Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе
27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.Также при пожаре пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.Балашихинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели людей. По данным ведомства, шестерым жителям удалось спастись.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартирыВ Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
"Утром 27 января в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме, расположенном в городе Балашихе, произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин", - говорится в сообщении.
Также при пожаре пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Балашихинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели людей. По данным ведомства, шестерым жителям удалось спастись.
