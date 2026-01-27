Рейтинг@Mail.ru
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка
Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ...
2026-01-27T08:13
2026-01-27T08:20
новости сво
валерий герасимов
генштаб мо рф
министерство обороны рф
харьковская область
запорожская область
группировка войск "днепр"
группировка войск "запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Группировка российских войск "Днепр" освободила Новояковлевку в Запорожской области.Герасимов во вторник проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
запорожская область
новости сво, валерий герасимов, генштаб мо рф, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, группировка войск "днепр", группировка войск "запад"
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка

Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО - Герасимов

08:13 27.01.2026 (обновлено: 08:20 27.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Группировкой "Запад" освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе", - сказал Герасимов.

Группировка российских войск "Днепр" освободила Новояковлевку в Запорожской области.

"Освобождена Новояковлевка", - отметил глава Генштаба РФ.

Герасимов во вторник проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.
Новости СВО, Валерий Герасимов, Генштаб МО РФ, Министерство обороны РФ, Харьковская область, Запорожская область, Группировка войск "Днепр", Группировка войск "Запад"
 
