Украинские беспилотники атакуют Анапу - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Украинские беспилотники атакуют Анапу
Украинские беспилотники атакуют Анапу - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Украинские беспилотники атакуют Анапу
В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщает мэрия города-курорта. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T19:22
2026-01-27T19:50
анапа
новости
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщает мэрия города-курорта.В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Также перекрыто движение на Крымском мосту.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские беспилотники атакуют Анапу

Анапу атакуют украинские беспилотники

19:22 27.01.2026 (обновлено: 19:50 27.01.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщает мэрия города-курорта.
"Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА", – сказано в сообщении в Telegram-канале городской мэрии.
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Также перекрыто движение на Крымском мосту.
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем.
