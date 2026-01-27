https://crimea.ria.ru/20260127/ukrainskie-bespilotniki-atakuyut-anapu-1152734766.html

Украинские беспилотники атакуют Анапу

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщает мэрия города-курорта. РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T19:22

2026-01-27T19:22

2026-01-27T19:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщает мэрия города-курорта.В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Также перекрыто движение на Крымском мосту.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

