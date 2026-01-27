https://crimea.ria.ru/20260127/silnyy-gololed-i-izmoroz-na-kubani-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-1152712330.html

Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение

В Краснодарском крае во вторник и среду ожидается сильный гололед и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T10:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае во вторник и среду ожидается сильный гололед и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от дальних поездок, оставаться в доме, а также следить за состоянием отопительной системы и электрического освещения. В случае отключения света или газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.Также сотрудники МЧС советуют при выходе из дома взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды и медикаментов. На улице важно обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

