https://crimea.ria.ru/20260127/vosem-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1152708852.html

Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью

Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T07:11

2026-01-27T07:11

2026-01-27T07:15

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

безопасность

новости

азовское море

краснодарский край

курская область

орловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, девять дронов сбили над Курской областью, пять – над территорией Краснодарского края и по одному – над территорией Орловской и Белгородской областей.Днем в понедельник над Крымом отразили атаку трех вражеских БПЛА, а в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ. В ночь на понедельник силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

краснодарский край

курская область

орловская область

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости, азовское море, краснодарский край, курская область, орловская область, белгородская область