Рейтинг@Mail.ru
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/silnyy-gololed-i-izmoroz-na-kubani-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-1152712330.html
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение
В Краснодарском крае во вторник и среду ожидается сильный гололед и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T10:51
2026-01-27T10:51
краснодарский край
мчс краснодарского края
погода
шторм
штормовое предупреждение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118979106_0:59:3076:1789_1920x0_80_0_0_30aa46f3f80a1679e5aaec5186e576fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае во вторник и среду ожидается сильный гололед и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от дальних поездок, оставаться в доме, а также следить за состоянием отопительной системы и электрического освещения. В случае отключения света или газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.Также сотрудники МЧС советуют при выходе из дома взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды и медикаментов. На улице важно обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118979106_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ad47de46a2df96d93bc71fe5f9db18f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, шторм, штормовое предупреждение, новости
Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение

Жителей Краснодарского края предупредили о сильном гололеде в ближайшие два дня

10:51 27.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГололед. Архивное фото
Гололед. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае во вторник и среду ожидается сильный гололед и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"В период с 09:00 до 11:00 и до конца суток 27 января, а также ночью, утром и в первой половине дня 28 января в северной и западной частях Краснодарского края ожидается сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от дальних поездок, оставаться в доме, а также следить за состоянием отопительной системы и электрического освещения. В случае отключения света или газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.
Также сотрудники МЧС советуют при выходе из дома взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды и медикаментов. На улице важно обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.
Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайМЧС Краснодарского краяПогодаШтормШтормовое предупреждениеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек
12:24Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
12:17В Крым вернутся морозы и снег
12:10Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленными
12:00Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко
11:55Погибшие на пожаре в Балашихе – предположительно граждане Кубы
11:53В США из-за снежного шторма погибли 34 человека
11:41На Украине обесточены более 500 населенных пунктов
11:33Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон"
11:20Часть Алушты в Крыму обесточена
10:51Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение
10:45Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле
10:36Память без срока давности: крымский Холокост и концлагерь "Красный"
10:21Спрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОР
10:04Операторам БПЛА в России поднимут зарплату
09:56Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
09:54Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
09:35У северных Курил произошло сильное землетрясение
09:27Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе
09:27"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда
Лента новостейМолния