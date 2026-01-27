https://crimea.ria.ru/20260127/vosem-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1152708852.html
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T07:11
2026-01-27T07:11
2026-01-27T07:15
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
безопасность
новости
азовское море
краснодарский край
курская область
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, девять дронов сбили над Курской областью, пять – над территорией Краснодарского края и по одному – над территорией Орловской и Белгородской областей.Днем в понедельник над Крымом отразили атаку трех вражеских БПЛА, а в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ. В ночь на понедельник силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
краснодарский край
курская область
орловская область
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e955df85a3d001a1c1018f08d0f89a6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости, азовское море, краснодарский край, курская область, орловская область, белгородская область
Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
Над Азовским морем и Кубанью за ночь уничтожили 8 беспилотников
07:11 27.01.2026 (обновлено: 07:15 27.01.2026)