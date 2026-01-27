Рейтинг@Mail.ru
Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд. Об этом сообщил украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире... РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд. Об этом сообщил украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире местного ТВ.По его оценке, Варшава и Киев сейчас отличаются только наличием в столице Польши света – настолько там много украинцев. Большинство таксистов и работников сервиса – молодые украинцы.В результате отъезда из страны с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что решение о разрешении на выезд из страны мужчин возрастом от 18 до 22 лет было принято, чтобы парни заканчивали школу и вузы на Украине, поскольку появилась тенденция на выезд тысяч молодых людей за границу еще до окончания школы.
Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд. Об этом сообщил украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире местного ТВ.

"Цифры для нас очень страшные... Только за эти погода речь идет как минимум о полумиллионе молодых людей, которые выехали за границу", – цитируют слова депутата РИА Новости.

По его оценке, Варшава и Киев сейчас отличаются только наличием в столице Польши света – настолько там много украинцев. Большинство таксистов и работников сервиса – молодые украинцы.
В результате отъезда из страны с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что решение о разрешении на выезд из страны мужчин возрастом от 18 до 22 лет было принято, чтобы парни заканчивали школу и вузы на Украине, поскольку появилась тенденция на выезд тысяч молодых людей за границу еще до окончания школы.
