рухнувшего здания поздно вечером. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
Члены сирийской гражданской обороны работают на развалинах рухнувшего здания поздно вечером. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
Женщина пытается согреться у костра в Адиямане, юго-восточная Турция. (AP Photo/Emrah Gurel)
Женщина пытается согреться у костра в Адиямане, юго-восточная Турция. (AP Photo/Emrah Gurel)
Мужчина приносит одеяла и матрасы, пока спасатели ищут людей в разрушенных зданиях в Эльбистане на юге Турции. (AP Photo/Francisco Seco)
Мужчина приносит одеяла и матрасы, пока спасатели ищут людей в разрушенных зданиях в Эльбистане на юге Турции. (AP Photo/Francisco Seco)
Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции. (AP Photo/Khalil Hamra)
Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции. (AP Photo/Khalil Hamra)