"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента

81 год назад советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим – фотолента
Вторая мировая война 1939-1945 гг. Концентрационный лагерь Освенцим (нем. Аушвиц) был создан на территории Польши в соответствии с приказом Генриха Гиммлера об организации лагерей смерти на территории оккупированных стран от 27 апреля 1940 года. Первые заключенные транспортируются в Освенцим.
Освенцим. Скамья для экзекуций. Лагерь Освенцим крупнейший и наиболее долго просуществовавший из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста.
Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, в лагере в 1941-1945 годах умерщвлено 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.
Над воротами лагеря – вывеска-лозунг "Арбайт махт фрай" (Arbeit macht frei), что означает "Труд освобождает".
Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.
Дети-узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей. Кадр из хроники "Освобождение Освенцима".
Чемоданы бывших узников с маркировками всех стран Европы.
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией.
Вход Освенцима после освобождения, на переднем плане оборудование, оставленное охранниками.
