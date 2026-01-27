https://crimea.ria.ru/20260127/pod-kontrol-rossii-pereshli-kupyansk-uzlovoy-i-novoyakovlevka-1152709512.html

Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка

Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка

Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T08:13

2026-01-27T08:13

2026-01-27T08:20

новости сво

валерий герасимов

генштаб мо рф

министерство обороны рф

харьковская область

запорожская область

группировка войск "днепр"

группировка войск "запад"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_0b9129a35c6109c7183a02f10cc07467.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Группировка российских войск "Днепр" освободила Новояковлевку в Запорожской области.Герасимов во вторник проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, валерий герасимов, генштаб мо рф, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, группировка войск "днепр", группировка войск "запад"