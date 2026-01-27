https://crimea.ria.ru/20260127/spros-na-novogodniy-krym-vyros-v-25-raza---ator-1152711868.html

Спрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОР

27.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы показали заметный рост спроса на отдых в Крыму, позволив ему обойти ряд традиционно популярных направлений и подняться в рейтинге российских курортов с шестого на четвертое место. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).В общем объеме бронирований по России на январские праздники доля Крыма составляла около 5%. Наиболее популярными направлениями, по данным АТОР, стали Ялта и Алушта, а также близлежащие курортные поселки – Кореиз, Гурзуф и Форос. Высокий интерес сохранился к западному побережью, прежде всего к Евпатории и Севастополю.Преимуществами Крыма в новогодний период туроператоры назвали удачное сочетание цены, климата и формата отдыха. Отдыхать в Крыму оказалось дешевле, чем в Сочи и ряде других популярных курортов.Дополнительным фактором популярности также стали специальные региональные программы и события, благодаря которым курорты полуострова предложили насыщенную праздничную программу.Как сообщалось ранее, Крым в новогодние каникулы посетили сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику. 2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма, а большая часть гостей ехали на полуостров за здоровьем, рассказывал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годЧто будет с ценами на путешествия по России в новом году

