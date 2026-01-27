https://crimea.ria.ru/20260127/u-severnykh-kuril-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1152710604.html
У северных Курил произошло сильное землетрясение
Подземные толчки магнитудой 5.0 зафиксированы во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 5.0 зафиксированы во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Она добавила, что данные об ощутимости специалистам не поступали, тревога цунами не объявлялась.14 декабря 2025 года в Севастополем под утро зафиксировали 8 слабых землетрясений. Самое сильное из них имело магнитуду 1.5.Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения
