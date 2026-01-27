Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260127/kak-silnye-morozy-otrazyatsya-na-urozhae-v-krymu-1152707093.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Сильные морозы вводят растения в необходимый режим спячки, губят вредителей, а благодаря снежному покрову культуры гарантированно получают влагу. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, отметив, что морозам и снегу он радуется, потому что такая зима является комфортной для ряда сельхозкультур.Также Кратюк уточнил, что благодаря морозам снежный покров не сходил, а увеличивался, снежные осадки не стекали, как дождь. А снежный покров – это гарантированная влага, которая точно попадет к растению.По словам профильного министра, морозы в 15 и даже в 18 градусов не являются критическими для развития озимых культур – пшеницы и ячменя, и понижение температуры зимой это нормально. Растение зимует и нормально восстанавливает весной вегетацию, подытожил глава минсельхоза РК.В Крыму в январе выпал сильный снег и ударили морозы. Обильные осадки наполнили водохранилища полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в КрымуНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погодеСвыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани
