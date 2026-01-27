Рейтинг@Mail.ru
"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2026
"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда
"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда
16 июня 1941-го. Вере исполнилось пять....Через пять дней начнется война. Велосипеда так и не случится. Папа и брат Мишка уйдут на фронт добровольцами. Дом маленькой Веры разобьют при первом авиаударе. Дальше будет блокада, которая продлится для девочки 209 самых страшных дней...Вера Павловна Павленко удивительно точно помнит детали, несколько лет назад она поделилась с РИА Новости Крым воспоминаниями. И мыслями о настоящем, в котором темные силы пытаются реабилитировать нацизм: "Не ведают, что творят..."Все остались в ЛенинградеНа Петровском острове есть "заколдованное место". Сейчас – судостроительный завод "АЛМАЗ", в годы войны – завод № 5 НКВД, где временно делали снаряды.Папе на фронт сообщат: "Все погибли". Так он будет думать до конца войны. А пятилетняя Вера, трехлетний Саша и их мама – без дома и вещей – ЖИВЫЕ. Их поселят в красном уголке заводской общаги, и мама выправит (оформит выезд – ред.) документы на скорый выезд."Но тут я заболела. Чем – сейчас уже не помню. Температура за 40. Мама принесла меня в больницу. Решили оперировать, но обезболивающих уже не было. Одни держали за ноги, другие за руки. Вот этот страх хорошо помню. Маму отправили домой, потому что там маленький Саша – уже начинался голод. Утром она вернулась, а ночью была бомбежка и ничего не осталось".Кругом паника. Куда вывезли выживших – непонятно. Есть ли среди них Вера – тоже. На поиски ушли следующие три дня. А потом она нашлась в каком-то клубе, где разместили раненых. К тому времени последний поезд из города ушел.Это для Верочки– Анна Михайловна, подождите. Это для Верочки. Залейте кипяточком, она покушает.Верина мама от голода едва держится на ногах. В ее прозрачную руку опускается крохотный сверток. В нем – ложечка пшенной каши. Бесценный подарок от старинной знакомой. Она живет по соседству, в маленькой комнате в пансионате для престарелых артистов. Еще до войны эта одинокая женщина из бывших дворян полюбила бойкую Веру."Ее тоже звали Верой. Она навешивала на меня свои драгоценности и объявляла: "Вера, это все твое будет". У них был театр. Она всегда меня приглашала. На сцене стояла детская кроватка. Меня сажали туда и давали игрушки. В какой-то момент по сигналу я должна была вставать, что-то говорить и снова садиться. Я так боялась подвести, что однажды, уже после своей единственной реплики вдруг заорала из кроватки: "Бабушка Вера, я все правильно сказала?" И все хохотали".Теперь бабушке Вере в пансионате дают на обед две ложки пшенки. Половину она отдает маме. Мама делит на Веру и Сашу. Еще есть паек – 375 граммов хлеба с опилками на троих. Однажды ко всему этому случится прибавка. Ее принесут какие-то люди. Они скажут: "Бабушка Вера умерла от голода". И передадут ее последний подарок – кусок дуранды (спрессованные бруски отходов, возникших в процессе производства муки, их распаривали в кастрюле до состояния каши или запекали – ред.) – все, что какая-то пансионатская нянечка смогла выручить по просьбе умирающей актрисы в обмен на все ее драгоценности."Это и есть сила, любовь и сострадание. Так люди спасались, так выиграли войну. – Вера Павловна заваривает чай и ставит на стол вазочку с зефиром, – Угощайтесь". Мы беседуем в ее маленькой феодосийской квартире – здесь она живет уже много лет.День, когда стало теплоРанняя весна 42-го. Те, кто еще может, движутся на Крестовский. Там под снегом появилась первая трава. Все, кто ее ел, говорят, умерли или ослепли. Вера и Саша не ходили. Они вообще больше не ходят. Они лежат на голых досках в красном уголке и мечтают:– Сашенька, мы скоро уедем в деревню, и там будем вкусно кушать!– Хлебушек?– Нет. Еще вкуснее! Картошку с луком!Мама тоже давно не встает. Их навещает папина сестра Настенька. Она работает и живет на заводе вместе с другими женщинами и стареньким мастером, который летом отказался уехать в тыл: "Буду учить барышень, кто ж их еще научит?"Настенька несет паек и мечтает отщипнуть хотя бы кусочек. От этого ей очень стыдно и в своем жгучем желании она сознается этому доброму старику. "Девонька, если ты возьмешь хоть капельку у детей, ты съешь все. И саму себя съешь. Ты лучше отщипни им крошечку своего".Настя льет слезы, и каждый раз отщипывает. Приносит, заваривает суррогат кипятком, вливает по ложечке в детские ротики – сами они уже не едят. Она уходит. В ледяной комнате становится тихо. В парадной стучат солдатские сапоги – из соседних комнат выносят тела и складывают под лестницей, чтобы ночью закопать на Пискарёвке (район на северо-востоке Санкт-Петербурга – ред.). Днем нельзя – бомбят. Скрипит входная дверь и маленькая Вера приходит в ужас: "Меня тоже пришли хоронить". Откуда-то доносятся голоса. Сначала незнакомый мужской:– Забирать?Потом тихий, родной мамин:– Они еще живы.Один из двоих вошедших тут же скидывает шинель, накрывает ею детей, растирает их ноги и плачет: "У меня такие же остались в Пскове". Второй бежит в госпиталь на Крестовский по длинному деревянному мосту, где, кажется, тысячу лет назад были папа, ребята и разноцветные петушки. Он вернется с фуфайками и байковыми одеялами, и станет тепло……4 апреля 1942 года их эвакуируют. Ленинграду предстоит стоять еще 663 дня. Верина блокада теперь окончена, но еще целый год она не сможет ходить. Саша встанет на ноги только спустя шесть лет.Господи, помилуйПо вечерам Вера Павловна смотрит телевизор, а теперь еще и осваивает планшет – подарок внука. С особенным волнением она изучает новости об Украине. Возмущается, недоумевает, иногда злится.Она просит Бога о новой Победе над нацистами. О вразумлении простых украинцев: "Их обманули, а они поверили – как жалко детей!" За наших ребят в зоне СВО: "Господи, помилуй..."..."Господи, помилуй... Господи, помилуй..." – один из вереницы эвакуационных автобусов ушел под лед. На минутку маленькая Вера приходит в себя, слышит в салоне шелест чьих-то голосов: "Господи, помилуй... Господи, помилуй..." И снова проваливается в пустоту. Медленно, наощупь, по неуверенному весеннему ладожскому льду Вера едет к спасению...Читайте также на РИА Новости Крым:Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекциюОтчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном ЛенинградеБлокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода
"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда

Воспоминания блокадницы Веры Павловны Павленко о детстве в осажденном Ленинграде

09:27 27.01.2026 (обновлено: 10:41 27.01.2026)
 
© РИА Новости КрымВера Павловна Павленко – пережившая блокаду Ленинграда жительница Феодосии
Вера Павловна Павленко – пережившая блокаду Ленинграда жительница Феодосии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
16 июня 1941-го. Вере исполнилось пять.

"У нас был мост – пешеходный, очень длинный, широкий, деревянный. Он соединял Крестовский и Петровский острова. Папа в мой день рождения купил петушков на палочке – красных, желтых, зеленых, – собрал всю детвору со двора и устроил заезд по мосту на трехколесных велосипедах. Он тогда сказал: "Вера уже большая. Скоро купим ей взрослый велосипед". И я хвасталась всем, что папа купит мне двухколесный", – вспоминает Вера Павловна.

...Через пять дней начнется война. Велосипеда так и не случится. Папа и брат Мишка уйдут на фронт добровольцами. Дом маленькой Веры разобьют при первом авиаударе. Дальше будет блокада, которая продлится для девочки 209 самых страшных дней...
Вера Павловна Павленко удивительно точно помнит детали, несколько лет назад она поделилась с РИА Новости Крым воспоминаниями. И мыслями о настоящем, в котором темные силы пытаются реабилитировать нацизм: "Не ведают, что творят..."

Все остались в Ленинграде

На Петровском острове есть "заколдованное место". Сейчас – судостроительный завод "АЛМАЗ", в годы войны – завод № 5 НКВД, где временно делали снаряды.

"Немцы знали. Бомбили день и ночь, но в завод так и не попали, только единственный снаряд-дурак упал и угол снес. Никто даже не пострадал. Я маленькая думала, что он под волшебным куполом. Зато рядом разбили вообще все. Наш дом № 9 по Петровскому проспекту – первым", – рассказывает Вера Павловна.

Папе на фронт сообщат: "Все погибли". Так он будет думать до конца войны. А пятилетняя Вера, трехлетний Саша и их мама – без дома и вещей – ЖИВЫЕ. Их поселят в красном уголке заводской общаги, и мама выправит (оформит выезд – ред.) документы на скорый выезд.
"Но тут я заболела. Чем – сейчас уже не помню. Температура за 40. Мама принесла меня в больницу. Решили оперировать, но обезболивающих уже не было. Одни держали за ноги, другие за руки. Вот этот страх хорошо помню. Маму отправили домой, потому что там маленький Саша – уже начинался голод. Утром она вернулась, а ночью была бомбежка и ничего не осталось".
Кругом паника. Куда вывезли выживших – непонятно. Есть ли среди них Вера – тоже. На поиски ушли следующие три дня. А потом она нашлась в каком-то клубе, где разместили раненых. К тому времени последний поезд из города ушел.

Это для Верочки

– Анна Михайловна, подождите. Это для Верочки. Залейте кипяточком, она покушает.
Верина мама от голода едва держится на ногах. В ее прозрачную руку опускается крохотный сверток. В нем – ложечка пшенной каши. Бесценный подарок от старинной знакомой. Она живет по соседству, в маленькой комнате в пансионате для престарелых артистов. Еще до войны эта одинокая женщина из бывших дворян полюбила бойкую Веру.
"Ее тоже звали Верой. Она навешивала на меня свои драгоценности и объявляла: "Вера, это все твое будет". У них был театр. Она всегда меня приглашала. На сцене стояла детская кроватка. Меня сажали туда и давали игрушки. В какой-то момент по сигналу я должна была вставать, что-то говорить и снова садиться. Я так боялась подвести, что однажды, уже после своей единственной реплики вдруг заорала из кроватки: "Бабушка Вера, я все правильно сказала?" И все хохотали".
Теперь бабушке Вере в пансионате дают на обед две ложки пшенки. Половину она отдает маме. Мама делит на Веру и Сашу. Еще есть паек – 375 граммов хлеба с опилками на троих. Однажды ко всему этому случится прибавка. Ее принесут какие-то люди. Они скажут: "Бабушка Вера умерла от голода". И передадут ее последний подарок – кусок дуранды (спрессованные бруски отходов, возникших в процессе производства муки, их распаривали в кастрюле до состояния каши или запекали – ред.) – все, что какая-то пансионатская нянечка смогла выручить по просьбе умирающей актрисы в обмен на все ее драгоценности.
"Это и есть сила, любовь и сострадание. Так люди спасались, так выиграли войну. – Вера Павловна заваривает чай и ставит на стол вазочку с зефиром, – Угощайтесь". Мы беседуем в ее маленькой феодосийской квартире – здесь она живет уже много лет.

"Помните, один украинский президент сказал так про Донбасс: "Их дети будут сидеть по подвалам". Так вот, там нет ни любви, ни сострадания. И значит, шансов у них тоже нет", – говорит Вера Павловна.

День, когда стало тепло

Ранняя весна 42-го. Те, кто еще может, движутся на Крестовский. Там под снегом появилась первая трава. Все, кто ее ел, говорят, умерли или ослепли. Вера и Саша не ходили. Они вообще больше не ходят. Они лежат на голых досках в красном уголке и мечтают:
Сашенька, мы скоро уедем в деревню, и там будем вкусно кушать!
Хлебушек?
Нет. Еще вкуснее! Картошку с луком!
Мама тоже давно не встает. Их навещает папина сестра Настенька. Она работает и живет на заводе вместе с другими женщинами и стареньким мастером, который летом отказался уехать в тыл: "Буду учить барышень, кто ж их еще научит?"
Настенька несет паек и мечтает отщипнуть хотя бы кусочек. От этого ей очень стыдно и в своем жгучем желании она сознается этому доброму старику. "Девонька, если ты возьмешь хоть капельку у детей, ты съешь все. И саму себя съешь. Ты лучше отщипни им крошечку своего".
Настя льет слезы, и каждый раз отщипывает. Приносит, заваривает суррогат кипятком, вливает по ложечке в детские ротики – сами они уже не едят. Она уходит. В ледяной комнате становится тихо.
В парадной стучат солдатские сапоги – из соседних комнат выносят тела и складывают под лестницей, чтобы ночью закопать на Пискарёвке (район на северо-востоке Санкт-Петербурга – ред.). Днем нельзя – бомбят. Скрипит входная дверь и маленькая Вера приходит в ужас: "Меня тоже пришли хоронить". Откуда-то доносятся голоса. Сначала незнакомый мужской:
– Забирать?
Потом тихий, родной мамин:
– Они еще живы.
Один из двоих вошедших тут же скидывает шинель, накрывает ею детей, растирает их ноги и плачет: "У меня такие же остались в Пскове". Второй бежит в госпиталь на Крестовский по длинному деревянному мосту, где, кажется, тысячу лет назад были папа, ребята и разноцветные петушки. Он вернется с фуфайками и байковыми одеялами, и станет тепло…
…4 апреля 1942 года их эвакуируют. Ленинграду предстоит стоять еще 663 дня. Верина блокада теперь окончена, но еще целый год она не сможет ходить. Саша встанет на ноги только спустя шесть лет.

Господи, помилуй

По вечерам Вера Павловна смотрит телевизор, а теперь еще и осваивает планшет – подарок внука. С особенным волнением она изучает новости об Украине. Возмущается, недоумевает, иногда злится.

"Когда сносят памятники, я вообще не могу на это смотреть... А тут, вы знаете, увидела этого эсесовца в канадском парламенте – представляете, ему хлопали! – и впервые за много лет я заплакала. Они не ведают, что творят", – говорит Вера Павловна.

Она просит Бога о новой Победе над нацистами. О вразумлении простых украинцев: "Их обманули, а они поверили – как жалко детей!" За наших ребят в зоне СВО: "Господи, помилуй..."
..."Господи, помилуй... Господи, помилуй..." – один из вереницы эвакуационных автобусов ушел под лед. На минутку маленькая Вера приходит в себя, слышит в салоне шелест чьих-то голосов: "Господи, помилуй... Господи, помилуй..." И снова проваливается в пустоту. Медленно, наощупь, по неуверенному весеннему ладожскому льду Вера едет к спасению...
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию
Отчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном Ленинграде
Блокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода
