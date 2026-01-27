https://crimea.ria.ru/20260127/v-kakie-sela-kryma-v-2026-godu-pridet-gaz-1152733106.html
В какие села Крыма в 2026 году придет газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации, и газификация продолжается. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.По его словам, достигнуть уровня газификации в 100% невозможно, потому что со временем все населенные пункты республики – городские или сельские – развиваются.На 2026 год в Крыму запланировано строительство восьми объектов для газификации за счет республиканского бюджета, строительство шести из них – уже на стадии завершения. "Также заканчиваем в этом году объект 2024 года. Это Южнобережный газовый транзит от ГРС "Веселое" до пгт Форос", – отметил Воронкин.Он подчеркнул, что это строительство позволит газифицировать восемь населенных пунктов, еще восемь в перспективе будут газифицированы за счет ввода в эксплуатацию газопровода от ГРС "Веселое" до Кореиза.Также ведутся работы по газификации домов жителей Белогорского района – наименее газифицированного в Крыму. Его степень газификации в процентах составляет, по данным министра, всего лишь 4,7%. Первоочередные населенные пункты для газификации в этом районе – Белая Скала, Вишенное, Новокленово, Александровка.Также ведется газ и в населенные пункты Нижнегорского района, в 2026 году газ подведут к четырем селам.Были в министерство обращения от жителей сел Ивановка и Денисовка Симферопольского района, которые граничат со Строгановкой. Работа над проектной документацией газификации этих населенных пунктов уже ведется, до конца декабря 2028 года эти села, обещает министр топлива и энергетики Крыма, будет достроен.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым.
Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации, и газификация продолжается. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
По его словам, достигнуть уровня газификации в 100% невозможно, потому что со временем все населенные пункты республики – городские или сельские – развиваются.
"Каждый год идет только прирост. Сельские администрации муниципальных образований оформляют новую нарезку и выделяют земельные участки социальной группе населения", – сказал министр.
На 2026 год в Крыму запланировано строительство восьми объектов для газификации за счет республиканского бюджета, строительство шести из них – уже на стадии завершения. "Также заканчиваем в этом году объект 2024 года. Это Южнобережный газовый транзит от ГРС "Веселое" до пгт Форос", – отметил Воронкин.
Он подчеркнул, что это строительство позволит газифицировать восемь населенных пунктов, еще восемь в перспективе будут газифицированы за счет ввода в эксплуатацию газопровода от ГРС "Веселое" до Кореиза.
"На сегодня прорабатывается по Южному берегу вопрос о изыскании финансирования, чтобы начать проектировать и дальше начать строить. Если в прошлом году мы планировали ввести в эксплуатацию шесть объектов, но пошли с перевыполнением и ввели в эксплуатацию 9 объектов, то в этом году у нас плановый показатель стоит 8, но будем стараться этот план немножечко перевыполнить", – сказал глава ведомства.
Также ведутся работы по газификации домов жителей Белогорского района – наименее газифицированного в Крыму. Его степень газификации в процентах составляет, по данным министра, всего лишь 4,7%. Первоочередные населенные пункты для газификации в этом районе – Белая Скала, Вишенное, Новокленово, Александровка.
Также ведется газ и в населенные пункты Нижнегорского района, в 2026 году газ подведут к четырем селам.
"Ведем работу по Симферопольскому району. В прошлом году Строгановку газифицировали в полном объеме. На этапе выполнения строительно-монтажных работ выявилась необходимость подкорректировать документацию, потому что была часть населенного пункта на этапе проектирования учтена как перспективная, а, когда пришли строить, там уже домики за два года выросли. Мы оперативно включили и эти улицы в выполнение строительно-монтажных работ, чтобы газифицировать населенный пункт в полном объеме", – рассказал министр.
Были в министерство обращения от жителей сел Ивановка и Денисовка Симферопольского района, которые граничат со Строгановкой. Работа над проектной документацией газификации этих населенных пунктов уже ведется, до конца декабря 2028 года эти села, обещает министр топлива и энергетики Крыма, будет достроен.
