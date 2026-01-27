11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом

https://crimea.ria.ru/20260127/11-tysyach-sluchaev-za-nedelyu-rospotrebnadzor-otsenil-situatsiyu-s-grippom-1152718581.html
В России за неделю заболели гриппом 11 тысяч человек, что незначительно ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В России за неделю заболели гриппом 11 тысяч человек, что незначительно ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщает Роспотребнадзор.На прошедшей неделе также было зарегистрировано более 5,1 случаев заболеваний COVID-19.В образовательных организациях продолжается проведение "утренних фильтров". При суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20% и более допускается приостановление или закрытие учебного процесса, напомнили в ведомстве.В Крыму и Севастополе ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями имеет тенденцию к росту. На сегодняшний день уровни эпидемических порогов значительно не превышены, однако на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
