Память без срока давности: крымский Холокост и концлагерь "Красный"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. 27 января во многих странах мира чтят память жертв Холокоста – массового истребления представителей различных этнических и социальных групп немецкими нацистами и их пособниками. Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году и приурочен к годовщине освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – крупнейшего нацистского концлагеря, в котором, по сведениям из архивов ФСБ России, было уничтожено более 4 миллионов человек.Массовое истребление мирных граждан происходило на захваченной нацистами части Советского Союза, в том числе в Крыму, который был оккупирован с осени 1941 по весну 1944 года. В этот период было полностью сожжено 127 сел, деревень и поселков.На территории полуострова нацисты и их пособники за годы оккупации уничтожили 130 тысяч мирных жителей, советских военнопленных и партизан, еще 90 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.Всего на полуострове в 1941-1944 годах нацисты создали несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Самым страшным из них был концлагерь, организованный на месте советского птицеводческого совхоза "Красный".Первоначально его узниками были советские военнопленные, в том числе героические защитники Севастополя. Затем в лагерь смерти доставляли гражданских лиц, в том числе стариков, женщин и детей.Первый памятник жертвам на территории совхоза был установлен в 1950-е годы. Четырехгранный обелиск первоначально имел надпись "От комсомольцев Симферопольского района коммунистам и комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны от зверской расправы немецких фашистов".В 2012 году депутаты Верховного совета Крыма приняли постановление об объявлении бывшего концлагеря историческим памятником местного значения. Глава парламента республики Владимир Константинов и другие депутаты инициировали строительство на этом месте мемориального комплекса.Реализовать этот проект удалось лишь после воссоединения Крыма с Россией. 8 мая 2015 года, спустя 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, был открыт мемориал узникам концлагеря "Красный", посвященный всем жертвам нацистов и их пособников в Крыму.Сегодня мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

