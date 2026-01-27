https://crimea.ria.ru/20260127/novye-tekhnologii-uspeshno-vnedryayut-v-rabotu-na-predpriyatii-voda-kryma-1152664144.html

Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма"

Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма"

Многими процессами в современном мире помогают управлять цифровые технологии и внедрение искусственного интеллекта. Какие новшества применяет государственная... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T07:22

2026-01-27T07:22

2026-01-27T07:22

вода крыма

максим новик

водоснабжение

вода в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110189/58/1101895816_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_7258667e7fb4d10f8bd8edd1bc4a1853.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Многими процессами в современном мире помогают управлять цифровые технологии и внедрение искусственного интеллекта. Какие новшества применяет государственная ресурсоснабжающая компания ГУП "Вода Крыма" – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор предприятия Максим Новик.Гость студии также добавил, что предприятие с конца прошлого года наладило работу чат-бота."Он (чат-бот – ред.) у нас хорошо себя зарекомендовал, то есть уже люди обращаются, работают с чат-ботом. Это достаточно эффективно разгружает наших сотрудников и упрощает немного нашему населению, нашим абонентам работу с нами", – поделился собесединик.В планах компании, добавил руководитель, перевод насосных станций на диспетчеризацию."В этом году планируем переводить (на диспетчеризацию – ред.) большой объем насосных станций, которых у нас очень много. Это локальные насосные станции в городе Саки. Там мы планируем перевести все насосные станции на управление без участия человека", – рассказал гость эфира.При этом директор "Воды Крыма" исключил вопрос сокращения персонала. Сотрудникам предлагают иные места работы на предприятии взамен тех должностей, которых коснулась цифровизация. Максим Новик также отметил высокий профессионализм сотрудников IT-отдела предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы КрымаТрубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозыНа модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, максим новик, водоснабжение, вода в крыму, крым