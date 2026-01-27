https://crimea.ria.ru/20260127/v-kakie-sela-kryma-v-2026-godu-pridet-gaz-1152733106.html

В какие села Крыма в 2026 году придет газ

В какие села Крыма в 2026 году придет газ - РИА Новости Крым, 27.01.2026

В какие села Крыма в 2026 году придет газ

Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации, и газификация продолжается. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T19:56

2026-01-27T19:56

2026-01-27T19:56

газ

газоснабжение

крым

владимир воронкин

минтопэнерго крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110029/99/1100299959_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_cd595a9cc17c81f93de34b27249d560d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации, и газификация продолжается. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.По его словам, достигнуть уровня газификации в 100% невозможно, потому что со временем все населенные пункты республики – городские или сельские – развиваются.На 2026 год в Крыму запланировано строительство восьми объектов для газификации за счет республиканского бюджета, строительство шести из них – уже на стадии завершения. "Также заканчиваем в этом году объект 2024 года. Это Южнобережный газовый транзит от ГРС "Веселое" до пгт Форос", – отметил Воронкин.Он подчеркнул, что это строительство позволит газифицировать восемь населенных пунктов, еще восемь в перспективе будут газифицированы за счет ввода в эксплуатацию газопровода от ГРС "Веселое" до Кореиза.Также ведутся работы по газификации домов жителей Белогорского района – наименее газифицированного в Крыму. Его степень газификации в процентах составляет, по данным министра, всего лишь 4,7%. Первоочередные населенные пункты для газификации в этом районе – Белая Скала, Вишенное, Новокленово, Александровка.Также ведется газ и в населенные пункты Нижнегорского района, в 2026 году газ подведут к четырем селам.Были в министерство обращения от жителей сел Ивановка и Денисовка Симферопольского района, которые граничат со Строгановкой. Работа над проектной документацией газификации этих населенных пунктов уже ведется, до конца декабря 2028 года эти села, обещает министр топлива и энергетики Крыма, будет достроен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-sformirovan-zapas-topliva-na-sluchay-sboev-postavok-1152731795.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, газоснабжение, крым, владимир воронкин, минтопэнерго крыма