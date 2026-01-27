https://crimea.ria.ru/20260127/spros-na-novogodniy-krym-vyros-v-25-raza---ator-1152711868.html
Спрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОР
Спрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОР - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Спрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОР
Новогодние каникулы показали заметный рост спроса на отдых в Крыму, позволив ему обойти ряд традиционно популярных направлений и подняться в рейтинге российских РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T10:21
2026-01-27T10:21
2026-01-27T10:21
крым
новости крыма
отдых в крыму
туризм в крыму
ассоциация туроператоров россии (атор)
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152424604_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d61ac28455eaa185a58ee2d0f024e656.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы показали заметный рост спроса на отдых в Крыму, позволив ему обойти ряд традиционно популярных направлений и подняться в рейтинге российских курортов с шестого на четвертое место. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).В общем объеме бронирований по России на январские праздники доля Крыма составляла около 5%. Наиболее популярными направлениями, по данным АТОР, стали Ялта и Алушта, а также близлежащие курортные поселки – Кореиз, Гурзуф и Форос. Высокий интерес сохранился к западному побережью, прежде всего к Евпатории и Севастополю.Преимуществами Крыма в новогодний период туроператоры назвали удачное сочетание цены, климата и формата отдыха. Отдыхать в Крыму оказалось дешевле, чем в Сочи и ряде других популярных курортов.Дополнительным фактором популярности также стали специальные региональные программы и события, благодаря которым курорты полуострова предложили насыщенную праздничную программу.Как сообщалось ранее, Крым в новогодние каникулы посетили сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику. 2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма, а большая часть гостей ехали на полуостров за здоровьем, рассказывал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годЧто будет с ценами на путешествия по России в новом году
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152424604_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_659021ab5b2d1cc33e2150f7771d89fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, отдых в крыму, туризм в крыму, ассоциация туроператоров россии (атор), внутренний туризм
Спрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОР
Спрос на Крым на Новый год вырос в 2,5 раза - АТОР
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы показали заметный рост спроса на отдых в Крыму, позволив ему обойти ряд традиционно популярных направлений и подняться в рейтинге российских курортов с шестого на четвертое место. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Если сравнивать с прошлым годом, то спрос на Крым на новогодние праздники вырос в 2,5 раза. Среди курортов России Крым занимает четвертое место (после Сочи, Подмосковья и Анапы) в этом году. В прошлом году он был на шестом месте", – рассказал один из туроператоров.
В общем объеме бронирований по России на январские праздники доля Крыма составляла около 5%. Наиболее популярными направлениями, по данным АТОР, стали Ялта и Алушта, а также близлежащие курортные поселки – Кореиз, Гурзуф и Форос. Высокий интерес сохранился к западному побережью, прежде всего к Евпатории и Севастополю.
Преимуществами Крыма в новогодний период туроператоры назвали удачное сочетание цены, климата и формата отдыха. Отдыхать в Крыму оказалось дешевле, чем в Сочи и ряде других популярных курортов.
Дополнительным фактором популярности также стали специальные региональные программы и события, благодаря которым курорты полуострова предложили насыщенную праздничную программу.
Как сообщалось ранее, Крым в новогодние каникулы посетили
сотни тысяч туристов, что практически на треть превышает прошлогоднюю статистику. 2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма
в сфере курортов и туризма, а большая часть гостей ехали на полуостров за здоровьем, рассказывал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: