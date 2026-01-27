https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-izyali-bolshe-14-tysyach-litrov-nezakonnogo-alkogolya-1152731763.html
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции, сообщают в МВД республики. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции, сообщают в МВД республики.Ранее сообщалось, что российские таможенники пресекли ввоз в страну 40 килограммов кокаина из Латинской Америки, стоимостью 600 миллионов рублей.
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
