В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции, сообщают в МВД республики.Ранее сообщалось, что российские таможенники пресекли ввоз в страну 40 килограммов кокаина из Латинской Америки, стоимостью 600 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную ездуВ Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителейВ Крыму задержали более 200 пьяных водителей

