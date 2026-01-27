С 1 марта алименты в России будут считать по-новому

https://crimea.ria.ru/20260127/s-1-marta-alimenty-v-rossii-budut-schitat-po-novomu-1152732518.html
2026-01-27T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта изменится порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Теперь при расчетах больше не будут ориентироваться на минимальный размер оплаты труда, вместо него будут учитывать среднюю зарплату по региону, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.До 1 марта 2026 года для таких расчетов используется МРОТ – 27 093 рубля. При этом на одного ребенка учитывается четверть этой суммы, на двух детей – треть, на трех и более – половина.С начала марта алименты будут учитывать исходя из среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. Для расчетов возьмут официальные данные Росстата, а если их нет – показатели за более ранний период.Эксперт уточнил, что размер минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона, так как уровень средней зарплаты в субъектах разный.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта изменится порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Теперь при расчетах больше не будут ориентироваться на минимальный размер оплаты труда, вместо него будут учитывать среднюю зарплату по региону, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
"Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учет при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины", – объяснил эксперт.
До 1 марта 2026 года для таких расчетов используется МРОТ – 27 093 рубля. При этом на одного ребенка учитывается четверть этой суммы, на двух детей – треть, на трех и более – половина.
С начала марта алименты будут учитывать исходя из среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. Для расчетов возьмут официальные данные Росстата, а если их нет – показатели за более ранний период.
Эксперт уточнил, что размер минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона, так как уровень средней зарплаты в субъектах разный.
"При наличии судебного решения или судебного приказа в вопросе учета алиментов ничего не изменяется. Как и прежде, будут засчитываться фактически перечисляемые суммы", – подытожил Балынин.
