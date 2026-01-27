https://crimea.ria.ru/20260127/armiya-rossii-osvobodila-17-naselennykh-punktov-s-nachala-goda-1152709319.html

Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года

Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года

27.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.Он добавил, что объединенные силы войск продолжают наступать на всех направлениях фронта. По его данным, группировка "Южная" активно продвигается на запад в направлении Славянска. Бойцы "Центра" развивают наступление на добропольском направлении и ведут уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое, добавил глава Генштаба. "Днепр" в ходе спецоперации в январе взял под контроль четыре населенных пункта.Под контроль группировки войск "Восток" также перешли четыре населенных пункта в Днепропетровской области и на востоке Запорожской области.Российская группировка войск "Запад" заблокировала до 800 украинских военных в зоне своей ответственности, заявил Герасимов.Глава Генштаба также сообщил об успешном наступлении сил на рубцовском и краснолиманском направлениях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

