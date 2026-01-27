https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-elektrifitsiruyut-21-massiv-uchastkov-dlya-boytsov-spetsoperatsii-1152733872.html

В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации

В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 27.01.2026

В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации

Участки, выделенные участникам спецоперации, будут в максимально скорое время подключены к электричеству, чтобы можно было вести строительные работы. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T19:10

2026-01-27T19:10

2026-01-27T19:10

новости крыма

крым

электроэнергия

электричество

электросети

владимир воронкин

минтопэнерго крыма

помощь бойцам сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407854_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0937b6db851390b206ca19b93ed07cee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Участки, выделенные участникам спецоперации, будут в максимально скорое время подключены к электричеству, чтобы можно было вести строительные работы. Об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.В Николаевке Симферопольского района эта работа, уточнил Воронкин, уже практически закончена и в скором времени электросети будет вводить в эксплуатацию."Также у нас в высокой степени готовности Насыпное и Орджоникидзе. Также в стадии реализации у нас массивы, предоставленные участникам спецоперации в Бахчисарайском и Ленинском районах", – отметил глава ведомства.Ранее в министерстве имущества и земельных отношений Крыма рассказали, как получить денежную компенсацию взамен земельного участка, положенного участникам специальной военной операции и членам их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперацииВ Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВОВ Судаке появится первый в городе памятник героям СВО

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, электроэнергия, электричество, электросети, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, помощь бойцам сво