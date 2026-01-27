Рейтинг@Mail.ru
Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма" 27.01.2026
Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма"
Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма"
Многими процессами в современном мире помогают управлять цифровые технологии и внедрение искусственного интеллекта. Какие новшества применяет государственная... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T07:22
2026-01-27T07:22
вода крыма
максим новик
водоснабжение
вода в крыму
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Многими процессами в современном мире помогают управлять цифровые технологии и внедрение искусственного интеллекта. Какие новшества применяет государственная ресурсоснабжающая компания ГУП "Вода Крыма" – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор предприятия Максим Новик.Гость студии также добавил, что предприятие с конца прошлого года наладило работу чат-бота."Он (чат-бот – ред.) у нас хорошо себя зарекомендовал, то есть уже люди обращаются, работают с чат-ботом. Это достаточно эффективно разгружает наших сотрудников и упрощает немного нашему населению, нашим абонентам работу с нами", – поделился собесединик.В планах компании, добавил руководитель, перевод насосных станций на диспетчеризацию."В этом году планируем переводить (на диспетчеризацию – ред.) большой объем насосных станций, которых у нас очень много. Это локальные насосные станции в городе Саки. Там мы планируем перевести все насосные станции на управление без участия человека", – рассказал гость эфира.При этом директор "Воды Крыма" исключил вопрос сокращения персонала. Сотрудникам предлагают иные места работы на предприятии взамен тех должностей, которых коснулась цифровизация. Максим Новик также отметил высокий профессионализм сотрудников IT-отдела предприятия.
Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма"

Современные технологии и роботизированная техника упрощают работу "Воды Крыма"

07:22 27.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Многими процессами в современном мире помогают управлять цифровые технологии и внедрение искусственного интеллекта. Какие новшества применяет государственная ресурсоснабжающая компания ГУП "Вода Крыма" – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор предприятия Максим Новик.
"Мы стараемся идти в ногу со временем. Касаемо роботизированной техники: мы уже давно работаем с таким оборудованием, оно приносит очень хороший эффект", – отметил руководитель предприятия.
Гость студии также добавил, что предприятие с конца прошлого года наладило работу чат-бота.
"Он (чат-бот – ред.) у нас хорошо себя зарекомендовал, то есть уже люди обращаются, работают с чат-ботом. Это достаточно эффективно разгружает наших сотрудников и упрощает немного нашему населению, нашим абонентам работу с нами", – поделился собесединик.
В планах компании, добавил руководитель, перевод насосных станций на диспетчеризацию.
"В этом году планируем переводить (на диспетчеризацию – ред.) большой объем насосных станций, которых у нас очень много. Это локальные насосные станции в городе Саки. Там мы планируем перевести все насосные станции на управление без участия человека", – рассказал гость эфира.
При этом директор "Воды Крыма" исключил вопрос сокращения персонала. Сотрудникам предлагают иные места работы на предприятии взамен тех должностей, которых коснулась цифровизация. Максим Новик также отметил высокий профессионализм сотрудников IT-отдела предприятия.
