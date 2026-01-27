Рейтинг@Mail.ru
11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом - РИА Новости Крым, 27.01.2026
11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом - РИА Новости Крым, 27.01.2026
11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
В России за неделю заболели гриппом 11 тысяч человек, что незначительно ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T20:23
2026-01-27T20:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В России за неделю заболели гриппом 11 тысяч человек, что незначительно ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщает Роспотребнадзор.На прошедшей неделе также было зарегистрировано более 5,1 случаев заболеваний COVID-19.В образовательных организациях продолжается проведение "утренних фильтров". При суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20% и более допускается приостановление или закрытие учебного процесса, напомнили в ведомстве.В Крыму и Севастополе ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями имеет тенденцию к росту. На сегодняшний день уровни эпидемических порогов значительно не превышены, однако на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом

20:23 27.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В России за неделю заболели гриппом 11 тысяч человек, что незначительно ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"На неделе зарегистрировано около 11 случаев заболеваний гриппом, что соответствует уровню середины ноября 2025 года. Отмечается незначительное снижение темпов заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. По-прежнему доминирует штамм А (H3N2)", – говорится в сообщении.

На прошедшей неделе также было зарегистрировано более 5,1 случаев заболеваний COVID-19.
В образовательных организациях продолжается проведение "утренних фильтров". При суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20% и более допускается приостановление или закрытие учебного процесса, напомнили в ведомстве.
В Крыму и Севастополе ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями имеет тенденцию к росту. На сегодняшний день уровни эпидемических порогов значительно не превышены, однако на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы.
