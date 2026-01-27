https://crimea.ria.ru/20260127/tsirk-gii-eradze-priekhal-v-simferopol-v-chetvertyy-raz-s-novym-shou-1152722836.html

Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу

В Симферополе во время гастролей Королевского цирка Гии Эрадзе, организованного Росгосцирком, состоится премьера номера воздушной гимнастки Дарьи Руденко.

2026-01-27T16:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе во время гастролей Королевского цирка Гии Эрадзе, организованного Росгосцирком, состоится премьера номера воздушной гимнастки Дарьи Руденко. Об этом журналистам рассказала художественный руководитель шоу Татьяна Широкова.По ее словам, в этом году коллектив Гии Эрадзе, которому несколько дней назад исполнилось четверть века, привез в Симферополь шоу "Бурлеск", которое еще не показывали в Крыму. Это уже четвертый визит цирка в крымскую столицу.В Симферополе покорять сердца публики будут бесстрашные "Акробаты на встречных качелях" и "Гимнасты на турниках", "Жонглеры на стрелах" и "Нарцисс" на колесе-сира. На манеже можно будет увидеть собак-наездников верхом на пони, а обезьянок – на зебрах, играющих на гармошке медведей. Развеселит публику комический дуэт "Мадам Бурлеск и Николя", а также забавный клоун Харри. Финальный номер "Погружаясь в любовь" в исполнении воздушных гимнастов на ремнях без страховки покажет романтику и техническое совершенство трюков под настоящим проливным дождем из-под купола цирка.Особого внимания в программе удостоен уникальный номер – единственная в мире групповая трансформация "Фаберже". Стилистика перфоманса выполнена в символике знаменитых драгоценных украшений Карла Фаберже, ставших эмблемой роскоши и богатства русского императорского дома. В манеже появятся шесть огромных точных копий ювелирных яиц Фаберже, каждое из которых высотой в три метра и весит более 600 килограммов. 12 появившихся из яиц артистов молниеносно сменяют образы более 10 раз, а каждый их костюм создан по мотивам изделий ювелира.Отличительной особенностью шоу Гии Эрадзе всегда была роскошь и фантазия цирковых костюмов. По словам Татьяны Широковой, над костюмами более чем ста артистов "Бурлеска" трудились дизайнеры Наталья Фофанова, Наталья Чистова и Надежда Русс.Всего же с артистами на гастроли в Симферополь приехали 20 фур реквизита, только распаковка всего этого багажа заняла две недели.Увидеть новое шоу в Симферопольском государственном цирке можно будет с 31 января, а в апреле Симферопольский государственный цирк организует для участников специальной военной операции и членов их семей льготное представление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в СимферополеПокоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в КрымГия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя

