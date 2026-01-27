Рейтинг@Mail.ru
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/vosem-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1152708852.html
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T07:11
2026-01-27T07:15
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
безопасность
новости
азовское море
краснодарский край
курская область
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, девять дронов сбили над Курской областью, пять – над территорией Краснодарского края и по одному – над территорией Орловской и Белгородской областей.Днем в понедельник над Крымом отразили атаку трех вражеских БПЛА, а в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ. В ночь на понедельник силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
краснодарский край
курская область
орловская область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e955df85a3d001a1c1018f08d0f89a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости, азовское море, краснодарский край, курская область, орловская область, белгородская область
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью

Над Азовским морем и Кубанью за ночь уничтожили 8 беспилотников

07:11 27.01.2026 (обновлено: 07:15 27.01.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, девять дронов сбили над Курской областью, пять – над территорией Краснодарского края и по одному – над территорией Орловской и Белгородской областей.
Днем в понедельник над Крымом отразили атаку трех вражеских БПЛА, а в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ. В ночь на понедельник силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОБезопасностьНовостиАзовское мореКраснодарский крайКурская областьОрловская областьБелгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала