В Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставок - РИА Новости Крым, 27.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-sformirovan-zapas-topliva-na-sluchay-sboev-postavok-1152731795.html
В Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставок
В Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставок - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставок
В Крыму нормализовалась ситуация с доставкой топлива на полуостров, в регионе сформированы необходимые запасы бензина на случай перебоев с поставками. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму нормализовалась ситуация с доставкой топлива на полуостров, в регионе сформированы необходимые запасы бензина на случай перебоев с поставками. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По его словам, на минувшей неделе из-за погодных условий паромная переправа не функционировала, поэтому с доставкой топлива на полуостров возникли сложности.Министр также отметил, что на данный момент совместно с федеральным центром прорабатываются меры, чтобы не допустить дефицита топлива на крымских АЗС в предстоящий курортный сезон."Также дополнительно прорабатывается вопрос с Министерством транспорта России в части ритмичности доставок необходимого количества топлива", – добавил глава минтопэнерго Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму нормализовалась ситуация с доставкой топлива на полуостров, в регионе сформированы необходимые запасы бензина на случай перебоев с поставками. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
По его словам, на минувшей неделе из-за погодных условий паромная переправа не функционировала, поэтому с доставкой топлива на полуостров возникли сложности.
"На данный момент ритмичность поставок возобновлена. Наши трейдеры, представленные на рынке Крыма, эти ситуации просчитали и стараются собрать необходимый объем топлива для того, чтобы на период "заморозки" перевозок топлива паромной переправой у них был определенный запас. Сегодня запас сформирован на всех предприятиях, критичной ситуации не предвидится", – сказал Воронкин
Министр также отметил, что на данный момент совместно с федеральным центром прорабатываются меры, чтобы не допустить дефицита топлива на крымских АЗС в предстоящий курортный сезон.
"Также дополнительно прорабатывается вопрос с Министерством транспорта России в части ритмичности доставок необходимого количества топлива", – добавил глава минтопэнерго Крыма.
