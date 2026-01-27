Рейтинг@Mail.ru
Часть Алушты в Крыму обесточена - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Часть Алушты в Крыму обесточена
Часть Алушты в Крыму обесточена - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Часть Алушты в Крыму обесточена
Часть Алушты в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Часть Алушты в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже работают на месте аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее во вторник без света из-за аварии остались населенные пункты Приятное Свидание и Малиновка в Бахчисарайском районе.
Часть Алушты в Крыму обесточена

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Часть Алушты в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городе Алушта, улицы: Краснофлотская, Набережная, Аллея Декабристов, Комсомольская; переулок Комсомольский и прилегающие к ним улицы и переулки", - говорится в сообщении.
Энергетики уже работают на месте аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Ранее во вторник без света из-за аварии остались населенные пункты Приятное Свидание и Малиновка в Бахчисарайском районе.
