Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/armiya-rossii-osvobodila-17-naselennykh-punktov-s-nachala-goda-1152709319.html
Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года
Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года
Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник генерального штаба... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T07:55
2026-01-27T08:30
валерий герасимов
генштаб мо рф
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "южная"
группировка войск "центр"
группировка войск "восток"
группировка войск "днепр"
группировка войск "запад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152499721_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1e64194a0b3e6a8398427add0fae4f99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.Он добавил, что объединенные силы войск продолжают наступать на всех направлениях фронта. По его данным, группировка "Южная" активно продвигается на запад в направлении Славянска. Бойцы "Центра" развивают наступление на добропольском направлении и ведут уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое, добавил глава Генштаба. "Днепр" в ходе спецоперации в январе взял под контроль четыре населенных пункта.Под контроль группировки войск "Восток" также перешли четыре населенных пункта в Днепропетровской области и на востоке Запорожской области.Российская группировка войск "Запад" заблокировала до 800 украинских военных в зоне своей ответственности, заявил Герасимов.Глава Генштаба также сообщил об успешном наступлении сил на рубцовском и краснолиманском направлениях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152499721_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_36870cebf2acf2f2cdd70fa9cb102482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий герасимов, генштаб мо рф, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "южная", группировка войск "центр", группировка войск "восток", группировка войск "днепр", группировка войск "запад"
Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года

Герасимов: армия России с начала января освободила 17 населенных пунктов в зоне СВО

07:55 27.01.2026 (обновлено: 08:30 27.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения 169-й мотострелковой бригады на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения 169-й мотострелковой бригады на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
"С начала января освобождено 17 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории", - сказал Герасимов во время инспекции группировку войск "Запад" в зоне СВО.
Он добавил, что объединенные силы войск продолжают наступать на всех направлениях фронта. По его данным, группировка "Южная" активно продвигается на запад в направлении Славянска.
"Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке", - сказал Герасимов.
Бойцы "Центра" развивают наступление на добропольском направлении и ведут уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое, добавил глава Генштаба. "Днепр" в ходе спецоперации в январе взял под контроль четыре населенных пункта.
Под контроль группировки войск "Восток" также перешли четыре населенных пункта в Днепропетровской области и на востоке Запорожской области.
Российская группировка войск "Запад" заблокировала до 800 украинских военных в зоне своей ответственности, заявил Герасимов.
"В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений", - сказал он.
Глава Генштаба также сообщил об успешном наступлении сил на рубцовском и краснолиманском направлениях.
"Воинские части и подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирований вооруженных сил Украины на территории национального парка "Святые горы", - сказал Герасимов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Валерий ГерасимовГенштаб МО РФНовости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Центр"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Запад"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму
08:50Микрорайон в Керчи остался без отопления из-за аварии
08:28Армия России наступает на Запорожье – Генштаб
08:24От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света
08:13Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка
07:55Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года
07:43"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента
07:22Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма"
07:11Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
06:37Освобождение Ленинграда от фашистской блокады – как это было
06:10Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа
00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 27 января
23:02Сбой в аэропортах РФ и запрет ЕС на импорт российского газа: главное
22:50Украина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границ
22:39Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине
22:30Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
22:09Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
21:54Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе
21:31В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
Лента новостейМолния