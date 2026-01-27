https://crimea.ria.ru/20260127/silnyy-gololed-i-izmoroz-na-kubani-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-1152712330.html
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение
В Краснодарском крае во вторник и среду ожидается сильный гололед и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T10:51
2026-01-27T10:51
2026-01-27T10:51
краснодарский край
мчс краснодарского края
погода
шторм
штормовое предупреждение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118979106_0:59:3076:1789_1920x0_80_0_0_30aa46f3f80a1679e5aaec5186e576fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае во вторник и среду ожидается сильный гололед и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от дальних поездок, оставаться в доме, а также следить за состоянием отопительной системы и электрического освещения. В случае отключения света или газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.Также сотрудники МЧС советуют при выходе из дома взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды и медикаментов. На улице важно обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118979106_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ad47de46a2df96d93bc71fe5f9db18f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, шторм, штормовое предупреждение, новости
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение
Жителей Краснодарского края предупредили о сильном гололеде в ближайшие два дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае во вторник и среду ожидается сильный гололед и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"В период с 09:00 до 11:00 и до конца суток 27 января, а также ночью, утром и в первой половине дня 28 января в северной и западной частях Краснодарского края ожидается сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от дальних поездок, оставаться в доме, а также следить за состоянием отопительной системы и электрического освещения. В случае отключения света или газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.
Также сотрудники МЧС советуют при выходе из дома взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды и медикаментов. На улице важно обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.
Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.