Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.Он добавил, что объединенные силы войск продолжают наступать на всех направлениях фронта. По его данным, группировка "Южная" активно продвигается на запад в направлении Славянска. Бойцы "Центра" развивают наступление на добропольском направлении и ведут уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое, добавил глава Генштаба. "Днепр" в ходе спецоперации в январе взял под контроль четыре населенных пункта.Под контроль группировки войск "Восток" также перешли четыре населенных пункта в Днепропетровской области и на востоке Запорожской области.Российская группировка войск "Запад" заблокировала до 800 украинских военных в зоне своей ответственности, заявил Герасимов.Глава Генштаба также сообщил об успешном наступлении сил на рубцовском и краснолиманском направлениях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:55 27.01.2026 (обновлено: 08:30 27.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
"С начала января освобождено 17 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории", - сказал Герасимов во время инспекции группировку войск "Запад" в зоне СВО.
Он добавил, что объединенные силы войск продолжают наступать на всех направлениях фронта. По его данным, группировка "Южная" активно продвигается на запад в направлении Славянска.
"Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке", - сказал Герасимов.
Бойцы "Центра" развивают наступление на добропольском направлении и ведут уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое, добавил глава Генштаба. "Днепр" в ходе спецоперации в январе взял под контроль четыре населенных пункта.
Под контроль группировки войск "Восток" также перешли четыре населенных пункта в Днепропетровской области и на востоке Запорожской области.
Российская группировка войск "Запад" заблокировала до 800 украинских военных в зоне своей ответственности, заявил Герасимов.
"В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений", - сказал он.
Глава Генштаба также сообщил об успешном наступлении сил на рубцовском и краснолиманском направлениях.
"Воинские части и подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирований вооруженных сил Украины на территории национального парка "Святые горы", - сказал Герасимов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.