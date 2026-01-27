https://crimea.ria.ru/20260127/troe-rossiyan-zaderzhany-za-podgotovku-terakta-na-zheleznoy-doroge---fsb-1152710902.html

Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ

Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ

В Свердловской области силовики предотвратили задуманный украинскими спецслужбами теракт на железной дороге, в рамках дела задержаны трое россиян. Об этом со... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T09:54

2026-01-27T09:54

2026-01-27T09:55

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

свердловская область

новости

теракт

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Свердловской области силовики предотвратили задуманный украинскими спецслужбами теракт на железной дороге, в рамках дела задержаны трое россиян. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.Задержанные по Telegram инициативно установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, также правоохранителями осуществляется сбор доказательств с целью квалификации их деяний по ст. 275 (государственная измена). За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровозаДвое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы

свердловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), свердловская область, новости, теракт, происшествия