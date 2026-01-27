https://crimea.ria.ru/20260127/ukrainu-za-polgoda-pokinuli-polmilliona-molodykh-lyudey-do-23-let-1152732606.html

Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет

Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет

Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд. Об этом сообщил украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T19:39

2026-01-27T19:39

2026-01-27T19:39

украина

новости

беженцы

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151487247_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2a41ea901670215c9eed56832ce3cc1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд. Об этом сообщил украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире местного ТВ.По его оценке, Варшава и Киев сейчас отличаются только наличием в столице Польши света – настолько там много украинцев. Большинство таксистов и работников сервиса – молодые украинцы.В результате отъезда из страны с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что решение о разрешении на выезд из страны мужчин возрастом от 18 до 22 лет было принято, чтобы парни заканчивали школу и вузы на Украине, поскольку появилась тенденция на выезд тысяч молодых людей за границу еще до окончания школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260126/zelenskiy-prodlil-deystvie-voennogo-polozheniya-i-mobilizatsii-na-ukraine-1152707747.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, беженцы, мобилизация на украине