Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
В Свердловской области силовики предотвратили задуманный украинскими спецслужбами теракт на железной дороге, в рамках дела задержаны трое россиян.
2026-01-27T09:54
2026-01-27T09:54
2026-01-27T09:55
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
свердловская область
новости
теракт
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Свердловской области силовики предотвратили задуманный украинскими спецслужбами теракт на железной дороге, в рамках дела задержаны трое россиян. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.Задержанные по Telegram инициативно установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, также правоохранителями осуществляется сбор доказательств с целью квалификации их деяний по ст. 275 (государственная измена). За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровозаДвое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
09:54 27.01.2026