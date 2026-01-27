Микрорайон в Керчи остался без отопления из-за аварии

https://crimea.ria.ru/20260127/mikrorayon-v-kerchi-ostalsya-bez-otopleniya-iz-za-avarii-1152710168.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Керчи из-за порыва на теплотрассе без отопления остались жители микрорайона, школа и несколько детских садов. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин в Telegram-канале.Каторгин уточнил, что ограничения коснутся жителей многоквартирных домов на улицах Блюхера, 4, 6, 8, Буденного, 9,3,2/5,7,13,15,4,5,6,10,11,12, Ворошилова, 1а, 15, 23, 1/1, 17, 21, 3, 5, 11, 3А, 13, 11А, шоссе Героев Сталинграда, 3, Новороссийская, 5, Одесская, 11, Херсонская, 6, 7, 8,9, 10,12,1,2,3,4.Также в указанный период теплоснабжение не будет подаваться в детские сады №60 "Радуга", №8 "Пчелка" и школу №12.Ранее генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко заявил, что в Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозамиМасштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сетиВ Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта

