https://crimea.ria.ru/20260127/simferopolets-syadet-na-25-goda-za-izbienie-svoego-znakomogo-1152729725.html
Симферополец сядет на 2,5 года за избиение своего знакомого
Симферополец сядет на 2,5 года за избиение своего знакомого - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Симферополец сядет на 2,5 года за избиение своего знакомого
Житель Симферополя приговорен к 2,5 годам условно за избиение своего знакомого, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T17:52
2026-01-27T17:52
2026-01-27T17:52
прокуратура республики крым
симферополь
приговор
закон и право
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферополя приговорен к 2,5 годам условно за избиение своего знакомого, сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, инцидент произошел в июне 2025 года. Тогда пьяный симферополец поссорился со знакомым и избил его металлической трубой. У пострадавшего зафиксирован перелом костей черепа и черепно-мозговая травма.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Крыму к 10 годам колонии приговорили мужчину, убившего случайного прохожего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомогоВ Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверкаЖительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, симферополь, приговор, закон и право, новости крыма, крым
Симферополец сядет на 2,5 года за избиение своего знакомого
Житель Симферополя приговорен к 2,5 годам за избиение своего знакомого