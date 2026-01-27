Рейтинг@Mail.ru
У северных Курил произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/u-severnykh-kuril-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1152710604.html
У северных Курил произошло сильное землетрясение
У северных Курил произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 27.01.2026
У северных Курил произошло сильное землетрясение
Подземные толчки магнитудой 5.0 зафиксированы во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T09:35
2026-01-27T09:35
землетрясение
курилы
курильские острова
новости
сейсмология
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 5.0 зафиксированы во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Она добавила, что данные об ощутимости специалистам не поступали, тревога цунами не объявлялась.14 декабря 2025 года в Севастополем под утро зафиксировали 8 слабых землетрясений. Самое сильное из них имело магнитуду 1.5.Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения
курилы
курильские острова
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63ef1f16bb278c2a876ffac37748601f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, курилы, курильские острова, новости, сейсмология, стихия
У северных Курил произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у северных Курил

09:35 27.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 5.0 зафиксированы во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5.0 с эпицентром в 239 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 15.29 (7.29 мск) 27 января. Очаг залегал на глубине 23 километров", - цитирует сейсмолога РИА Новости.
Она добавила, что данные об ощутимости специалистам не поступали, тревога цунами не объявлялась.
14 декабря 2025 года в Севастополем под утро зафиксировали 8 слабых землетрясений. Самое сильное из них имело магнитуду 1.5.
Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Почему ученые не могут предсказать землетрясения
 
ЗемлетрясениеКурилыКурильские островаНовостиСейсмологияСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек
12:24Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
12:17В Крым вернутся морозы и снег
12:10Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленными
12:00Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко
11:55Погибшие на пожаре в Балашихе – предположительно граждане Кубы
11:53В США из-за снежного шторма погибли 34 человека
11:41На Украине обесточены более 500 населенных пунктов
11:33Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон"
11:20Часть Алушты в Крыму обесточена
10:51Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение
10:45Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле
10:36Память без срока давности: крымский Холокост и концлагерь "Красный"
10:21Спрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОР
10:04Операторам БПЛА в России поднимут зарплату
09:56Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
09:54Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
09:35У северных Курил произошло сильное землетрясение
09:27Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе
09:27"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда
Лента новостейМолния