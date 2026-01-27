https://crimea.ria.ru/20260127/chast-alushty-v-krymu-obestochena--1152712491.html
Часть Алушты в Крыму обесточена
Часть Алушты в Крыму обесточена - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Часть Алушты в Крыму обесточена
Часть Алушты в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T11:20
2026-01-27T11:20
2026-01-27T11:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Часть Алушты в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже работают на месте аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее во вторник без света из-за аварии остались населенные пункты Приятное Свидание и Малиновка в Бахчисарайском районе. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Часть Алушты в Крыму обесточена
В Алуште на Южном берегу Крыма из-за аварии обесточен ряд улиц