С 1 марта алименты в России будут считать по-новому

С 1 марта алименты в России будут считать по-новому - РИА Новости Крым, 27.01.2026

С 1 марта алименты в России будут считать по-новому

С 1 марта изменится порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Теперь при расчетах больше не будут ориентироваться на минимальный размер оплаты... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T18:48

2026-01-27T18:48

2026-01-27T18:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта изменится порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Теперь при расчетах больше не будут ориентироваться на минимальный размер оплаты труда, вместо него будут учитывать среднюю зарплату по региону, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.До 1 марта 2026 года для таких расчетов используется МРОТ – 27 093 рубля. При этом на одного ребенка учитывается четверть этой суммы, на двух детей – треть, на трех и более – половина.С начала марта алименты будут учитывать исходя из среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. Для расчетов возьмут официальные данные Росстата, а если их нет – показатели за более ранний период.Эксперт уточнил, что размер минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона, так как уровень средней зарплаты в субъектах разный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детейВ Крыму изменился порядок оформления единого пособияНа пенсии в новых регионах выделено четыре миллиарда рублей

2026

