https://crimea.ria.ru/20260127/chetyre-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-podmoskovnoy-balashikhe-1152710417.html

Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе

Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T09:27

2026-01-27T09:27

2026-01-27T09:27

подмосковье

московская область

балашиха

новости

пожар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.Также при пожаре пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.Балашихинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели людей. По данным ведомства, шестерым жителям удалось спастись.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартирыВ Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем

подмосковье

московская область

балашиха

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, балашиха, новости, пожар, происшествия