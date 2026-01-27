Рейтинг@Mail.ru
С 1 марта алименты в России будут считать по-новому - РИА Новости Крым, 27.01.2026
С 1 марта алименты в России будут считать по-новому
С 1 марта алименты в России будут считать по-новому - РИА Новости Крым, 27.01.2026
С 1 марта алименты в России будут считать по-новому
С 1 марта изменится порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Теперь при расчетах больше не будут ориентироваться на минимальный размер оплаты... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T18:48
2026-01-27T18:48
алименты
семья
дети
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110791/89/1107918929_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_f81e09070aa95dc6cd20c760e9c32d12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта изменится порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Теперь при расчетах больше не будут ориентироваться на минимальный размер оплаты труда, вместо него будут учитывать среднюю зарплату по региону, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.До 1 марта 2026 года для таких расчетов используется МРОТ – 27 093 рубля. При этом на одного ребенка учитывается четверть этой суммы, на двух детей – треть, на трех и более – половина.С начала марта алименты будут учитывать исходя из среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. Для расчетов возьмут официальные данные Росстата, а если их нет – показатели за более ранний период.Эксперт уточнил, что размер минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона, так как уровень средней зарплаты в субъектах разный.
алименты, семья, дети, новости
С 1 марта алименты в России будут считать по-новому

В России с марта алименты для единого пособия будут рассчитывать по средней зарплате

18:48 27.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта изменится порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Теперь при расчетах больше не будут ориентироваться на минимальный размер оплаты труда, вместо него будут учитывать среднюю зарплату по региону, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
"Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учет при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины", – объяснил эксперт.
До 1 марта 2026 года для таких расчетов используется МРОТ – 27 093 рубля. При этом на одного ребенка учитывается четверть этой суммы, на двух детей – треть, на трех и более – половина.
С начала марта алименты будут учитывать исходя из среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. Для расчетов возьмут официальные данные Росстата, а если их нет – показатели за более ранний период.
Эксперт уточнил, что размер минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона, так как уровень средней зарплаты в субъектах разный.

"При наличии судебного решения или судебного приказа в вопросе учета алиментов ничего не изменяется. Как и прежде, будут засчитываться фактически перечисляемые суммы", – подытожил Балынин.

АлиментысемьядетиНовости
 
