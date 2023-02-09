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Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Фотоленты
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Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции
Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции
Спасательные команды в пострадавших от землетрясения городах Турции и Сирии работали всю ночь, извлекая новые тела из-под обломков тысяч зданий, разрушенных... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T10:21
2023-02-09T10:21
землетрясение в турции и сирии
в мире
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
фотоленты
землетрясение
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Спасательные команды в пострадавших от землетрясения городах Турции и Сирии работали всю ночь, извлекая новые тела из-под обломков тысяч зданий, разрушенных катастрофическим землетрясением. Число погибших возросло до более чем 12 000 человек, что сделало землетрясение 6 февраля 2023 года самым смертоносным за десятилетие.Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции&gt;&gt;Российские военные и спасатели наряду с другими спасательными бригадами из нескольких стран отправились на помощь и уже приступили к поисково-спасательным операциям.В течение двух дней и ночей после землетрясения тысячи поисковиков работали при низких температурах, чтобы найти тех, кто еще жив под сложившимися как домино зданиями.Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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фото, землетрясение в турции и сирии, в мире, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), землетрясение
Как провели ночь пострадавшие от землетрясения в Турции

Ночь среди разрушений после землетресения в Турции и Сирии - фотолента

10:21 09.02.2023
 
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Спасательные команды в пострадавших от землетрясения городах Турции и Сирии работали всю ночь, извлекая новые тела из-под обломков тысяч зданий, разрушенных катастрофическим землетрясением. Число погибших возросло до более чем 12 000 человек, что сделало землетрясение 6 февраля 2023 года самым смертоносным за десятилетие.
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции>>
Российские военные и спасатели наряду с другими спасательными бригадами из нескольких стран отправились на помощь и уже приступили к поисково-спасательным операциям.
В течение двух дней и ночей после землетрясения тысячи поисковиков работали при низких температурах, чтобы найти тех, кто еще жив под сложившимися как домино зданиями.
Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо>>
© AFP 2023 / Ozan Kose

Люди сидят у костра среди обломков разрушенных зданий в Кахраманмараше. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Кахраманмараше
1 из 10

Люди сидят у костра среди обломков разрушенных зданий в Кахраманмараше. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

© AFP 2023 / Ozan Kose
© AP Photo Emrah Gurel

Спасательные команды ищут людей в разрушенном здании в Адиямане на юго-востоке Турции. (AP Photo/Emrah Gurel)

Спасатели обыскивают обломки рухнувшего здания в Адиямане
2 из 10

Спасательные команды ищут людей в разрушенном здании в Адиямане на юго-востоке Турции. (AP Photo/Emrah Gurel)

© AP Photo Emrah Gurel
© AFP 2023 / Rami al Sayed

Члены сирийской гражданской обороны, известные как "Белые каски", работают на развалинах рухнувшего здания. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

Спасатели обыскивают обломки рухнувшего здания в городе Джандайрис
3 из 10

Члены сирийской гражданской обороны, известные как "Белые каски", работают на развалинах рухнувшего здания. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

© AFP 2023 / Rami al Sayed
© AP Photo Emrah Gurel

Спасательные команды ищут людей в разрушенном здании в Адиямане. (AP Photo/Emrah Gurel)

Спасатели обыскивают обломки рухнувшего здания в Адиямане
4 из 10

Спасательные команды ищут людей в разрушенном здании в Адиямане. (AP Photo/Emrah Gurel)

© AP Photo Emrah Gurel
© AP Photo Khalil Hamra

Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции. (AP Photo/Khalil Hamra)

Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакии
5 из 10

Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции. (AP Photo/Khalil Hamra)

© AP Photo Khalil Hamra
© AFP 2023

Спасатели обыскивают обломки рухнувшего здания в городе Алеппо на севере Сирии. (Photo by AFP)

Спасатели обыскивают обломки рухнувшего здания в городе Алеппо на севере Сирии
6 из 10

Спасатели обыскивают обломки рухнувшего здания в городе Алеппо на севере Сирии. (Photo by AFP)

© AFP 2023
© AFP 2023 / Rami al Sayed

Члены сирийской гражданской обороны работают на развалинах рухнувшего здания поздно вечером. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

Участники сирийской гражданской обороны, известные как Белые каски, работают на развалинах рухнувшего здания поздно вечером в городе Джандайрис
7 из 10

Члены сирийской гражданской обороны работают на развалинах рухнувшего здания поздно вечером. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

© AFP 2023 / Rami al Sayed
© AP Photo Emrah Gurel

Женщина пытается согреться у костра в Адиямане, юго-восточная Турция. (AP Photo/Emrah Gurel)

Женщина пытается согреться у костра в Адиямане, юго-восточная Турция
8 из 10

Женщина пытается согреться у костра в Адиямане, юго-восточная Турция. (AP Photo/Emrah Gurel)

© AP Photo Emrah Gurel
© AP Photo Francisco Seco

Мужчина приносит одеяла и матрасы, пока спасатели ищут людей в разрушенных зданиях в Эльбистане на юге Турции. (AP Photo/Francisco Seco)

Мужчина приносит одеяла и матрас, пока спасатели ищут людей в разрушенных зданиях в Эльбистане, на юге Турции
9 из 10

Мужчина приносит одеяла и матрасы, пока спасатели ищут людей в разрушенных зданиях в Эльбистане на юге Турции. (AP Photo/Francisco Seco)

© AP Photo Francisco Seco
© AP Photo Khalil Hamra

Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции. (AP Photo/Khalil Hamra)

Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции
10 из 10

Люди греются у огня перед разрушенными зданиями в Антакье, на юге Турции. (AP Photo/Khalil Hamra)

© AP Photo Khalil Hamra
 
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