Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе
Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T09:27
2026-01-27T09:27
подмосковье
московская область
балашиха
новости
пожар
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.Также при пожаре пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.Балашихинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели людей. По данным ведомства, шестерым жителям удалось спастись.
подмосковье
московская область
балашиха
подмосковье, московская область, балашиха, новости, пожар, происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Балашихе – возбуждено дело

09:27 27.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
"Утром 27 января в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме, расположенном в городе Балашихе, произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин", - говорится в сообщении.
Также при пожаре пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Балашихинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели людей. По данным ведомства, шестерым жителям удалось спастись.
ПодмосковьеМосковская областьБалашихаНовостиПожарПроисшествия
 
