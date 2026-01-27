https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-elektrifitsiruyut-21-massiv-uchastkov-dlya-boytsov-spetsoperatsii-1152733872.html
В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
Участки, выделенные участникам спецоперации, будут в максимально скорое время подключены к электричеству, чтобы можно было вести строительные работы. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T19:10
2026-01-27T19:10
2026-01-27T19:10
новости крыма
крым
электроэнергия
электричество
электросети
владимир воронкин
минтопэнерго крыма
помощь бойцам сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Участки, выделенные участникам спецоперации, будут в максимально скорое время подключены к электричеству, чтобы можно было вести строительные работы. Об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.В Николаевке Симферопольского района эта работа, уточнил Воронкин, уже практически закончена и в скором времени электросети будет вводить в эксплуатацию."Также у нас в высокой степени готовности Насыпное и Орджоникидзе. Также в стадии реализации у нас массивы, предоставленные участникам спецоперации в Бахчисарайском и Ленинском районах", – отметил глава ведомства.Ранее в министерстве имущества и земельных отношений Крыма рассказали, как получить денежную компенсацию взамен земельного участка, положенного участникам специальной военной операции и членам их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперацииВ Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВОВ Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
