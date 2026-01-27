Рейтинг@Mail.ru
В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
Участки, выделенные участникам спецоперации, будут в максимально скорое время подключены к электричеству, чтобы можно было вести строительные работы. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Участки, выделенные участникам спецоперации, будут в максимально скорое время подключены к электричеству, чтобы можно было вести строительные работы. Об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.В Николаевке Симферопольского района эта работа, уточнил Воронкин, уже практически закончена и в скором времени электросети будет вводить в эксплуатацию."Также у нас в высокой степени готовности Насыпное и Орджоникидзе. Также в стадии реализации у нас массивы, предоставленные участникам спецоперации в Бахчисарайском и Ленинском районах", – отметил глава ведомства.Ранее в министерстве имущества и земельных отношений Крыма рассказали, как получить денежную компенсацию взамен земельного участка, положенного участникам специальной военной операции и членам их семей.
новости крыма, крым, электроэнергия, электричество, электросети, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, помощь бойцам сво
В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации

Участки бойцов СВО в Крыму будут максимально быстро подключать к электричеству – власти

19:10 27.01.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЭлектросети
Электросети
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Участки, выделенные участникам спецоперации, будут в максимально скорое время подключены к электричеству, чтобы можно было вести строительные работы. Об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"На сегодня мы выполняем работы по 21 объекту. Это как и подводящая сеть электроснабжения классом напряжения 10 киловольт, так и уличная сеть электроснабжения", – сказал министр.
В Николаевке Симферопольского района эта работа, уточнил Воронкин, уже практически закончена и в скором времени электросети будет вводить в эксплуатацию.
"Также у нас в высокой степени готовности Насыпное и Орджоникидзе. Также в стадии реализации у нас массивы, предоставленные участникам спецоперации в Бахчисарайском и Ленинском районах", – отметил глава ведомства.
Ранее в министерстве имущества и земельных отношений Крыма рассказали, как получить денежную компенсацию взамен земельного участка, положенного участникам специальной военной операции и членам их семей.
