Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
В Свердловской области силовики предотвратили задуманный украинскими спецслужбами теракт на железной дороге, в рамках дела задержаны трое россиян. Об этом со... РИА Новости Крым, 27.01.2026
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
свердловская область
новости
теракт
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Свердловской области силовики предотвратили задуманный украинскими спецслужбами теракт на железной дороге, в рамках дела задержаны трое россиян. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.Задержанные по Telegram инициативно установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, также правоохранителями осуществляется сбор доказательств с целью квалификации их деяний по ст. 275 (государственная измена). За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области

09:54 27.01.2026 (обновлено: 09:55 27.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Свердловской области силовики предотвратили задуманный украинскими спецслужбами теракт на железной дороге, в рамках дела задержаны трое россиян. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Свердловской области задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Задержанные по Telegram инициативно установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге.
"По адресам их проживания изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств", - сообщили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, также правоохранителями осуществляется сбор доказательств с целью квалификации их деяний по ст. 275 (государственная измена). За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
