Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле
Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле
Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле
В среду, 28 января, из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
земля
космос
метеозависимость
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В среду, 28 января, из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Геомагнитная обстановка — спокойная. Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра — на средних уровнях ", - говорится в сообщении лаборатории.По данным астрономов, за прошедшие сутки произошло семь вспышек слабого уровня, интенсивные полярные сияния не наблюдались.Ранее сообщалось, что 23 января настала самая активная фаза. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.22 января завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века.Также, сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
космос
Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В среду, 28 января, из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная обстановка — спокойная. Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра — на средних уровнях ", - говорится в сообщении лаборатории.
По данным астрономов, за прошедшие сутки произошло семь вспышек слабого уровня, интенсивные полярные сияния не наблюдались.
"Повышена интенсивность рентгеновского излучения Солнца (находится выше порога С-класса) за счет крупных активных областей, уходящих за правый край и продолжающих "светить" из-за горизонта. Изменения на масштабе суток маловероятны. На масштабе 2-3 дней ожидается рост активности", - добавили ученые.
Ранее сообщалось, что 23 января настала самая активная фаза. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.
22 января завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века.
Также, сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
