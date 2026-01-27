Рейтинг@Mail.ru
Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму
Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму
Сильные морозы вводят растения в необходимый режим спячки, губят вредителей, а благодаря снежному покрову культуры гарантированно получают влагу. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Сильные морозы вводят растения в необходимый режим спячки, губят вредителей, а благодаря снежному покрову культуры гарантированно получают влагу. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, отметив, что морозам и снегу он радуется, потому что такая зима является комфортной для ряда сельхозкультур.Также Кратюк уточнил, что благодаря морозам снежный покров не сходил, а увеличивался, снежные осадки не стекали, как дождь. А снежный покров – это гарантированная влага, которая точно попадет к растению.По словам профильного министра, морозы в 15 и даже в 18 градусов не являются критическими для развития озимых культур – пшеницы и ячменя, и понижение температуры зимой это нормально. Растение зимует и нормально восстанавливает весной вегетацию, подытожил глава минсельхоза РК.В Крыму в январе выпал сильный снег и ударили морозы. Обильные осадки наполнили водохранилища полуострова.
Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму

Сильные морозы и снег в Крыму погубят вредителей и дадут растениям необходимую влагу

09:03 27.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Сильные морозы вводят растения в необходимый режим спячки, губят вредителей, а благодаря снежному покрову культуры гарантированно получают влагу. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, отметив, что морозам и снегу он радуется, потому что такая зима является комфортной для ряда сельхозкультур.
"10-градусные и 12-градусные морозы – это абсолютно нормальный для растений режим. А снежный покров вообще нивелирует любую негативную ситуацию. И почему я так с радостью говорю о морозах? Во-первых, растения заходят в режим нормальной спячки, как оно должно быть. Особенно многолетние насаждения – такие как виноград, сады. Во-вторых, морозы купируют развитие вредителей, происходит их гибель", – объяснил министр.
Также Кратюк уточнил, что благодаря морозам снежный покров не сходил, а увеличивался, снежные осадки не стекали, как дождь. А снежный покров – это гарантированная влага, которая точно попадет к растению.
По словам профильного министра, морозы в 15 и даже в 18 градусов не являются критическими для развития озимых культур – пшеницы и ячменя, и понижение температуры зимой это нормально. Растение зимует и нормально восстанавливает весной вегетацию, подытожил глава минсельхоза РК.
В Крыму в январе выпал сильный снег и ударили морозы. Обильные осадки наполнили водохранилища полуострова.
