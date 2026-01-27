https://crimea.ria.ru/20260127/1143697905.html

"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента

Немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была... РИА Новости Крым, 27.01.2026

фотоленты

великая отечественная война

история

нацизм

память

польша

освенцим

Немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была огромная "фабрика смерти", где одновременно содержались и уничижались десятки тысяч человек.По разным оценкам там погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.27 января 1945 года советские войска освободили около 7 тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены.Исторические снимки из чудовищного лагеря смерти – в фотоленте РИА Новости.

польша

2026

Новости

ru-RU

великая отечественная война, история, нацизм, память, польша, освенцим