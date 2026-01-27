https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-sformirovan-zapas-topliva-na-sluchay-sboev-postavok-1152731795.html
В Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставок
2026-01-27T18:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму нормализовалась ситуация с доставкой топлива на полуостров, в регионе сформированы необходимые запасы бензина на случай перебоев с поставками. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По его словам, на минувшей неделе из-за погодных условий паромная переправа не функционировала, поэтому с доставкой топлива на полуостров возникли сложности.Министр также отметил, что на данный момент совместно с федеральным центром прорабатываются меры, чтобы не допустить дефицита топлива на крымских АЗС в предстоящий курортный сезон."Также дополнительно прорабатывается вопрос с Министерством транспорта России в части ритмичности доставок необходимого количества топлива", – добавил глава минтопэнерго Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит топлива в Херсонской области – фейкПравительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТТопливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержки
