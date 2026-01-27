https://crimea.ria.ru/20260127/ukrainu-za-polgoda-pokinuli-polmilliona-molodykh-lyudey-do-23-let-1152732606.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд. Об этом сообщил украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире местного ТВ.
"Цифры для нас очень страшные... Только за эти погода речь идет как минимум о полумиллионе молодых людей, которые выехали за границу", – цитируют слова депутата РИА Новости.
По его оценке, Варшава и Киев сейчас отличаются только наличием в столице Польши света – настолько там много украинцев. Большинство таксистов и работников сервиса – молодые украинцы.
В результате отъезда из страны с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что решение о разрешении на выезд из страны мужчин возрастом от 18 до 22 лет было принято, чтобы парни заканчивали школу и вузы на Украине, поскольку появилась тенденция на выезд тысяч молодых людей за границу еще до окончания школы.
