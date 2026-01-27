Рейтинг@Mail.ru
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции, сообщают в МВД республики. РИА Новости Крым, 27.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49717/39/497173917_0:47:2867:1660_1920x0_80_0_0_9859007376db107a6bcaeccf778a25b9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции, сообщают в МВД республики.Ранее сообщалось, что российские таможенники пресекли ввоз в страну 40 килограммов кокаина из Латинской Америки, стоимостью 600 миллионов рублей.
новости крыма, крым, мвд по республике крым, алкоголь, табак
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя

В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконной алкогольной продукции – МВД

20:37 27.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитрина с алкогольной продукцией
Витрина с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции, сообщают в МВД республики.
"На территории полуострова сотрудниками МВД по Республике Крым проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием "Алкоголь". Целью двухэтапного мероприятия стало выявление и пресечение нарушений, связанных с незаконным оборотом спиртного, табака и никотинсодержащей продукции", – рассказала в полиции.
Ранее сообщалось, что российские таможенники пресекли ввоз в страну 40 килограммов кокаина из Латинской Америки, стоимостью 600 миллионов рублей.
