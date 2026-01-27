https://crimea.ria.ru/20260127/pod-kontrol-rossii-pereshli-kupyansk-uzlovoy-i-novoyakovlevka-1152709512.html
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка
Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T08:13
2026-01-27T08:13
2026-01-27T08:20
новости сво
валерий герасимов
генштаб мо рф
министерство обороны рф
харьковская область
запорожская область
группировка войск "днепр"
группировка войск "запад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_0b9129a35c6109c7183a02f10cc07467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Группировка российских войск "Днепр" освободила Новояковлевку в Запорожской области.Герасимов во вторник проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef08ae4ffb0dd274bb87cf6731f1e00c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, валерий герасимов, генштаб мо рф, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, группировка войск "днепр", группировка войск "запад"
Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка
Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО - Герасимов
08:13 27.01.2026 (обновлено: 08:20 27.01.2026)